SYNTAGMA CAPITAL perfeziona l’acquisizione di Aginode, la divisione LAN/Centro Dati (“LAN/DC”) e Telecom/Fibra (“FTTx”) di Nexans SA (Euronext Parigi: NEX)

La società, che ha cambiato ragione sociale in Aginode, progetta, produce e distribuisce soluzioni di connettività smart basate sulle tecnologie che utilizzano rame e fibra ottica a centri dati, edifici smart e operatori di telecomunicazioni. Nel 2022, l’attività ha generato ricavi per circa 200 milioni di euro in oltre 100 Paesi grazie alle sue 8 sedi industriali in Francia, Belgio, Germania, Grecia, Marocco e Cina. L’azienda ha un organico di circa 680 dipendenti in tutto il mondo.

“Syntagma è lieta di annunciare oggi il perfezionamento dell’acquisto di Aginode, la seconda società del portafoglio del fondo. Il mercato delle M&A rimane impegnativo e questo traguardo dimostra la nostra abilità di navigare in tempi incerti e continuare a fornire soluzioni di cessione che offrono rapidità e certezza pur essendo altamente selettivi nell’allocazione del nostro capitale”, ha affermato Sebastien Kiekert Le Moult, Managing Partner di Syntagma.

“Siamo entusiasti del potenziale di Aginode e non vedo l’ora di collaborare con la gestione per guidare l’azienda verso un futuro di successi senza precedenti”, ha affermato Frank Coenen, Socio di Syntagma.

Il team di Syntagma coinvolto nella transazione ha compreso Sebastien Kiekert Le Moult (Socio Amministratore), Frank Coenen (Socio), Benjamin Dahan (Socio), João Pilecco (Vice Presidente Senior), Ludovic Ruffenach (Socio Senior) e Alicia Azéma (Analista Senior).

Syntagma si è avvalsa inoltre della consulenza di Willkie Farr Gallagher (Hugo Nocerino, Ji-Soo Kim, Rudy Merlet, Faustine Viala, Charles Bodreau, Charles-Antoine Erignac, Jordan Pontal), PwC Transaction (Eric Douheret, Clément Meudec, François-Xavier Bornet, Edouard Bitton), PwC Tax e Legal (Anne-Valerie Attias-Assouline, Mathieu Norest, Morgane Croisier, Aurélie Cluzel-d’Andlau, Claire Pascal Oury), Roland Berger (Victor Marcais, Yaroslav Stetsenko) e ERM (Maryelle Ouvrard, ChinChin Lim).

Syntagma investe in aziende che possono avvantaggiarsi di competenze operative pratiche per accelerare la crescita e migliorare la performance per tutti gli stakeholder. Siamo autentici operatori con una lunga esperienza nella gestione di aziende su scala globale, utilizzando le nostre risorse interne per sviluppare strategie efficaci, eseguirle per realizzarne l’intero potenziale e creare valore a lungo termine sostenibile. Syntagma investe e opera in un’ampia gamma di settori con un’attenzione specifica sui mercati dei materiali, delle sostanze chimiche, industriali e dei servizi commerciali compresi quello manifatturiero, della distribuzione, dei trasporti e della logistica, noleggio di attrezzature, servizi riguardanti i metalli e altri settori ancora. Syntagma, in quanto firmataria dei Principi per gli investimenti responsabili (PRI) sostenuti dalle Nazioni Unite, si impegna a rispettare standard elevati in relazione ai problemi ESG (ambientali, sociali e della responsabilità d’impresa) in tutti i suoi investimenti e ha sede a Bruxelles, Belgio. Per maggiori informazioni visitare: https://syntagmacapital.com

