Splio acquisisce Tinyclues e diventa la prima piattaforma CRM intelligente potenziata dal Deep Learning (IA)

Splio e Tinyclues uniscono le forze per integrare il marketing predittivo di Tinyclues nel CRM di Splio e affermarsi come leader europeo del CRM intelligente

MILANO–(BUSINESS WIRE)–#AI—Splio, specialista del CRM e proprietario della piattaforma SaaS di Individuation® Marketing, è molto orgogliosa di annunciare l’acquisizione di Tinyclues, lo specialista del marketing predittivo nel SaaS, basato sul Deep Learning. Questa acquisizione concretizza l’ambizione comune di permettere ai marchi di orchestrare un marketing iper-personalizzato semplice e su larga scala.





Splio conta più di 400 marchi tra cui Decathlon, Pittarosso, QVC, Babaco Market, Piazza Italia, Capatoast, Conforama e Orange, e sta sviluppando dal 2021 la sua soluzione di Individuation® Marketing. Questa soluzione, basata sul Machine Learning (IA), risponde alla duplice sfida del CRM di oggi: personalizzare la customer experience per ogni individuo, offrendo al contempo ai marketer una soluzione semplice per l’orchestration e il pilotaggio su larga scala.

La potenza tecnologica della piattaforma di Tinyclues aumenta di dieci volte la proposta di valore di Splio. Recentemente premiato ai Sammy Awards, Tinyclues è infatti il motore predittivo più potente sul mercato perché è l’unico ad essere basato sul Deep Learning. Consente l’elaborazione automatizzata di grandi volumi di dati di prima parte per prevedere con precisione il comportamento dei clienti. Più di un centinaio di marchi utilizzano quotidianamente Tinyclues, tra cui Veepee, Fnac, Accor, Samsung, Tiffany & Co e SNCF Connect.

L’acquisizione di Tinyclues consente a Splio di affermarsi come leader europeo del CRM intelligente, grazie alla sua offerta di Individuation® Marketing, realizzabile in modo rapido e semplice in tutti i settori e per aziende di tutte le dimensioni.

“L’IA è diventata la nuova norma per conoscere meglio i clienti o personalizzare le comunicazioni marketing su larga scala, indipendentemente dal settore o dimensioni aziendali. L’individuation® Marketing basato sul Machine Learning è stata una prima risposta a queste sfide. La piattaforma di Tinyclues, basata sul Deep Learning, rafforza la nostra leadership e ci offre nuove opportunità di crescita, sia a livello settoriale che geografico”, afferma Mireille Messine, CEO di Splio.

“Splio e Tinyclues condividono da tempo la stessa vision del CRM e la stessa ambizione del “one to one at scale” per i clienti. L’adesione a Splio consente alla nostra piattaforma di Deep Learning di esprimere tutto il suo potenziale, consentendo ai marchi di fare marketing predittivo, fino all’orchestration e all’activation dei clienti”, commenta David Bessis, CEO di Tinyclues.

A seguito di questa acquisizione, Splio ha ora 250 dipendenti in Europa e MEA e un portafoglio di 500 aziende clienti, che vanno dalle medie imprese ai grandi gruppi di vari settori (retail, ristorazione, telecomunicazioni, viaggi, ospitalità, tempo libero, ecc.), per un ARR* superiore ai €30 Mio.

*ARR: Annual Recurring Revenue

A proposito di Splio

Splio è una società del Martech con sede a Parigi. L’azienda conta 200 dipendenti, di cui 90 nel Product e R&D, e 5 uffici in Europa e MEA. Splio offre una piattaforma SaaS di Individuation® Marketing ai professionisti del customer marketing B2C, con un portafoglio clienti di oltre 400 marchi, che vanno dalle medie imprese ai grandi gruppi in quattro settori chiave (retail, e-commerce, ristorazione e telecomunicazioni), tra cui: Pittarosso, QVC, Piazza Italia, Babaco Market, Decathlon, Capatoast, Conforama e Orange.

Splio fa evolvere la Marketing Automation verso l’Individuation® Marketing per consentire alle aziende di attivare e ingaggiare ciascun cliente caso per caso in una relazione unica grazie all’IA. La piattaforma di Individuation® Marketing si basa su un’innovazione senza uguali sul mercato, l’arbitraggio, responsabile di trasmettere ogni giorno in modo al 100% automatizzato la comunicazione più rilevante al canale più appropriato per ogni cliente. Questo arbitraggio si differenzia in modo unico grazie al calcolo dell’optimum, a partire dalle sfide dell’azienda, dagli obiettivi e vincoli, ed appetiti di ciascun cliente.

Mireille Messine è la CEO di Splio e Grégory Chapron è il Co-Ceo. La società vanta dei seguenti investitori: Sofiouest, Ring Capital, BPI-FAN, Omnes, Seventure, Amundi PEF, BNP Paribas Développement e SWEN.

A proposito di Tinyclues

Tinyclues è una società del Martech che offre una soluzione di marketing predittivo basata sul Deep Learning. Acclamata dai suoi utenti, la soluzione è ora utilizzata da oltre un centinaio di marchi, tra cui Veepee, Fnac, Accor, Samsung, Tiffany & Co e SNCF.

L’IA all’avanguardia di Tinyclues analizza accuratamente i dati di prima parte in modo che i team CRM possano prevedere l’intenzione di acquisto dei propri clienti e lanciare campagne in pochi minuti.

Tinyclues ha ricevuto il Sammy Award 2021 come “Prodotto dell’anno” e il Martech Breakthrough Award come “Best Enterprise CRM Solution” nel 2021 e nel 2022. Tinyclues è nominato “Vendor to Watch” nel Magic Quadrant for Digital Marketing Analytics di Gartner e “Cool Vendor” nel Multichannel Marketing Report. Inoltre, G2 ha assegnato a Tinyclues le certificazioni “Users Love Us” e “High-Performer” nel 2021 e nel 2022.

Gli investitori di Tinyclues includono ISAI, Elaia, Alven Capital e EQT Ventures.

