SubjectWell rileva PatientCentra

L’acquisizione permetterà di reclutare pazienti per studi clinici globali nonché per indicazioni oncologiche e patologie rare

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–SubjectWell, la società che ha creato l’omonimo mercato che permette a pazienti affetti da condizioni di salute croniche di accedere a nuove opzioni di cura, oggi ha annunciato l’acquisizione di PatientCentra, un business dell’agenzia MD Connect, Inc. con sede a Waltham, nel Massachusetts e che offre capacità complete di reclutamento di pazienti a livello globale oltre a un’agenzia interna per lo sviluppo di percorsi di reclutamento su misura incentrati sui pazienti. Tramite questa acquisizione SubjectWell ora può rispondere alle esigenze di reclutamento relative a qualsiasi studio clinico internazionale mentre amplia la capacità di reclutare pazienti per indicazioni oncologiche e patologie rare.





“La clientela globale SubjectWell chiedeva il nostro appoggio al reclutamento per vasti studi clinici condotti in vari Paesi – e abbiamo risposto”, racconta Fred Martin, Ceo SubjectWell. “PatientCentra vanta 15 anni di esperienza nell’attuazione di programmi di reclutamento dei pazienti con modalità digitali. Aggiungendola all’accesso ineguagliato di cui gode SubjectWell a pazienti motivati con condizioni note nel Nord America, insieme accelereremo la capacità di sostenere su scala globale ricerche che migliorano le vite”.

“PatientCentra è orgogliosa di unirsi a SubjectWell”, commenta Dan Stempel, fondatore e Ceo PatientCentra. “Vediamo una straordinaria opportunità di offrire le nostre soluzioni personalizzate di reclutamento clinico, comprese attività di coinvolgimento multicanale, siti web per pazienti e assistenza su misura all’importante clientela di SubjectWell. I clienti di entrambe le società ora hanno un unico punto di riferimento per il reclutamento completo di pazienti a livello globale per studi oncologici, su vaccini, condizioni croniche e patologie rare” .

Informazioni su SubjectWell

SubjectWell è una società che ha creato l’omonimo mercato che permette a pazienti affetti da condizioni di salute croniche di accedere a trattamenti e studi clinici. Fin dal 2022 SubjectWell fa opera di sensibilizzazione sui vantaggi della ricerca clinica, registrando decine di milioni di pazienti affetti da condizioni note motivati a cercare nuove opzioni di cura. SubjectWell è già in contatto con i pazienti di cui si ha bisogno. Per scoprire di più visitare www.SubjectWell.com.

Informazioni su MD Connect, Inc.

Da oltre 15 anni MD Connect, Inc. aiuta centinaia di importanti società nel settore dell’assistenza sanitaria ad acquisire pazienti utilizzando programmi di coinvolgimento digitali multicanale e tecnologie che tengono traccia di possibili pazienti. Sulla base di grandi quantità di dati utili e dell’esperienza di avere motivato milioni di possibili pazienti in oltre 30 campi speciali, MD Connect, Inc. mette a frutto le proprie conoscenze per mappare percorsi digitali dei pazienti che vanno ben oltre le richieste di informazioni iniziali da parte dei pazienti. PatientCentra, il business più grande e in più rapida crescita di MD Connect, Inc., offre servizi di compliance e reclutamento di pazienti a livello globale, combinando innovative strategie di coinvolgimento con tecnologie avanzate e una suite di servizi di supporto ai centri progettati per alleviare le difficoltà di pazienti, centri e sponsor. Per scoprire di più visitare PatientCentra.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

