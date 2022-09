Syntagma Capital avvia negoziati esclusivi per il carve-out di una parte cospicua delle attività di Imerys nei mercati della carta, per un valore d’impresa di 390 milioni di euro

BRUXELLES–(BUSINESS WIRE)–Syntagma Capital oggi annuncia di aver avviato negoziati esclusivi per l’acquisizione di determinati asset di Imerys legati alla produzione di caolino, carbonato di calcio macinato (“GCC”), carbonato di calcio precipitato (“PCC”) e talco, utilizzati principalmente nel settore della carta e in quelli della cellulosa, del packaging, delle ceramiche e dell’edilizia, per un valore d’impresa di 390 milioni di euro, comprensivi di earn-out basato sulle performance future dell’azienda. A queste attività collaborano circa 950 dipendenti presso 24 stabilimenti, 7 terminal distributivi e 2 centri R&D in Europa, America e Asia. In totale, nel 2021 queste attività hanno generato un fatturato di circa 400 milioni di euro.

La proposta di transazione, soggetta al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura, tra cui l’informazione e la consultazione dei consigli di fabbrica e altre approvazioni a norma di legge, dovrebbe essere perfezionata entro la fine del primo semestre del 2023.

“Noi di Syntagma siamo entusiasti dell’opportunità di investire in questa attività di Imerys, un leader globale che risponde alle esigenze critiche dei clienti in una vasta gamma di mercati finali. Per anni questa attività ha rappresentato una parte basilare di Imerys, e apprezziamo la fiducia riposta nella nostra capacità di promuovere l’attività e di realizzare una transazione appropriata per tutte le parti interessate. Syntagma è estremamente interessata a proseguire nella stretta collaborazione con Imerys, che si conferma come partner a lungo termine, per far crescere l’attività e trasformarla in un realtà autonoma di successo. Questa transazione riflette la strategia di Syntagma, che punta ad acquisire imprese in grado di beneficiare di una nuova proprietà per dirigere la prossima fase della crescita”, è stato il commento di Sebastien Kiekert Le Moult, Managing Partner di Syntagma. “La nostra approfondita esperienza nel carve-out e la capacità di gestire situazioni complesse confermano Syntagma come partner privilegiato per le grandi imprese impegnate in complesse transazioni di carve-out internazionali”.

Alessandro Dazza, CEO di Imerys, ha affermato: “In Syntagma abbiamo trovato un partner che condivide i valori e la passione di Imerys nella fornitura di soluzioni a base di minerali all’insegna della responsabilità. Siamo certi che i nostri dipendenti e clienti, insieme a tutto il comparto, trarranno vantaggio e occasione di crescita dall’arrivo della nuova proprietà. Desidero ringraziare i team dirigenziali, operativi e funzionali per l’eccellente lavoro svolto per costruire questa attività nel corso degli anni. Sono certo che continueranno a ottenere ottimi risultati anche in futuro”.

“Il team di Syntagma vanta un’approfondita esperienza di investimento e gestione nel campo delle attività industriali e dei materiali complesse e globali. Questa attività rappresenta una piattaforma eccellente, con significative opportunità di crescita”, ha dichiarato Frank Coenen, Partner di Syntagma. “Prevediamo di sfruttare la presenza globale, le solide relazioni commerciali con i clienti e le capacità R&D e tecniche di questa azienda per accelerarne la crescita, sia organica che tramite investimenti M&A mirati, in aree strategiche in termini di prodotti e geografie. Siamo entusiasti di investire in questa attività e puntiamo alla collaborazione con il suo team dirigenziale, i dipendenti, i clienti e i fornitori”.

Il team di Syntagma che ha partecipato alla transazione comprendeva Sebastien Kiekert Le Moult (Managing Partner), Frank Coenen (Partner), Benjamin Dahan (Partner), Fabio Yamasaki (Vicepresidente), Ludovic Ruffenach (Senior Associate) e Gabriele Lo Monaco (Associate).

Informazioni su Syntagma Capital

Syntagma investe in imprese che possono avvantaggiarsi dalla sua competenza operativa pratica per velocizzare la crescita e migliorare le performance per tutte le parti interessate. È composta da veri operatori, con esperienza lavorativa e gestionale di aziende su scala globale, che sfruttano le loro risorse interne nell’obiettivo di sviluppare strategie di successo, di applicarle per realizzarne il pieno potenziale e di creare valore sostenibile a lungo termine. Syntagma si occupa di investimenti e gestione di imprese in un’ampia gamma di settori, con un’attenzione specifica al mercato dei materiali e a quelli chimici, industriali e dei servizi alle imprese, tra cui produzione, distribuzione, trasporti e logistica, noleggio di macchinari, servizi per la metallurgia e altri comparti. Syntagma, che ha sede a Bruxelles, in Belgio, si impegna per la conformità agli standard ESG di livello elevato in tutti gli investimenti che effettua. Per ulteriori informazioni visitare il sito https://syntagmacapital.com

Informazioni su Imerys

Leader mondiale nelle soluzioni dei minerali speciali per uso industriale, con un fatturato di 4,4 miliardi di euro e 17.000 collaboratori nel 2021, Imerys offre soluzioni funzionali con forte valore aggiunto a moltissimi settori, dalle industrie di trasformazione ai beni di largo consumo. Grazie alla conoscenza delle applicazioni, al know-how tecnologico e alla competenza nella scienza dei materiali, il gruppo fornisce soluzioni tramite le proprie risorse minerali, dei minerali sintetici e delle formulazioni. Le soluzioni di Imerys contribuiscono a proprietà essenziali dei prodotti dei clienti e delle performance ottenute, come resistenza al calore, durezza, conduttività, opacità, durata, purezza, leggerezza, filtraggio, assorbimento e idrorepellenza. Imerys è determinata a crescere all’insegna della responsabilità, in particolare favorendo la diffusione di prodotti e processi rispettosi dell’ambiente. www.imerys.com

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

