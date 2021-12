Surfshark dà forza alla sua espansione globale in tutta l’Africa, Asia e America Latina grazie alla collaborazione con dLocal

Grazie a questo partenariato, il leader dei servizi VPN potrà offrire capacità di pagamento localizzate a clienti di 13 nuovi paesi, nel quadro della sua strategia globale di crescita

MONTEVIDEO, Uruguay–(BUSINESS WIRE)–dLocal, una piattaforma di pagamenti orientata alla tecnologia che permette ai commercianti globali di connettersi con miliardi di consumatori nei mercati emergenti, oggi ha annunciato che sarà il motore dell’espansione globale di Surfshark, leader nel segmento Virtual Private Network (VPN) e toolkit online che offre privacy e sicurezza per la vita digitale degli utenti, in 13 nuovi paesi.

Surfshark ha scelto l’integrazione One dLocal – un’API, una piattaforma, un contratto – a supporto dell’offerta di pagamenti locali in Africa, Asia e America Latina. Grazie al nuovo partenariato, Surfshark potrà lanciare attività in 13 paesi emergenti, contemporaneamente e senza problemi.

I mercati interessati includono Egitto, Marocco, Sudafrica, Turchia, India, Indonesia, Argentina, Brasile, Colombia, Cile, Ecuador, Messico e Perù.

dLocal permetterà a Surfshark di offrire ai clienti comodi metodi di pagamento locale, specifici per ciascun singolo mercato, come contanti, bonifici, portafogli digitali locali e carte di credito regionali e internazionali.

“Secondo la nostra visione, le persone devono avere il pieno controllo sulla propria vita digitale”, ha dichiarato Regimantas Urbanas, direttore marketing di Surfshark. “I pagamenti dovrebbero rappresentare la fase più semplice del percorso dei clienti; ecco perché siamo entusiasti di collaborare con dLocal per consentire agli utenti di pagare con i metodi alternativi di cui si fidano e, in ultima istanza, di ampliare le dimensioni di Surfshark per adattarci a una gamma più ampia di clienti nel mondo”.

“L’espansione di Surfshark è una vera storia di successo per i clienti”, è stato il commento di Michel Golffed, vicepresidente senior per la crescita presso dLocal. “Dopo l’integrazione rapida e senza problemi di One dLocal abbiamo addirittura ampliato i loro piani di crescita iniziali per includere un maggior numero di mercati rispetto all’obiettivo iniziale. Siamo onorati di essere stati scelti come facilitatore esclusivo per i pagamenti a supporto dell’espansione globale di Surfshark in nuovi mercati in tutta l’Africa, l’Asia e l’America Latina”.

Informazioni su dLocal

dLocal consente di effettuare pagamenti locali nei mercati emergenti e mette in connessione i commercianti globali con miliardi di consumatori nei mercati emergenti in tutta l’Africa, l’Asia, l’America Latina e il Medio Oriente. Grazie al concetto “One dLocal” – un’API, una piattaforma, un contratto – aziende globali sono in grado di accettare, erogare e regolarizzare pagamenti a livello globale, oltre a emettere carte di debito “white label” prepagate, virtuali e fisiche, in valute locali, senza dover gestire sistemi di elaborazione separati per riscossioni e versamenti, stabilire numerose entità locali né integrare più acquirenti e metodi di pagamento in ogni mercato. Per ulteriori informazioni visitare il sito https://dlocal.com.

Informazioni su Surfshark

Surfshark, ‘Gold Winner’ nella categoria ‘Servizio di sicurezza più innovativo dell’anno’ ai premi 2021 Cybersecurity Excellence, è una suite di strumenti di protezione sviluppata per fornire agli utenti la capacità di controllare la propria presenza online in modo lineare. La premessa di fondo di Surfshark è umanizzare la protezione della privacy online e sviluppare strumenti di tutela oltre i confini di una rete privata virtuale. Surfshark è tra i pochissimi VPN vagliato da esperti indipendenti nella sicurezza. Per ulteriori informazioni visitare il sito https://surfshark.com/

Dichiarazioni a carattere previsionale

Questo annuncio contiene determinate dichiarazioni a carattere previsionale che riportano le nostre aspettative correnti o previsioni di eventi futuri. Le dichiarazioni a carattere previsionale relative a dLocal comportano rischi, incertezze e altri fattori noti e sconosciuti che potrebbero causare una differenza sostanziale tra i nostri risultati, le performance o gli ottenimenti reali rispetto a qualsiasi risultato, performance oppure ottenimento futuro, espresso o implicito, incluso nelle dichiarazioni a carattere previsionale. Alcuni di questi rischi e incertezze sono descritti nei documenti da noi depositati presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. Tranne che nei termini prescritti dalla legge, non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornare o rivedere pubblicamente qualsiasi dichiarazione a carattere previsionale a seguito di circostanze o eventi successivi alla data di questo documento.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti con i media:



Marta Seitz, dlocal@backbaycommunications.com