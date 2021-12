Sua Eccellenza Justin Sun, ambasciatore, fondatore di TRON e vincitore dell’asta di Blue Origin, porterà con sé nello spazio cinque compagni di viaggio che verranno selezionati attraverso la campagna “Mare di stelle”

GINEVRA, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–Sua Eccellenza Justin Sun, ambasciatore, rappresentante permanente di Grenada presso l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e fondatore di TRON, ha rivelato oggi di aver fatto l’offerta vincente per il primo posto a bordo della navicella spaziale New Shepard di Blue Origin. L’intero importo dell’offerta vincente, pari a 28 milioni di dollari, è stato devoluto alla fondazione Club for the Future di Blue Origin, che a sua volta ha effettuato donazioni a favore di 19 enti di beneficenza del settore aerospaziale allo scopo di ispirare le generazioni future a intraprendere una carriera nei campi della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica (science, technology, engineering and mathematics, STEM) e contribuire a inventare il futuro della vita nello spazio. Sun e i cinque accompagnatori prescelti intraprenderanno il volo a bordo della navicella New Shepard nel 2022. Sua Eccellenza il signor Sun sarà il primo grenadino, diplomatico internazionale e leader del settore blockchain ad avventurarsi nello spazio portando con sé la bandiera di Grenada.

Blue Origin, la cui visione consiste in un futuro di milioni di persone che vivono e lavorano nello spazio per il bene della Terra, ha portato a termine il suo primo volo con equipaggio umano lo scorso 20 luglio rientrando senza problemi dallo spazio suborbitale al di sopra della linea di Kármán, riconosciuta a livello internazionale come il confine dello spazio.

In previsione del suo viaggio pianificato, Sun ha lanciato la la campagna chiamata “Mare di stelle”, espressione derivata dalla locuzione idiomatica cinese “星辰大海”, per esprimere il concetto secondo cui la Terra è dove inizia la storia dell’umanità ma non dove finirà per le generazioni future. Lo sconfinato Mare di stelle è la vera, prossima frontiera. Nel corso dei prossimi mesi Sua Eccellenza il signor Sun nominerà cinque uomini e donne eccezionali che lo accompagneranno nel suo viaggio. I candidati possono includere un membro della comunità TRON DAO, che comprende titolari a lungo termine di TRX, BTT, JST, SUN, NFT e WIN, e altri leader straordinari dei mondi della moda, dell’arte, della tecnologia, dell’esplorazione dello spazio e dell’imprenditoria. I dettagli relativi alla procedura e ai criteri di selezione saranno resi noti nei mesi a venire.

“Dato il rapido sviluppo del settore aerospaziale commerciale, viaggiare nello spazio potrebbe diventare un sogno che tutti potrebbero realizzare nel corso della propria vita. Stiamo per accedere all’era grandiosa dei voli spaziali. Questo eccezionale viaggio richiede il coinvolgimento di un maggior numero di persone”, ha affermato Sua Eccellenza il signor Sun. “Il proponimento di Blue Origin di trasportare un maggior numero di persone nello spazio per vedere la Terra come la nostra dimora comune è a dir poco straordinaria. Club for the Future offre un modo per sfruttare quest’esperienza per ispirare i giovani di tutto il mondo a sognare e a perseguire i loro sogni nelle aree della scienza, della tecnologia e dell’esplorazione dello spazio. Ho voluto contribuire alla realizzazione di tale visione attraverso la mia offerta”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per la comunità TRON DAO



Anjali George



anjali@tron.network

Contatto per Blue Origin



media@blueorigin.com