Superati i 100 milioni di marchi di fabbrica globali attivi in soli tre anni, secondo Corsearch

Corsearch prevede che oltre 100 milioni di marchi di fabbrica registrati saranno attivi e in vigore nel 2026, una cifra più che raddoppiata nell’arco di un decennio

In risposta a questa sfida crescente per i professionisti dell’IP, Corsearch rilancia la piattaforma TrademarkNow con funzionalità avanzate basate sull’intelligenza artificiale (IA)

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Corsearch, il principale fornitore di soluzioni di protezione del marchio e di marchi di fabbrica, oggi ha annunciato le previsioni di uno studio che il numero di marchi di fabbrica globali attivi supererà la soglia dei 100 milioni entro il 2026, tra soli due anni.





I dati della piattaforma Corsearch TrademarkNow mostrano che alla fine del 2023 i marchi di fabbrica attivi erano 83.613.385, con una previsione di aumento a 88.072.867 entro la fine di quest’anno. Secondo i calcoli di Corsearch, entro il 2026, questa cifra raggiungerà i 100.720.928 – un aumento di oltre il 150% rispetto alle cifre del 2016, dieci anni prima.

L’aumento dei volumi dei marchi di fabbrica attivi dimostra il numero crescente di proprietà intellettuali sviluppate e utilizzate da organizzazioni in tutto il mondo, oltre a una maggiore attenzione all’importanza della protezione delle attività immateriali.

Da un esame delle cifre dei depositi dei marchi per il 2024, Corsearch deduce che il Paese con le società più attive nel deposito di marchi è la Cina, seguita subito dopo dagli Stati Uniti e dal Brasile. Il Regno Unito detiene l’8 o posto a livello mondiale e, nell’UE, soltanto la Francia figura tra i primi dieci Paesi più attivi nel deposito di marchi.

Trademark volume rankings by originating country, 2023 1. Cina 2. USA 3. Brasile 4. India 5. Turchia 6. Messico 7. Giappone 8. Regno Unito 9. Russia 10. Francia

Per supportare i consulenti interni e gli esperti di IP in questo periodo di crescita notevole, Corsearch ha inoltre annunciato oggi la sua piattaforma di nuova generazione TrademarkNow. L’intelligenza artificiale velocissima e le informazioni da oltre 1000 fonti garantiscono ricerca e monitoraggio completi dei marchi di fabbrica – gli aggiornamenti comprendono:

Tempi di realizzazione di notifiche più rapidi del 75% rispetto ad altre soluzioni del settore. Soluzioni Automated ed Expert Watch offrono la possibilità di scegliere tra la tecnologia IA per un monitoraggio efficiente dei marchi rispetto a portafogli di marchi in espansione senza sacrificare la precisione o strategie personalizzate e informazioni incentrate per questioni più complesse di alto valore

Miglioramento del 40% delle velocità del team legale IP per autorizzazioni dei marchi, con gli strumenti Corsearch LogoCheck e Name Generator che consentono una migliore ricerca delle identità dei marchi esistenti in combinazione con suggerimenti di nomi candidati forniti dall’IA

I progetti industriali possono essere ricercati con maggiore rapidità e precisione grazie a nuovi algoritmi di similarità e al motore di riconoscimento delle immagini Corsearch AI

I report dei modificatori di ricerca ExaMatch e NameCheck permettono ricerche più mirate e report personalizzabili per le esigenze individuali

Viji Krishnan, Presidente di Trademark Solutions, Corsearch, ha così commentato:

“Negli ultimi anni, il mondo si è reso conto dell’importanza di registrare i marchi di beni immateriali e la proprietà intellettuale, e i rischi di non farlo. Non sorprende che bastino pochi anni per superare oltre i 100 milioni di marchi attivi in tutto il mondo. È un segnale ottimista dell’intensa innovazione che alimenta le organizzazioni globali e potenzia il commercio mondiale.

“Ma come per la maggior parte delle cose, maggiore è il volume di marchi registrati attivamente, maggiore è la complessità per i professionisti della proprietà intellettuale. Siamo lieti di lanciare la nostra piattaforma di nuova generazione TrademarkNow per aiutare gli esperti nel nostro settore a distinguere ciò che ha valore. I nuovi strumenti di intelligenza artificiale funzioneranno alla scala necessaria per gestire le dimensioni dei moderni portafogli di marchi, i dashboard efficaci che aiutano a prioritarizzare il lavoro e l’expertise umana combinata dei nostri analisti che hanno in media oltre 15 anni di esperienza, assicurano che i marchi mantengano la qualità distintiva del marchio”.

I calcoli di Corsearch si basano sui dati estratti dalla piattaforma globale di marchi di fabbrica TrademarkNow™ che comprende tutti gli uffici e i registri di marchi globali. Dove applicabile, gli effetti del COVID sul deposito dei marchi sono stati tenuti in considerazione.

Le soluzioni Corsearch Brand Risk and Performance™ stanno rivoluzionando il modo in cui le aziende creano, monitorano e proteggono la propria crescita. Oltre 5.000 aziende in tutto il mondo collaborano con Corsearch per tutelare i consumatori e la loro fiducia nei confronti dei marchi, prevenendo confusione, false dichiarazioni e frodi grazie all’intelligenza ibrida dell’IA avanzata e alle decisioni esperte degli analisti umani.

