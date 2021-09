Spotahome stringe alleanza con Homeppl per mettere a disposizione dei locatori soluzioni di garanzia degli affittuari a seguito dell’incremento della domanda di locazioni di medio periodo

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Spotahome, piattaforma residenziale con sede in Spagna con 200.000 proprietà in gestione in 29 paesi d’Europa, ha siglato un accordo con Homeppl, azienda di verifica delle referenze e garanzia dei locatari con sede nel Regno Unito, per mettere a disposizione dei propri locatori un servizio di garanzia e verifica delle referenze di affittuari per le locazioni di medio e lungo periodo.

Con un mondo che riapre e inizia una nuova vita post-pandemia, la domanda di locazioni di medio e lungo periodo è triplicata; è pertanto imperativo essere in grado di approvare rapidamente nuovi conduttori. Ma il rischio di frode resta elevato, pertanto è fondamentale che i locatori dispongano di sistemi sicuri per la verifica delle referenze degli affittuari.

La soluzione di Homeppl abbina verifiche volte a individuare frodi, analisi comportamentali, algoritmi finanziari e dati di Open Banking per valutare le capacità di transazioni future dei consumatori di tutta Europa. Ha un tasso di insolvenza dello 0% e Homeppl nutre una fiducia tale nella soluzione di verifica delle referenze da offrire anche guarantid, un servizio nell’ambito del quale si costituisce garante per i locatari che approva, offrendo maggiori tutele ai locatori e maggiore libertà agli affittuari.

Spotahome ha integrato i servizi di garanzia e verifica delle referenze degli affittuari di Homeppl in un nuovo pacchetto premium per i locatori; in 2.000 hanno già effettuato l’iscrizione al servizio Spotahome Premium e si prevede che tale numero raggiungerà i 10.000 per la fine dell’anno.

Con questa partnership con Homeppl, Spotahome – già pioniera in ambito di locazioni digitali grazie agli innovativi tour virtuali – trasforma ulteriormente le procedure di locazione in Europa, rendendo il processo più semplice per i locatari e più sicuro per i locatori. Grazie al servizio di Homeppl, Spotahome sta riducendo le barriere d’ingresso alla locazione in quanto non è più necessario addebitare un pagamento iniziale (che può variare da uno a tre canoni mensili) riducendo il rischio di frode, garantendo il canone d’affitto e facendosi carico dei costi di eventuali danni all’immobile.

Alejandro Artacho, amministratore delegato e cofondatore di Spotahome, ha dichiarato: “Questo nuovo servizio offerto ai proprietari Spotahome premium in partenariato con Homeppl rende Spotahome l’unica piattaforma a offrire locazioni senza cauzione e con garanzia per i locatori in vari paesi d’Europa. Si tratta di un semplice passo verso una maggiore accessibilità delle locazioni, ma anche verso una maggiore sicurezza per locatari e locatori. Nei prossimi mesi Spotahome continuerà a rendere disponibili nuove funzionalità per divenire la piattaforma digitale di riferimento in Europa per la locazione.

Alexander Siedes, amministratore delegato di Homeppl, ha commentato: “Nel contesto della ripresa post-COVID, siamo molto lieti di essere stati selezionati da Spotahome, una delle maggiori aziende di locazione online – per i servizi di verifica delle referenze e garanzia dei locatari. Questa partnership contribuirà ad agevolare la mobilità locativa in tutta Europa, consentendo ai locatari di esplorare nuove città e di godere di maggiore libertà nella scelta delle locazioni, tutelando al contempo i locatori da rischi legali o economici”.

Informazioni su Homeppl

Homeppl crea inclusione economica. Mettendo la tecnologia al servizio del bene, l’azienda offre pari opportunità ai consumatori di prodotti immobiliari e finanziari, permettendo alle aziende di eseguire transazioni sicure con un maggior numero di consumatori, compresi coloro che risiedono fuori del Regno Unito, che sono lavoratori autonomi o studenti o non dispongono di dati di affidabilità creditizia. Per conseguire tali obiettivi l’azienda si è specializzata nella validazione dei dati relativi alle locazioni e nella valutazione del rischio. Finora ha approvato oltre 100.000 persone provenienti da oltre 80 paesi con un tasso di insolvenza di 0. Di conseguenza Homeppl nutre certezza nella propria capacità di individuare i migliori locatari.

L’obiettivo complessivo di Homeppl è di consentire a locatori e agenzie di valutare qualsiasi conduttore e di garantire il pagamento del canone.

Per ulteriori informazioni: www.homeppl.com

Informazioni su Spotahome

Creata nel 2014, Spotahome è una delle principali piattaforme europee specializzate nella locazione di medio e lungo periodo di alloggi ammobiliati

Per ulteriori informazioni: www.spotahome.com

