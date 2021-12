Stem, Inc. prossima ad acquisire Also Energy Holdings, Inc., leader mondiale nello sviluppo di software per la gestione delle risorse per il settore dell’energia solare

L’acquisizione unirà due fornitori di software per il settore dell’energia rinnovabile alla guida della transizione energetica

Si prevede che tale transazione a carattere accrescitivo accelererà la crescita dei margini di Stem e delle sue entrate ricorrenti crescenti generate dalla vendita di software

La transazione conferma l’importanza prioritaria attribuita da Stem all’espansione della propria presenza a livello globale, nonché alla fornitura di prodotti software ad alto margine ai clienti front-of-meter, commerciali e industriali

Si tradurrà inoltre in un ampliamento delle risorse gestite dalla società nella misura di 32,5 GW e nell’estensione della sua copertura internazionale ad oltre 50 Paesi

SAN FRANCISCO e BOULDER, Colorado–(BUSINESS WIRE)–Stem, Inc. (“Stem” o “la Società) (NYSE: STEM), prestigioso fornitore di portata globale di servizi e soluzioni software per lo stoccaggio energetico basati sull’intelligenza artificiale (artificial intelligence, AI), e Also Energy Holdings, Inc. (“AlsoEnergy”), leader mondiale nel campo del software per la gestione delle risorse per il settore dell’energia solare, hanno annunciato in data odierna la stipula di un contratto definitivo, ai sensi del quale Stem acquisirà AlsoEnergy nell’ambito di una transazione in azioni e contanti.

Ai sensi del contratto in oggetto, Stem acquisirà, in assenza di cassa o debito finanziario, tutte le azioni in circolazione di AlsoEnergy a un prezzo d’acquisto aggregato pari a 695 milioni di dollari, ove tale importo verrà corrisposto in parte contanti e in parte in azioni ordinarie nella misura di rispettivamente il 75 e il 25 per cento circa.

Dettagli relativi all’acquisizione

La transazione integrerà le capacità uniche di ottimizzazione dello stoccaggio di Stem con il software per il controllo e il monitoraggio delle prestazioni delle risorse degli operatori del settore dell’energia solare leader del settore di AlsoEnergy per l’offerta di una soluzione allettante all’insegna del tutto compreso per progetti nel campo dell’energia rinnovabile. Stem offrirà inoltre le sue soluzioni intelligenti per lo stoccaggio energetico ai clienti front-of-meter, commerciali e industriali preesistenti di AlsoEnergy , le cui risorse solari sono di norma associate al momento a capacità di stoccaggio limitate. AlsoEnergy otterrà una visibilità anticipata dei progetti ’solar plus storage’ attraverso la vasta rete di clienti e partner di Stem.

Fondata nel 2007, AlsoEnergy, con sede a Boulder, in Colorado, è un prestigioso fornitore operante su scala globale di soluzioni di ottimizzazione delle prestazioni, analisi, monitoraggio e controllo che gestisce 32,5 gigawatt (GW) in asset solari in oltre 50 Paesi. AlsoEnergy fornisce le proprie soluzioni e collabora con un folto numero di operatori facenti parte dell’ecosistema del settore dell’energia solare, tra cui imprese edili, titolari di asset, appaltatori responsabili della conduzione di operazioni e interventi di manutenzione, clienti commerciali e aziende elettriche. Nell’esercizio conclusosi il 31 dicembre 2020, AlsoEnergy ha registrato un margine lordo pari al 60% e approssimativamente 49 milioni di dollari in entrate generate dalle attività aziendali nelle aree del software, del monitoraggio ai margini della rete elettrica, dei controlli e dei servizi. Solo una minima parte degli asset gestiti da AlsoEnergy, in termini sia di siti che di capacità, è dotata di capacità di stoccaggio energetico.

Commenti rilasciati dai vertici aziendali

John Carrington, amministratore delegato di Stem, ha commentato: “La fusione, attraverso questa transazione con effetto accrescitivo immediato, tra Stem e AlsoEnergy abiliterà il software, i controlli e le capacità analitiche necessari per accelerare la transizione energetica verso un futuro basato sull’energia rinnovabile e sulla decarbonizzazione. I settori dello stoccaggio energetico in batteria e dell’energia solare stanno registrando un tasso di crescita esponenziale a livello globale. Ne consegue che le imprese edili, i titolari di asset e le aziende elettriche faranno sempre più affidamento sulle nostre capacità software consolidate che si tradurranno nella fornitura di una piattaforma unificata per la generazione di intelligence per il settore energetico per migliorare le prestazioni dei progetti. La nuova società che sorgerà dalla fusione fornirà un portafoglio di soluzioni software basate sull’intelligenza artificiale che semplificheranno la gestione delle risorse per i nostri clienti, accresceranno i rendimenti dei loro progetti e accelereranno la nostra traiettoria di crescita. È opportuno sottolineare che si prevede che questa acquisizione avrà un effetto accrescitivo immediato in termini sia di margine lordo che di EBITDA, ancor prima di realizzare eventuali sinergie in ambito commerciale che, secondo noi, non mancheranno di rivelarsi significative e allettanti. Questa acquisizione dimostra l’enfasi da noi posta sull’espansione della presenza globale di Stem e sulla fornitura ai nostri clienti di prodotti software ad alto margine e senza eguali nel settore.”

Robert Schaefer, amministratore delegato di AlsoEnergy, ha dichiarato: “Dalla nostra fusione con Stem scaturirà un valore enorme per i clienti che stanno esprimendo sempre più interesse nell’integrazione delle risorse solari e degli asset per lo stoccaggio energetico allo scopo di ottimizzare le prestazioni finanziarie. Il software, l’accesso ai dati e la perizia tecnica delle nostre aziende unite potenzieranno le capacità di controllo e ottimizzazione delle soluzioni di monitoraggio di prim’ordine di AlsoEnergy e la fusione darà vita a un unico fornitore di servizi software per i settori dell’energia solare e dello stoccaggio energetico. Siamo felicissimi di entrare a far parte del team di Stem e riteniamo che il nostro portafoglio consolidato di soluzioni software sia destinato a svolgere un ruolo fondamentale nel plasmare il futuro delle reti elettriche”.

Aspetti strategici e finanziari

Valore e innovazione per i clienti : la fornitura da parte della società nata dalla fusione di controlli per il monitoraggio ai margini della rete e di una una soluzione software come servizio (Software as a Service, Saas ) consentirà ai clienti di generare e massimizzare più rapidamente il valore dei loro progetti. Si prevede che i clienti trarranno vantaggio da un’unica visione coesa per gestire e ottimizzare le loro risorse nei campi

: la fornitura da parte della società nata dalla fusione di controlli per il monitoraggio ai margini della rete e di una una soluzione software come servizio (Software as a Service, ) consentirà ai clienti di generare e massimizzare più rapidamente il valore dei loro progetti. Si prevede che i clienti trarranno vantaggio da un’unica visione coesa per gestire e ottimizzare le loro risorse nei campi Evoluzione delle soluzioni SaaS : accelererà ulteriormente le entrate ricorrenti crescenti di Stem e il contributo ai margini del software attraverso l’aggiunta delle soluzioni SaaS di AlsoEnergy. Stem apporterà al software di AlsoEnergy il suo esclusivo approccio basato sull’intelligenza artificiale per accrescere le efficienze per i clienti.

: accelererà ulteriormente le entrate ricorrenti crescenti di Stem e il contributo ai margini del software attraverso l’aggiunta delle soluzioni SaaS di AlsoEnergy. Stem apporterà al software di AlsoEnergy il suo esclusivo approccio basato sull’intelligenza artificiale per accrescere le efficienze per i clienti. Espansione del mercato: genererà opportunità considerevoli di vendita incrociata attingendo alla vasta clientela di ciascuna piattaforma. Al momento solo il 30% dei clienti di AlsoEnergy è anche cliente di Stem, il che comporta opportunità intrinseche di crescita significative.

genererà opportunità considerevoli di vendita incrociata attingendo alla vasta clientela di ciascuna piattaforma. Al momento solo il 30% dei clienti di AlsoEnergy è anche cliente di Stem, il che comporta opportunità intrinseche di crescita significative. Ricco set di dati: sfrutterà un ricco set di dati cronologici relativi alla gestione degli asset nei campi dell’energia solare e dello stoccaggio energetico. Si prevede che, attraverso la piattaforma analitica basata sull’intelligenza artificiale leader del settore di Stem , Athena®, nonché la piattaforma PowerTrack di AlsoEnergy, la società che sorgerà dalla fusione dovrebbe migliorare lo sviluppo di software futuro e le relative prestazioni, con conseguente consolidamento del vantaggio concorrenziale dell’azienda.

sfrutterà un ricco set di dati cronologici relativi alla gestione degli asset nei campi dell’energia solare e dello stoccaggio energetico. Si prevede che, attraverso la piattaforma analitica basata sull’intelligenza artificiale leader del settore di Stem Athena®, nonché la piattaforma PowerTrack di AlsoEnergy, la società che sorgerà dalla fusione dovrebbe migliorare lo sviluppo di software futuro e le relative prestazioni, con conseguente consolidamento del vantaggio concorrenziale dell’azienda. Folta clientela internazionale: estenderà la copertura geografica delle due aziende fuse a più di 50 Paesi. AlsoEnergy vanta una folta clientela fidelizzata composta da clienti aziendali, imprese edili e aziende elettriche che andrà ad integrare l’attuale portafoglio di clienti e partner di Stem.

Dettagli selezionati relativi alla transazione

Il numero di azioni emesse per la parte azionaria del corrispettivo della transazione sarà basato sulla media semplice del prezzo medio ponderato per il volume delle azioni ordinarie di Stem per ogni giorno di negoziazione nel mese di dicembre del 2021. La parte in contanti del corrispettivo della transazione, che è soggetta ai consueti adeguamenti del capitale circolante, proverrà interamente dalla liquidità esistente nel bilancio di Stem.

La parte azionaria del corrispettivo verrà emessa ai sensi dell’esenzione dalla registrazione conformemente a quanto disposto dalla legge statunitense Securities Act del 1933, e successivi emendamenti, di cui alla Sezione 4(a)(2) della medesima, e sarà soggetta a un periodo di lock-up minimo di sei mesi.

La transazione è soggetta all’ottenimento delle approvazioni richieste da parte degli enti normativi competenti e altre condizioni di chiusura standard. La transazione in oggetto dovrebbe essere perfezionata nel primo trimestre del 2022.

Nomura Greentech ha funto da consulente finanziario di Stem, mentre Gibson, Dunn & Crutcher LLP ha funto da consulente legale di Stem. William Blair ha funto da consulente finanziario di AlsoEnergy, mentre Goodmans LLP ha funto da consulente legale di AlsoEnergy.

Informazioni sulla teleconferenza tenuta dai vertici aziendali

Stem terrà una teleconferenza per discutere la transazione quivi descritta alle 8:30 del fuso orario della costa orientale degli Stati Uniti di martedì 16 dicembre 2021. Si potrà accedere alla teleconferenza tramite un webcast in diretta in modalità di solo ascolto dalla pagina Eventi e Presentazioni della sezione dedicata alle Relazioni con gli investitori del sito web della Società all’indirizzo https://investors.stem.com/events-and-presentations Si potrà inoltre accedere alla teleconferenza in diretta per telefono componendo il numero (877) 705-6003 dagli Stati Uniti o il numero (201) 493-6725 da tutti gli altri Paesi menzionando Stem. Una registrazione della teleconferenza sarà disponibile poco dopo il termine della medesima e vi si potrà accedere componendo il numero (844) 512-2921 dagli Stati Uniti o il numero (412) 317-6671 da tutti gli altri Paesi. Il codice di accesso alla registrazione è 13725741. Il webcast verrà archiviato nel sito web della Società all’indirizzo https://investors.stem.com/overview ove sarà disponibile per un mese a partire dalla data della teleconferenza.

Informazioni su Stem, Inc.

Stem (NYSE: STEM) è impegnata nella fornitura di soluzioni che permettono di far fronte alle difficoltà gravanti attualmente sul settore dinamico dell’energia. Abbinando avanzate soluzioni per lo stoccaggio energetico ad Athena®, una piattaforma analitica basata sull’intelligenza artificiale ineguagliata a livello mondiale, Stem permette a clienti e partner di ottimizzare il consumo energetico passando automaticamente dall’alimentazione a batteria, alla generazione in loco e all’alimentazione di rete. Le soluzioni di Stem permettono ai clienti aziendali di servirsi di un’infrastruttura energetica pulita e flessibile aiutandoli a concretizzare molteplici obiettivi in numerose aree diverse, comprese riduzione delle spese, resilienza, sostenibilità, responsabilità ambientale e d’impresa e innovazione. Stem offre inoltre un servizio di assistenza completo ai partner del settore dell’energia solare interessati all’aggiunta di capacità di stoccaggio a progetti solari autonomi, comunitari o commerciali, sia behind-meter che front-of-meter. Per ulteriori informazioni visitate www.stem.com.

Informazioni su AlsoEnergy

AlsoEnergy fornisce soluzioni avanzate e complete per il controllo, il monitoraggio e la gestione di impianti solari fotovoltaici e asset ’solar plus storage’. Ciò include sistemi software e hardware integrati per sistemi di acquisizione di dati (data acquisition system, DAS), controllo di supervisione e acquisizione di dati (supervisory control and data acquisition, SCADA) e controllo di centrali elettriche, nonché servizi spazianti dalla gestione del ciclo di vita dei progetti alla progettazione e ingegnerizzazione di sistemi fino all’installazione, la messa in servizio e l’assistenza. AlsoEnergy fornisce soluzioni tecnologiche per oltre 30 GW di produzione in più di 50 Paesi diversi a livello mondiale, fornendo competenze regionali in mercati in tutto il mondo tramite uffici di vendita e assistenza in Germania, Giappone e India, in aggiunta alla sede centrale negli Stati Uniti. Per ulteriori informazioni visitate www.alsoenergy.com.

Dichiarazione cautelativa in merito alle dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato contiene delle “dichiarazioni previsionali” ai sensi della definizione sancita dalla Sezione 27A della legge statunitense Securities Act del 1933, e successivi emendamenti, e dalla Sezione 21E della legge statunitense Securities Exchange Act del 1934, e successivi emendamenti. I pareri, le previsioni, le stime, i tempi previsti per il completamento della transazione proposta, così come i benefici e le sinergie derivabili dalla transazione proposta, le opportunità future per la società che nascerà dalla fusione e per i suoi prodotti, le sue prestazioni finanziarie future e qualsiasi altra dichiarazione concernente aspettative, convinzioni, piani, obiettivi, condizioni finanziarie, presupposti o eventi o prestazioni futuri che non si riferiscono a fatti storici, costituiscono dichiarazioni previsionali ai sensi delle norme federali statunitensi vigenti in materia di titoli. Stem non può rilasciare alcun garanzia in merito alla concretizzazione effettiva di tali aspettative. Tali dichiarazioni sono soggette a una serie di rischi e incertezze, tra cui il soddisfacimento delle condizioni di chiusura della transazione; la tempistica relativamente al perfezionamento della transazione proposta; il rischio che la transazione contemplata non si realizzi; gli effetti negativi associati all’incertezza relativamente al perfezionamento della transizione; l’incapacità di mantenere amministratori e dipendenti chiave impiegati presso AlsoEnergy e le relative consociate; problemi o ritardi nell’integrazione efficiente delle attività di AlsoEnergy con quelle della Società, compresi il dover sostenere o subire costi imprevisti o ritardi o difficoltà, che potrebbero comportare ulteriori pressioni sulle risorse, i sistemi, le procedure e i controlli della Società, interruzioni delle attività e distogliere l’attenzione della direzione da altre attività commerciali; difficoltà o ritardi nella transizione a buon fine dai sistemi informatici di AlsoEnergy a quelli della Società, nonché rischi associati ad altri aspetti del processo di integrazione o transizione delle operazioni, dei sistemi e del personale di AlsoEnergy; mancata implementazione o incapacità di implementare prontamente strategie di crescita; reazioni sfavorevoli nei confronti della transazione contemplata da parte dei clienti, concorrenti, fornitori o dipendenti; la possibilità che taluni presupposti relativi alle attività di AlsoEnergy o alle transazioni contemplate possano rivelarsi inesatte; e altri fattori di rischio che sono riportate nel modulo 10-K più recente di Stem e negli altri suoi documenti depositati presso l’ente statunitense SEC, disponibili sul relativo sito internet (http://www.sec.gov). In caso di concretizzazione di uno o più dei suddetti rischi o incertezze (o di cambiamento delle conseguenze di un qualsiasi sviluppo), o nel caso in cui uno qualsiasi dei presupposti dovesse rivelarsi scorretto, i risultati effettivi potrebbero discostarsi in maniera sostanziale da quelli descritti nelle dichiarazioni previsionali. Le suddette dichiarazioni previsionali sono valide solo alla data del presente comunicato stampa e Stem non intende, né si assume alcun obbligo rispetto all’aggiornamento in sede pubblica di una qualsiasi dichiarazione previsionale, sia alla luce della disponibilità di nuove informazioni che del verificarsi di eventi futuri o per qualsiasi altro motivo.

Dati di mercato e di settore

Nel presente comunicato stampa, Stem fa affidamento e riferimento a determinate informazioni e dati statistici ottenute da fonti terze che ritiene essere affidabili, incluse relazioni redatte da imprese di indagini di mercato. La Società non ha verificato in modo indipendente l’accuratezza o la completezza di tali informazioni fornite da terze parti. Il presente comunicato stampa potrebbe contenere marchi, marchi di servizio, nomi commerciali e copyright di altre società, che sono di proprietà dei rispettivi titolari.

