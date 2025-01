Stargate, OpenAI guida il progetto di 500 miliardi di dollari di investimenti nell’AI

Annunciato dal nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump alla Casa Bianca, in compagnia di Masayoshi Son, Chairman e CEO di SoftBank, Sam Altman, CEO di OpenAI, e Larry Ellison, Chairman e Chief Technology Officer di Oracle, lo Stargate Project è una nuova società che intende investire 500 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni per costruire nuove infrastrutture AI per OpenAI negli Stati Uniti.

Il progetto prevede di iniziare a stanziare 100 miliardi di dollari immediatamente per questa infrastruttura che ha tra i suoi obiettivi – sottolinea OpenAI – di garantire la leadership americana nell’IA, di creare centinaia di migliaia di posti di lavoro americani e generare enormi benefici economici per il mondo intero. Il Progetto Stargate non solo intende sostenere la reindustrializzazione degli Stati Uniti, ma vuole anche fornire anche una capacità strategica per proteggere la sicurezza nazionale dell’America e dei suoi alleati, affermano i suoi promotori.

I protagonisti, per l’appunto, sono diversi colossi del settore. I finanziatori iniziali di Stargate sono SoftBank, OpenAI, Oracle e MGX. SoftBank e OpenAI sono i lead partner di Stargate, con SoftBank che ha la responsabilità finanziaria e OpenAI quella operativa. Masayoshi Son sarà il chairman.

Arm, Microsoft, NVIDIA, Oracle e OpenAI sono i principali partner tecnologici iniziali. La costruzione è attualmente in corso, a partire dal Texas, e le aziende stanno valutando potenziali siti in tutti gli Stati Uniti per altri campus, man mano che finalizzano gli accordi definitivi.

Nell’ambito del Progetto Stargate, Oracle, NVIDIA e OpenAI collaboreranno strettamente per costruire e gestire questo sistema di elaborazione, basandosi su una profonda collaborazione tra OpenAI e NVIDIA che risale al 2016 e su una partnership più recente tra OpenAI e Oracle.

L’iniziativa si basa anche sull’attuale partnership di OpenAI con Microsoft. OpenAI dichiara che continuerà ad aumentare il suo consumo di Azure e a collaborare con Microsoft per addestrare modelli di punta e offrire prodotti e servizi all’avanguardia.