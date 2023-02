SYNTAGMA CAPITAL avvia trattative esclusive per l’acquisizione delle divisioni LAN/data center (“LAN/DC”) e Telecom/Fibre (“FTTx”) di Nexans.

BRUXELLES–(BUSINESS WIRE)–Syntagma Capital oggi annuncia l’avvio di trattative esclusive con Nexans SA per l’acquisizione delle sue divisioni LAN/data center (“LAN/DC”) e Telecom/Fibre (“FTTx”). L’azienda progetta, produce e distribuisce soluzioni di connessione intelligente basate sulle tecnologie della fibra ottica e del rame e dedicate a centri dati, edifici intelligenti e operatori TLC. Con sede a Parigi, Francia, ha circa 680 collaboratori presso 8 siti in Francia, Belgio, Germania, Grecia, Marocco e Cina, per un fatturato di circa 200 milioni di euro in oltre 100 paesi.

La transazione proposta, soggetta alle consuete condizioni di perfezionamento, tra cui l’informazione e la consultazione dei comitati aziendali e altre approvazioni di legge, dovrebbe essere completata entro la fine del primo semestre del 2023.

“Siamo lieti di collaborare con il management per continuare a far crescere questa attività. Fornire la struttura portante della gestione dati è una prospettiva che ci entusiasma. Nonostante un difficile mercato M&A, continuiamo a individuare interessanti opportunità per investire i nostri capitali e, al contempo, offrire ai venditori soluzioni di dismissione per operazioni di scorporo complesse in cui sono essenziali velocità e certezza. Questa transazione rappresenta il nostro scorporo più recente e riflette la strategia di Syntagma, che punta ad acquisire aziende che, grazie alla nuova proprietà, potranno promuovere la prossima area della crescita”, ha commentato Sebastien Kiekert Le Moult, Managing Partner di Syntagma.

Christopher Guérin, Chief Executive Officer di Nexans, ha dichiarato: “Siamo lieti che i nostri colleghi di Telecom Systems possano confluire in una nuova casa strategica con Syntagma Capital, per investire nell’attività ed espanderla ulteriormente. Questa potente combinazione offre notevoli opportunità a dipendenti e clienti. Desidero ringraziare i team per l’eccellente lavoro svolto in passato e sono fiducioso nel loro sviluppo futuro”.

“La capacità di Syntagma di gestire complesse operazioni di scorporo è stata critica per la nostra differenziazione. L’attività fornisce importanti opportunità di crescita per i prossimi anni”, è stato il commento di Frank Coenen, partner di Syntagma. “Prevediamo di sfruttare le vaste competenze tecniche, la presenza globale e i solidi rapporti con i clienti dell’azienda per velocizzarne la crescita, sia a livello organico, sia tramite investimenti M&A mirati in aree e geografie di prodotti chiave”.

Il team di Syntagma che ha preso parte alla transazione comprendeva Sebastien Kiekert Le Moult (Managing Partner), Frank Coenen (Partner), Benjamin Dahan (Partner), João Pilecco (vicepresidente senior) e Ludovic Ruffenach (Senior Associate).

Willkie Farr & Gallagher è stato il consulente legale di Syntagma, PwC è stato il consulente finanziario, legale, fiscale e sociale, Roland Berger ha fornito supporto commerciale e strategico, mentre ERM ha fornito consulenza in materia di ESG ed EHS.

Informazioni su Syntagma Capital

Syntagma investe in imprese che possono sfruttare la sua competenza operativa pratica per velocizzare la crescita e migliorare le performance per tutte le parti interessate. Si tratta di veri operatori, con un’esperienza professionale e gestionale su aziende di scala globale, che sfruttano le proprie risorse interne per sviluppare strategie di successo e applicarle per realizzarne il pieno potenziale e creare valore sostenibile a lungo termine. Syntagma si occupa di investimenti e gestione di aziende in un’ampia gamma di settori, con un’attenzione specifica ai mercati dei materiali, chimici, industriali e dei servizi alle imprese, tra cui produzione, distribuzione, trasporti e logistica, noleggio di macchinari, servizi per la metallurgia e altri comparti. Syntagma, che ha sede a Bruxelles, in Belgio, aderisce ai PRI dell’ONU e si impegna per la conformità agli elevati standard ESG in tutti gli investimenti effettuati. Per ulteriori informazioni visitare il sito https://syntagmacapital.com

Informazioni su Nexans

Da oltre cent’anni Nexans svolge un ruolo cruciale per elettrificare tutto il pianeta e si impegna a elettrificare anche il futuro. Con quasi 25.000 dipendenti in 42 paesi, il Gruppo promuove il cambiamento verso il nuovo mondo dell’elettrificazione: un luogo più sicuro, più sostenibile, rinnovabile, privo di emissioni di carbonio e accessibile a tutti. Nel 2021 Nexans ha generato vendite standard per 6,1 miliardi di euro. Il Gruppo è leader nella progettazione e produzione di sistemi e servizi cablati in cinque aree principali di attività: Produzione e trasmissione, Distribuzione e Utilizzi dell’energia, Industria e soluzioni e, infine, TLC e dati. Nexans è stato il primo attore del comparto a creare una Fondazione aziendale a supporto di azioni che promuovono l’accesso all’energia per le popolazioni svantaggiate in tutto il mondo. Il Gruppo si impegna a contribuire al raggiungimento della neutralità carbonica entro il 2030.

Nexans. Elettrificare il futuro.

Nexans è quotata sul mercato finanziario Euronext di Parigi, compartimento A.



Per ulteriori informazioni visitare www.nexans.com

