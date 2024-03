Spunti stimolanti: La direttrice dell’IIWB ha partecipato al forum del MIT che ha messo in luce il ruolo della famiglia nel plasmare il panorama cognitivo delle donne

PARIS–(BUSINESS WIRE)–Il 25 febbraio 2024, il Massachusetts Institute of Technology (MIT) ha ospitato l’autorevole tavola rotonda “Origins of Insight: L’impatto delle radici familiari sullo sviluppo cerebrale e sui modelli cognitivi delle donne”. Gli stimati relatori Datin Seri Haflin Nazri Aziz, presidente di Perwakilan Washington DC e vicepresidente di ASCWDC, Eva Ye, CPA, fondatrice di Sunshine Home Group e VIC Real Estate Investment Club, e Grace SHI, direttrice dell’International Institute of Well-Being (IIWB), si sono impegnati in una profonda esplorazione di come l’ambiente familiare influenzi lo sviluppo cognitivo ed emotivo delle donne.





La tavola rotonda è stata mediata da Sofronie Dun, produttrice con una vasta esperienza nel cinema, nel giornalismo, nella TV e nella gestione di studi televisivi, nonché membro della classe MBA della MIT Sloan School of Management del 2025. Tra il pubblico erano presenti personalità di spicco come il Prof. Agustin Rayo, Preside della MIT School of Humanities, Arts, and Social Sciences (SHASS); Pauline Marquez, Congressional Liaison Officer presso l’Ambasciata della Malesia negli Stati Uniti; e Yu Yu, Matsutaro Shoriki Chair, Art of Asia presso il Museum of Fine Arts di Boston, a testimonianza dell’ampio interesse e dell’impegno interdisciplinare suscitato dal forum.

Datin Seri Haflin Nazri Aziz ha discusso il ruolo fondamentale dell’etica familiare nel coltivare l’intuizione e l’intelligenza delle donne, sottolineando il significato della saggezza materna e l’eredità culturale ed etica che le famiglie portano avanti. Eva Ye ha evidenziato il viaggio di auto-scoperta e trasformazione che le donne intraprendono, superando i vincoli familiari attraverso l’innovazione e mostrando il coraggio di adattarsi al cambiamento. Grace SHI ha incoraggiato a superare i confini tradizionali per tracciare nuovi territori cognitivi, sottolineando l’importanza dell’evoluzione personale e gli effetti positivi che ha sulla società.

Questo dialogo del MIT ha sottolineato l’intricato modo in cui la famiglia modella l’intelletto e lo spirito delle donne, evidenziando l’importanza di un ambiente accogliente, della saggezza generazionale e dei modelli di ruolo. È emerso un viaggio di trasformazione, in cui il superamento dei limiti familiari è visto come un percorso di progresso personale e sociale. Le discussioni hanno sottolineato il ruolo vitale della comprensione dell’impatto della famiglia sullo sviluppo delle donne, sostenendo la consapevolezza e l’innovazione per consentire alle donne di superare i confini tradizionali e contribuire a una società più inclusiva.

Promuovendo la consapevolezza e incoraggiando l’innovazione, le donne sono in grado di percorrere i loro percorsi unici, liberandosi dai confini tradizionali e contribuendo a un mondo più inclusivo e dinamico.

Contacts

Team IIWB



contact@iiwb.org

https://www.iiwellbeing.com/