Studio Usercentrics: Il 90% delle app non rispetta il GDPR

MONACO DI BAVIERA–(BUSINESS WIRE)–Nove app su dieci raccolgono dati personali degli utenti senza il loro consenso, in palese violazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e della Direttiva ePrivacy dell’Unione Europea. È quanto emerge da un’analisi condotta da Usercentrics, società di privacy tech, su 250 app disponibili sul mercato europeo.

Usercentrics ha preso in esame 50 app per ciascuna delle seguenti cinque categorie: cibo, lifestyle, fitness e salute, finanza, gioco d’azzardo. Proprio le applicazioni per il gioco d’azzardo si sono rivelate il fanalino di coda nell’indagine: il 100% delle app analizzate di questa categoria, infatti, non è risultato conforme ai requisiti del GDPR.

“I risultati di questo report fanno emergere una verità così evidente e importante da non poter più essere ignorata: il GDPR e la Direttiva ePrivacy sono ancora ben lontani dall’essere applicati universalmente nelle app per dispositivi mobili. Con questo report, vogliamo sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione, ma anche dare una mano alle aziende con semplici suggerimenti sulle misure da adottare per garantire la privacy degli utenti ed evitare multe, perdita di fiducia dei clienti e danni alla reputazione del marchio”, ha spiegato Valerio Sudrio, Global Director Apps Solutions di Usercentrics.

Usercentrics ha utilizzato lo strumento di auditing Apptopia per ispezionare le app. Per lo studio, realizzato nell’ottobre 2022, l’azienda ha esaminato applicazioni che installavano tracker di terze parti con finalità di analisi, identificazione, monetizzazione e/o marketing, che avevano utenti nell’UE e potevano contare su almeno 50.000 utenti attivi giornalieri.

