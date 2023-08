TA e Warburg Pincus acquisiscono la maggioranza in Epassi Group da Bregal Milestone

L’acquisizione supporta la visione di Epassi di diventare l’azienda digitale leader paneuropea nel campo della fornitura di servizi per i benefici dei dipendenti

ESPOO, Finlandia–(BUSINESS WIRE)–I fondi seguiti da TA Associates (”TA”) e Warburg Pincus LLC (“Warburg Pincus”), due fondi di investimento leader nel settore del growth investing, hanno acquisito una maggioranza in Epassi Group (da ora in avanti “Epassi” o “la Società”) dagli azionisti di maggioranza Bregal Milestone, un fondo di investimento specializzato in aziende tecnologiche ad alta crescita. Come parte della transazione, il found di Epassi, Risto Virkkala, rimarrà nel suo ruolo nel prossimo passo della strategia di crescita per l’Azienda.





Epassi, azienda leader di mercato nei pagamenti digitali dei benefici per i dipendenti nei Paesi Nordici, offre i propri servizi a circa 10.000 datori di lavoro nella zona, consentendo a due milioni di dipendenti di riscattare una serie di benefici per i dipendenti tramite il network di Epassi, da oltre 51.000 venditori in Finlandia e Svezia. Nel 2023, Epassi si è espansa nel mercato europeo, aggiungendo alla propria piattaforma oltre 3000 datori di lavoro, 11 milioni di dipendenti e 11.000 venditori in Italia, Regno Unito e Irlanda.

Sotto la proprietà di Bregal Milestone, Epassi ha consolidato la propria posizione da leader nel mercato dei Paesi Nordici e ha stabilito solide fondamenta per il futuro dell’espansione paneuropea, guidata da un lato dall’offerta digitale diversificata e basata sul mobile, dall’altro dal network composto da aziende, venditori e consumatori. Dal 2019, Epassi ha aumentato il proprio Gross Merchandise Value (GMV) di nove volte, il numero di clienti di quattro volte e il numero di dipendenti di Epassi di cinque volte.

“ A seguito della nostra recente crescita nei Paesi Nordici e l’espansione nel Regno Unito, Irlanda e Italia, l’investimento da TA e Warburg Pincus arriva in un momento molto favorevole, proprio mentre vogliamo accelerare la nostra crescita. Con l’aiuto di Bregal Milestone, abbiamo già mostrato il potenziale che Epassi possiede, e siamo pronti a crescere e scalare a livello internazionale. Crediamo che questo passo sia naturale nel cammino di sviluppo della nostra azienda: siamo felici di dare il benvenuto al supporto di TA e Warburg Pincus, due growth investor leader in tutto il mondo, proprio quando puntiamo a espanderci in altre aree di business e nuovi mercati” riferisce Pekka Rantala, CEO di Epassi.

“ Epassi si posiziona in modo unico come soluzione tecnologica per i benefici per i dipendenti e pagamenti, servendo un network composto da dipendenti, datori di lavoro e venditori. La piattaforma di Epassi porta avanti il passaggio dalle soluzioni analogiche a quelle digitali, aiutando i datori di lavoro a migliorare e garantire il sempre più importante benessere dei dipendenti e le proprie offerte ESG. Siamo felici di supportare Epassi nel suo futuro percorso di crescita, con una visione di espansione del suo ruolo come leader paneuropeo nelle soluzioni digitali per i benefici dei dipendenti, e felici di collaborare con il team manageriale, così come con TA” ha comunicato Adarsh Sarma, Managing Director, Issam Abedin, Principal, e Tarik-Timo Ghoniem, Vice President, di Warburg Pincus.

“ Epassi si è stabilita come azienda leader e riconosciuta nel settore dei pagamenti digitali per i benefici dei dipendenti, mostrando un forte impegno verso l’innovazione e un’ottima comprensione delle necessità in costante evoluzione del mercato. Con una tecnologia robusta alle spalle e una buona posizione di mercato in cinque paesi diversi, Epassi è ben posizionata per espandere il proprio portfolio di prodotti e aumentare così la propria presenza in Europa, sia organicamente, sia tramite M&A. Siamo felici di accompagnare Epassi nel loro prossimo percorso di sviluppo futuro e anche di collaborare con Warburg Pincus su questa acquisizione” ha commentato Naveen Wadhera, Managing Director, Max Cancre, Director, e Laurent Indekeu, Vice President, di TA.

“ Siamo felici di aver fatto crescere Epassi, aiutandola a trasformarsi in una delle aziende più innovative in Europa in ambito di soluzioni per i benefici dei dipendenti. Il fatturato aziendale è cresciuto in modo esponenziale, così come la sua redditività, dal nostro iniziale investimento nel 2019. Grazie alla nostra ben riuscita attività di M&A e il forte supporto e impegno del nostro team in-house Milestone Performance Partners, con il compito di aumentare il valore aziendale, Epassi è riuscita a espandersi in cinque mercati europei, accelerare la crescita organica e migliorare i margini. Siamo felici di avere avuto modo di lavorare con Pekka e Risto nel costruire un team di leadership talentuoso, fornendo supporto nell’amministrazione in diverse aree aziendali, così come nella strategia go-to-market dell’azienda, l’evoluzione tecnologica, l’integrazione operativa e l’ambito ESG. Auguriamo a Epassi di continuare questo successo nel loro prossimo percorso di crescita” ha affermato Cyrus Shey, Managing Partner, Rob Hetherington, Head of Milestone Performance Partners, e Saachi Oza, Principal di Bregal Milestone.

I termini della transazioni non sono stati divulgati. La transazione non è soggetta alle consuete condizioni di chiusura. Kirkland & Ellis hanno agito da consulente legale per Warburg Pincus e Goodwin ha agito come consulente legale per TA. Mentre J.P. Morgan ha agito da consulente finanziario esclusivo e White & Case ha agito da consulente legale per Bregal Milestone ed Epassi.

Informazioni su Epassi

Epassi, fondata nel 2007 a Helsinki, è un azienda leader del mercato dei benefici per dipendenti nei Paesi Nordici, Italia e Regno Unito. La soluzione offerta dall’azienda, unica e scalabile, favorisce la tecnologia e i pagamenti mobile, garantendo un mondo di possibilità ai dipendenti, come vantaggi per salute e benessere, e combinando tutti i vantaggi della soluzione in un unico servizio user-friendly.

Epassi Group è la soluzione digitale leader in Europa per i benefici per i dipendenti, raggiungendo circa 13 milioni di utenti, 13.500 datori di lavoro e oltre 59.000 fornitori di servizi. Epassi è un’azienda innovativa nel settore Fintech operante nei Paesi Nordici ed è stata premiata dal Financial Times come una delle aziende con maggiore crescita in Europa nel 2022 e 2023.

Epassi – Boosting everyday well-being.



www.epassi.com

Informazioni su TA

TA è un fondo di investimento privato leader nel settore della crescita di aziende profittevoli. Dal 1968, TA ha investito in oltre 560 aziende in cinque settori target diversi: tecnologia, sanità, servizi finanziari, servizi al consumatore e servizi per business. Facendo leva sulle proprie competenze industriali e sulle proprie risorse strategiche, TA collabora con team manageriali di tutto il mondo per aiutare aziende innovative a fornire prodotti di valore. Il fondo ha raccolto $65 miliardi di capitale fino a oggi, con oltre 150 professionisti in ambito investimenti che operano negli uffici di Boston, Menlo Park, Austin, Londra, Mumbai e Hong Kong. Per maggiori informazioni su TA, potete consultare il sito www.ta.com.

Informazioni su Warburg Pincus

Warburg Pincus LLC è un fondo leader nel settore del growth investment. Il fondo ha oltre $83 miliardi di asset in gestione. Il portfolio attivo del fondo comprende oltre 250 società, risultando molto diversificato per stage delle società, i loro settori e le loro location. Warburg Pincus è un fondo partner con grande esperienza nella gestione dei team, sempre alla ricerca di nuove opportunità per far crescere aziende solide e durature, con valori all’insegna della sostenibilità alla base. Fondato nel 1966, Warburg Pincus ha raccolto 21 private equity e 2 fondi immobiliari, che hanno investito in totale $112 miliardi in oltre 1000 aziende in più di 40 paesi. Il fondo ha sede a New York, con uffici ad Amsterdam, Beijing, Berlino, Hong Kong, Houston, Londra, Lussemburgo, Mumbai, Mauritius, San Francisco, São Paulo, Shanghai, e Singapore. Per maggiori informazioni potete consultare il seguente sito www.warburgpincus.com.

Informazioni su Bregal Milestone

Bregal Milestone è un fondo di investimento privato specializzato in aziende tecnologiche ad alta crescita, con circa €1.3 miliardi di capitale raccolto dalla sua fondazione. Il fondo fornisce capitale necessario alla crescita aziendale e assistenza strategia per supportare aziende tecnologiche leader nei loro mercati. Bregal Milestone fa parte di Bregal Investments, una piattaforma di investimenti leader nel mondo asset in gestione per un totale di €16 miliardi. Per maggiori informazioni, potete consultare il sito www.bregalmilestone.com o seguici su LinkedIn.

