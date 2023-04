SUMEC HARDWARE & TOOLS CO., LTD ha ottenuto la certificazione per la neutralità del carbonio da TÜV Rheinland

NANCHINO, Cina–(BUSINESS WIRE)–SUMEC HARDWARE & TOOLS CO. LTD, produttore leader di soluzioni e attrezzature per il giardinaggio, ha annunciato di aver ricevuto da TÜV Rheinland la prima certificazione per la neutralità del carbonio nel settore della cura del verde e degli attrezzi. Questo riconoscimento consolida l’impegno di SUMEC verso la sostenibilità ambientale, che rappresenta un valore fondamentale per l’azienda sin dai suoi inizi.

TÜV Rheinland, leader globale nei servizi indipendenti di test, ispezione e certificazione, ha attribuito la certificazione per la neutralità del carbonio a SUMEC per l’impegno nella riduzione dell’impronta di carbonio attraverso una serie di misure, tra cui l’implementazione di pratiche per l’efficienza energetica, il ricorso a fonti energetiche rinnovabili e l’adozione di materiali sostenibili nei prodotti.

“Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento da parte di TÜV Rheinland”, è il commento del signor Liu Kai, presidente di SUMEC HARDWARE & TOOLS CO. LTD. “La sostenibilità ambientale rappresenta per noi una priorità assoluta, e crediamo che contribuire alla conservazione del pianeta sia una nostra responsabilità. Ci impegniamo per ridurre la nostra impronta di carbonio e continuiamo a lavorare per un futuro più verde, per i clienti e per il pianeta”.

L’impegno per la neutralità del carbonio di SUMEC comprende l’implementazione di sistemi a energia solare presso i suoi impianti di produzione, con una conseguente massiccia riduzione delle emissioni di carbonio. Nella progettazione dei prodotti a marchio ‘Yard Force’, inoltre, l’azienda utilizza materiali sostenibili, come plastica riciclata e fibre naturali. SUMEC ha anche investito in macchinari e pratiche ad alta efficienza energetica, tra cui l’illuminazione a LED, e nei sistemi intelligenti di gestione energetica.

Oltre all’obiettivo per la neutralità del carbonio, SUMEC si impegna a ridurre il proprio impatto ambientale totale: ha implementato un programma di riduzione degli scarti produttivi che include iniziative di riciclo e di riduzione dei materiali da imballaggio, e ha anche sviluppato prodotti con un ciclo di vita più lungo per limitare la necessità di sostituzioni e, in ultima analisi, ridurre gli sprechi.

“Secondo noi, la sostenibilità non è importante solo per l’ambiente, ma anche per il successo a lungo termine della nostra attività”, è il commento del signor Liu Kai. “Contenendo l’impatto ambientale di SUMEC stiamo riducendo anche i costi e migliorando la qualità dei prodotti del nostro marchio ‘Yard Force’. Siamo determinati a proseguire in questo impegno per diventare un leader di settore nella sostenibilità”.

L’ottenimento della certificazione per la neutralità del carbonio da parte di SUMEC rappresenta un risultato importante per l’azienda e per l’intero settore, e dimostra come sia possibile integrare le pratiche sostenibili nei processi di fabbricazione e produzione, e come le aziende possano generare un impatto positivo sull’ambiente, rispondendo al contempo alla domanda dei clienti.

In qualità di attore del comparto, SUMEC è determinato a proseguire nelle attività a favore della sostenibilità ambientale e auspica di rappresentare una fonte di ispirazione per altre aziende in questo stesso percorso. La certificazione per la neutralità del carbonio di TÜV Rheinland dimostra l’impegno dell’azienda verso un futuro più verde, e SUMEC è pronta a continuare ad avere un impatto positivo sull’ambiente.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

