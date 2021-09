Square introduce le soluzioni integrate omnicanale per le aziende in Francia

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Oggi Square, soluzione a cui si affidano aziende di ogni dimensione in tutto il mondo per software, pagamenti e hardware, apre in Francia. A seguito del successo del programma Early Access, ora le piccole e grandi imprese in tutta la Francia possono accedere all’ecosistema innovativo di Square con gli strumenti necessari ad avviare, gestire, far crescere e adattare le loro attività.





“Utilizzo i prodotti Square sia in ufficio che online da alcuni mesi e ha rivoluzionato il mio modo di fare impresa”, ha affermato Anne-Laure Fonrose, fondatrice di Tatie Nanna. “Avere una soluzione di pagamento integrata omnicanale significa che i nostri clienti possono pagare nel modo che si addice loro. È stato facile da configurare e avviare, il prodotto si presenta molto bene in situ e il collegamento è velocissimo, cosa che aiuta a evitare lunghe code. Provo grande orgoglio a usare Square, mentre la nostra attività continua a crescere”.

Le imprese francesi ora avranno accesso a un insieme completo di strumenti d’impresa integrati. La suite di prodotti Square è progettata per funzionare senza soluzione di continuità in modo collaborativo, per far risparmiare all’azienda tempo e denaro, ridurre le inefficienze legate alla gestione di sistemi multipli e aiutare i rivenditori a far crescere le loro attività future. Inoltre Square ha un listino prezzi equo, trasparente e a misura di rivenditore per il software d’impresa e per l’elaborazione dei pagamenti, senza richiedere contratti di lungo termine o applicare commissioni extra. Square si occupa dell’attività antifrode, della gestione del contenzioso, della sicurezza e della compliance senza alcun sovrapprezzo. La certificazione POS di Square consente anche ai rivenditori di osservare la “Loi anti-fraude TVA, 20181”. Le imprese possono attingere ai loro fondi già il giorno feriale seguente e pagare solo una commissione sulla transazione al momento in cui accettano una carta o un pagamento mobile.

“La crescita a livello internazionale quest’anno ha costituito una priorità chiave e siamo orgogliosi del lancio ufficiale in Francia, che è il nostro terzo mercato europeo”, ha dichiarato Alyssa Henry, vicepresidentessa esecutiva di Square. “I rivenditori di tutto il Paese ora potranno usare il nostro ecosistema omnicanale di beni e servizi, consentendo agli imprenditori di concentrarsi sulla gestione delle loro attività”.

“Siamo entusiasti all’idea di espandere le soluzioni Square in Francia, aiutando i rivenditori a gestire tutta la loro attività end-to-end con software, hardware e analitica integrati, e con maggiore facilità nell’accettare i pagamenti tramite carta”, ha affermato Jason Lalor, direttore esecutivo per l’Europa di Square. “Le imprese francesi possono fare affidamento sul fatto che Square sia un partner equo, trasparente e innovativo che aiuta a gestire la loro attività e a tornare sulla breccia dopo i tempi dell’incertezza”.

Le aziende francesi ora potranno vendere online, in presenza o in entrambe le modalità grazie alla suite di prodotti integrati di Square, tra i quali:

Software e hardware per punto vendita che si adatta alle esigenze di ogni azienda: Square presenta due versatili programmi da punto vendita e tre versatili terminal per pagamento in Francia, offrendo sia alle aziende mobili che a quelle tradizionali software POS completamente integrato, accettazione affidabile e sicura dei pagamenti e un tasso d’elaborazione trasparente dell’1,65%, per tutte le transazioni con carta. Senza contratti a lungo termine o commissioni mensili, i sistemi sono progettati per te e i tuoi dipendenti, perché possiate iniziare immediatamente. Square Point of Sale è la soluzione fidata utilizzata dagli imprenditori di tutto il mondo per elaborare i pagamenti, vendere ovunque e gestire la loro base clienti. Con flussi di pagamenti rapidi, gestione clienti incorporata e rendicontazione delle vendite intuitiva, Square Point of Sale rende facile gestire l’azienda preferita dai clienti. Square for Restaurants aiuta le aziende offrendo loro una serie integrata di strumenti specifici del settore e POS per rivenditori di alimentari e bevande che normalmente richiederebbero più rivenditori sotto un unico ombrello. Square Terminal, Square Stand e Square Reader sono dispositivi versatili e facili da configurare. Per un periodo di tempo limitato Square Terminal sarà messo in vendita a 99 € (anziché a 165 €), Square Stand a 79 € (anziché a 139 €) e Square Reader sarà disponibile gratuitamente (anziché a 19 €): tutti disponibili su Square Shop. Questi prezzi sono limitati a un dispositivo per rivenditore.

Square gestisce i dettagli dietro le quinte, restituendo il tempo ai rivenditori che possono dedicarsi alla gestione dell’attività. Tra gli strumenti a disposizione:

Le aziende che vogliono maggiori informazioni su come iniziare a utilizzare Square, possono visitare https://squareup.com/fr

