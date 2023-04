stc Group entra in Europa attraverso la sua divisione infrastrutturale “TAWAL”

TAWAL guida l’espansione internazionale di stc con l’acquisizione da 1,220 miliardi di euro di risorse infrastrutturali da United Group attraverso Bulgaria, Croazia e Slovenia

L’accordo ventennale con United Group per la fornitura di servizi principali è alla base della crescita futura attraverso un piano di implementazione di più di 2.000 sedi aggiuntive

La transazione di vendita e leasing, soggetta alle approvazioni normative, dovrebbe concludersi nel 2023

RIYADH, Arabia Saudita – stc Group, un motore di trasformazione digitale nella regione MENA (Medio Oriente e Nord Africa), annuncia oggi che la sua controllata di infrastrutture ICT, TAWAL, ha firmato un accordo per acquisire le risorse della torre di telecomunicazioni di United Group.





L’accordo, stimato a 1.220 miliardi di euro, sostiene la strategia ambiziosa di stc Group per espandere la sua presenza internazionale in mercati chiave con notevole potenziale di crescita.

Il primo passo di TAWAL in Europa, questa mossa rappresenta un importante traguardo nel suo percorso di espansione internazionale e nelle ambizioni di sviluppo di stc Group, cresciute attivamente nei settori adiacenti all’ICT, compresi recenti investimenti in ICT, IoT, Cloud, Cybersecurity, Fintech e intrattenimento digitale attraverso le sue controllate.

Dopo aver completato l’acquisizione, TAWAL sarà proprietaria di più di 4.800 sedi che gestirà in Bulgaria, Croazia e Slovenia (tutti stati membri UE, due dei quali già membri dell’Eurozona), dove offrirà la serie completa di servizi di infrastrutture passive che comprenderanno torri a terra, piccole celle sui tetti e soluzioni all’interno di edifici. Secondo l’accordo ventennale di master services con United Group, TAWAL realizzerà più di 2.000 ulteriori sedi condivisibili, mentre i rapporti di co-locazione con altri gestori di reti mobili verranno mantenuti ed ampliati, consentendo a stc Group di guidare la trasformazione digitale attraverso la fornitura di connettività di livello mondiale.

Olayan Alwetaid, Chief Executive Officer, stc Group, ha dichiarato: “Il nostro accordo con United Group rappresenta un nuovo entusiasmante capitolo per TAWAL e il più ampio stc Group. L’accordo è un importante traguardo nella nostra ambiziosa strategia di crescita e l’espansione della nostra presenza internazionale. Stiamo già guidando la trasformazione delle capacità digitali dell’Arabia Saudita e questa transazione rafforza il nostro impegno a investire nella tecnologia e nelle infrastrutture migliori del settore per essere all’avanguardia nel consentire al mondo di connettersi”.

Mohammed Alhakbani, Direttore generale di TAWAL, ha dichiarato: “Siamo lieti di collaborare con United Group nel nostro primo investimento sul mercato europeo. La collaborazione sostiene il nostro obiettivo di continuare a fornire ai nostri collaboratori soluzioni di infrastrutture ICT innovative ed efficienti e di fornire la qualità di servizi per i quali siamo rinomati”.

La transazione è soggetta all’approvazione normativa dalle autorità competenti in Bulgaria e in Slovenia. Una volta concluse, le operazioni di TAWAL sul mercato europeo verranno sottoposte a rebranding come “TAWAL Europe” e serviranno da piattaforma di TAWAL per espansioni future in Europa.

TAWAL attualmente possiede un portafoglio di oltre 16.000 torri di telecomunicazione. La società sostiene attivamente i piani di trasformazione digitale dell’Arabia Saudita, ampliando la sua presenza in nuove città e aree rurali nel Regno e realizzando attivamente tecnologie pronte per le smart city, come torri di telecomunicazione mimetiche, smart pole in grado di ospitare applicazioni 5G e IoT, soluzioni all’interno di edifici e piccole celle.

