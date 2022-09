Sphera firma un accordo per l’acquisizione di riskmethods, leader nel software di gestione del rischio legato alla supply chain basato sull’intelligenza artificiale

L’azienda leader mondiale nell’ESG acquisirà la società SaaS per migliorare la propria offerta per la gestione del rischio e accelerare le soluzioni di sorveglianza e reportistica delle emissioni Scope 3

CHICAGO e MONACO DI BAVIERA–(BUSINESS WIRE)–Sphera, leader globale nel software, nei dati e nei servizi di consulenza per le performance e la gestione del rischio in ambito ambientale, sociale e di governance (ESG), annuncia di aver concluso un accordo per l’acquisizione di riskmethods, pluripremiata società software tedesca con sede a Monaco di Baviera, specializzata nella gestione del rischio legato alla supply chain (SCRM).

La soluzione SaaS (Software as a Service) di riskmethods, che è stata fondata nel 2013, sfrutta le tecnologie all’avanguardia di intelligenza artificiale (IA), big data e apprendimento automatico per proteggere le reti della supply chain dei clienti. La sua piattaforma software riceve i dati dei fornitori e informazioni in tempo reale, distingue i segnali critici dagli elementi inutili e fornisce agli utenti lo status dettagliato dei fornitori, consentendo di evitare il rischio di interruzione dell’attività prima che si concretizzi e ottenere la trasparenza della catena logistica.

“Il software basato sul cloud di riskmethods identifica, analizza e aiuta a mitigare tutti i tipi di rischio della supply chain, incluso il monitoraggio delle pratiche di sostenibilità e la conformità ESG nella catena logistica. L’approccio innovativo all’SCRM di questa azienda rafforza le capacità di Sphera nell’offerta di una soluzione di controllo e reportistica delle emissioni Scope 3 e contribuisce alla nostra missione per la creazione di un mondo più sicuro, sostenibile e produttivo”, ha commentato Paul Marushka, presidente e CEO di Sphera. “E la presenza di riskmethods in Europa e negli Stati Uniti consolida la nostra capacità di servire la nostra base globale e in espansione di clienti”.

La soluzione software SCRM dell’azienda è uno strumento affidabile per la gestione del rischio in supply chain sempre più complesse, e gestisce anche la conformità normativa in continuo aumento. Con imprese globali che operano in un mondo di interruzioni e turbolenze, come pandemie e cambiamenti climatici, solo per fare qualche esempio, riskmethods offre soluzioni SCRM in tempo reale che consentono alle aziende di gestire in modo proattivo i potenziali rischi della catena logistica e di garantire la conformità con i regolamenti operativi ed ESG emergenti.

“Nel corso dell’ultimo decennio, riskmethods ha consentito alle imprese di tenere sotto controllo il rischio nella supply chain e di creare reti logistiche affidabili”, ha affermato Heiko Schwarz, CEO e fondatore di riskmethods. “L’aggiunta della nostra avanzata soluzione software SCRM, basata sull’intelligenza artificiale e sull’apprendimento automatico, al portafoglio prodotti di Sphera ci consentirà di espandere la nostra presenza in tutto il mondo e di aiutare ancora più clienti a gestire il rischio della supply chain. Siamo entusiasti di entrare a far parte della famiglia di soluzioni ESG di Sphera, leader nell’ambito del software, dei dati e della consulenza ESG”.

La signora Kelly Wannop, direttore generale di Blackstone, ha sottolineato: “L’investimento di Blackstone in Sphera effettuato nel 2021 rifletteva la nostra convinzione nella missione e nella crescita ESG di Sphera. L’acquisizione pianificata di riskmethods dimostra ulteriormente il nostro impegno nell’aiutare Sphera a espandere le soluzioni operative ESG dell’azienda”. Eli Nagler, direttore generale senior di Blackstone, ha proseguito: “Siamo entusiasti di accogliere riskmethods in Sphera e vogliamo portare queste soluzioni SCRM a un numero ancora superiore di clienti”.

ReedSmith LLP e Simpson Thatcher & Bartlett LLP hanno agito in qualità di consulenti legali di Sphera e Blackstone, mentre Evercore ha agito in qualità di consulente finanziario. Per la parte venditrice, DLA Piper ha agito in qualità di consulente legale e Stifel in qualità di consulente finanziario.

Informazioni su Sphera

Sphera è leader nel software per la performance e la gestione del rischio ambientale, sociale e di governance (ESG), nei servizi di dati e consulenza incentrati su ambiente, salute, sicurezza e sostenibilità (EHS&S), nella gestione del rischio operativo e nella gestione responsabile dei prodotti. Da oltre 30 siamo al servizio di oltre 6.700 clienti e di più di un milione di utenti in 80 paesi, per aiutare le aziende a garantire la sicurezza dei collaboratori, la sostenibilità dei prodotti e la produttività delle operazioni. Per ulteriori informazioni su Sphera consultare il sito www.sphera.com. Seguire Sphera su LinkedIn.

Informazioni su riskmethods

riskmethods consente alle organizzazioni di tutto il mondo di identificare, analizzare e mitigare ogni tipo di gestione del rischio legato alla supply chain (SCRM). Il software di riskmethods utilizza l’intelligenza artificiale (IA) e l’apprendimento automatico per tutelare la rete della supply chain dei clienti. La sua piattaforma software riceve i dati dei fornitori e informazioni in tempo reale, distingue i segnali critici dagli elementi inutili e offre agli utenti la visibilità su più livelli della loro catena logistica, consentendo così di mitigare il rischio di interruzione dell’attività e ottenere la trasparenza della supply chain. Gli oltre 200 dipendenti dell’azienda servono più di 225 clienti professionali dai 4 uffici di riskmethods in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.riskmethods.net.

Informazioni su Blackstone

Blackstone è una delle principali società di investimenti alternativi al mondo. L’obiettivo è creare un impatto economico positivo e valore a lungo termine per gli investitori, le aziende in cui investiamo e le comunità in cui operiamo. Lavoriamo con persone straordinarie e con capitale flessibile per aiutare le aziende a risolvere i problemi. I nostri asset gestiti, del valore di 941 miliardi di dollari USA, comprendono veicoli di investimento focalizzati su private equity, settore immobiliare, debito pubblico e capitali, infrastrutture, scienze della vita, titoli per la crescita, credito opportunistico e credito non-investment grade, asset reali e fondi secondari, il tutto su base globale. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.blackstone.com. Seguire Blackstone su Twitter: @Blackstone.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Astrid Dickinson



Aspectus Group



sphera@aspectusgroup.com