Sviluppate 150 applicazioni nell’ambito della collaborazione tra GlobalLogic e Roku

Le solide competenze specifiche per piattaforma nella gestione di servizi di streaming OTT accelerano i tempi di commercializzazione per le aziende di media digitali

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–GlobalLogic Inc., un’impresa del Gruppo Hitachi leader nel campo dell’ingegneria digitale, ha annunciato di aver sviluppato ad oggi, nell’ambito della sua partnership con Roku, oltre 150 canali sulla piattaforma Roku. Questo traguardo è il risultato di quasi dieci anni di lavoro implementando direttamente i framework e gli strumenti per lo sviluppo di applicazioni di Roku. Le solide competenze specifiche per piattaforma contraddistinguono GlobalLogic come sviluppatore comprovato che ha svolto un ruolo determinante nel lancio di canali Roku con prestazioni più elevate in modo rapido ed economico.

L’OTT Center of Excellence (CoE) di GlobalLogic si avvale della collaborazione di team di ingegneri digitali provenienti da tutto il mondo che lavorano nel settore dei media e dell’intrattenimento dal 2013.

