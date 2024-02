StudioX: guida al futuro dell’innovazione industriale con l’IA generativa

L’intelligenza artificiale generativa è una tecnologia il cui impatto si estende ben oltre l’ambito consumer. Per le aziende, rappresenta molto più di un semplice aggiornamento tecnologico, offrendo un vantaggio competitivo che si basa su riduzione dei costi, incremento delle entrate, ottimizzazione dei processi e aumento della produttività. Soprattutto, analizzando grandi quantità di dati e generando previsioni, l’IA generativa supporta processi decisionali data-driven che garantiscono alle aziende maggiore competitività e profitto.

Nell’industria manifatturiera, l’IA generativa si distingue per la sua capacità di generare simulazioni utili a ottimizzare il design e migliorare la qualità dei prodotti, oltre ad accelerare lo sviluppo di nuovi processi. Le sue abilità predittive, basate sull’analisi di dati storici e in tempo reale per individuare pattern e rilevare anomalie, forniscono alle imprese gli strumenti necessari per affrontare proattivamente potenziali rischi, dal fermo macchina alle interruzioni della catena di approvvigionamento, riducendo così i rischi e i costi operativi. Per gli OEM che intendono capitalizzare su questa tecnologia per ottenere un vantaggio competitivo, SECO ha sviluppato StudioX: una piattaforma di IA generativa altamente configurabile, progettata per incrementare la produttività, innovare prodotti e processi e migliorare l’assistenza ai clienti con l’intelligenza artificiale.

StudioX, un assistente virtuale basato su Large Language Models (LLM), si integra facilmente con sistemi aziendali e flussi di lavoro, elaborando dati eterogenei provenienti da diverse fonti, come dispositivi IoT distribuiti all’interno del plant industriale, database aziendali e documentazione tecnica. Dotato di un’interfaccia utente intuitiva, StudioX risponde a interrogativi formulati in linguaggio naturale, fornendo soluzioni per ottimizzare processi, migliorare la produttività e garantire un supporto tecnico di alta qualità. Inoltre, grazie a un meccanismo di adaptive learning, StudioX affina continuamente le sue capacità, sfruttando feedback, nuovi dati e richieste di informazioni per garantire un supporto accurato e un’esperienza personalizzata.

La piattaforma supporta l’addestramento con dati strutturati e non, integrando la documentazione tecnica dei macchinari, i dati di ticketing e le informazioni provenienti da sistemi on-premises e cloud tramite API. Sfruttando i dati di telemetria dei dispositivi provenienti da Clea, la software suite per l’IoT di SECO, StudioX produce report sulle prestazioni dei macchinari e si inserisce automaticamente nei cicli di lavoro per ottimizzarli. Inoltre, può fornire insight sullo stato dei dispositivi e predire guasti imminenti, abilitando interventi di manutenzione predittiva. Grazie all’interfaccia conversazionale, gli operatori accedono, analizzano e raccolgono dati critici senza la necessità di inserimenti manuali, risparmiando tempo ed evitando errori. Consideriamo il caso di un produttore di macchinari industriali con un parco macchine privo di sensori o capacità IoT, dove il monitoraggio manuale può comportare inefficienze e ritardi. Introducendo un sistema basato su sensori AI-driven e l’assistente virtuale StudioX, è possibile rilevare in tempo reale anomalie e intervenire tempestivamente sui fermi macchina. Il sistema invia alert agli operatori e li guida passo dopo passo sul campo, migliorando la tempestività ed efficacia degli interventi, anche in assenza di una formazione approfondita.

StudioX può essere utilizzato anche per ottimizzare il supporto ai clienti, automatizzando attività come il troubleshooting, la pianificazione degli appuntamenti, e la gestione dei ticket. Gestire internamente le richieste di supporto spesso comporta tempi di risoluzione prolungati, che incidono negativamente sulla soddisfazione del cliente e sull’efficienza operativa. L’introduzione dell’IA di StudioX consente di automatizzare la risoluzione dei ticket, ottenendo una notevole riduzione dei costi e del tempo medio di risoluzione, passando da giorni a poche ore.

StudioX non è solo una piattaforma di IA, è una leva che amplifica il potenziale aziendale. Offre un ambiente sicuro, privato e collaborativo che trasforma il servizio clienti, potenzia la produttività dei dipendenti e integra funzionalità innovative in prodotti e processi. Contatta SECO per scoprire tutti i vantaggi che StudioX può portare alla tua azienda e proiettarti in una nuova era di efficienza e innovazione.