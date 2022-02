Spatial annuncia l’edizione 2022 dell’Insiders’ Summit

Insiders’ Summit 2022: un evento dedicato agli sviluppatori di applicazioni software 3D in cui scoprire le novità di Spatial e come utilizzarne al meglio le tecnologie.

BROOMFIELD, Colorado–(BUSINESS WIRE)–Spatial Corp, fornitore leader di toolkit di sviluppo software 3D per soluzioni di progettazione, produzione e ingegneria, nonché controllata di Dassault Systèmes, annuncia oggi il suo 3D Insiders’ Summit 2022 che si terrà il 7 aprile 2022. L’evento avrà luogo presso l’Eurostars Grand Central Hotel di Monaco, Germania, e sarà aperto a chiunque sia interessato alla tecnologia Spatial. L’evento formativo verterà su argomenti tecnici che aiuteranno gli sviluppatori di applicazioni software 3D ad approfondire l’utilizzo dei kit di sviluppo software di Spatial.





Con l’occasione sono previste diverse sessioni educative e attività, tra cui:

Presentazioni relative alle diverse iniziative Spatial, dai piani per specifici flussi di lavoro e soluzioni settoriali alle roadmap dei prodotti fino a riflessioni sul settore.

Opportunità di incontrare personalmente i membri del team Spatial.

Presentazioni dei partner con dimostrazioni di soluzioni innovative e avveniristiche per far fronte a sfide difficili e penetrare nuovi ambiti.

Attività di networking per conoscere altri operatori nello sviluppo software e nella modellazione 3D.

Si tratta di un’opportunità per scoprire le novità di Spatial, conoscere le ultime funzionalità e farsi un’idea dei piani per i prodotti futuri.

La registrazione è completamente gratuita: i partecipanti saranno tuttavia responsabili per le spese di viaggio, vitto e alloggio, fatta eccezione per un caffè e il pranzo del 7 aprile. Registrarsi all’indirizzo https://info.spatial.com/2022-insiders-summit-information-registration

Informazioni su Spatial Corp

Spatial Corp, una controllata di Dassault Systèmes, è il principale fornitore di toolkit di sviluppo software 3D per applicazioni tecniche destinate a un’ampia gamma di settori. I toolkit per lo sviluppo di software di modellazione 3D, visualizzazione 3D e traduzione CAD di Spatial aiutano gli sviluppatori di applicazioni a realizzare prodotti leader del mercato, a concentrarsi sulle competenze principali e a ridurre i tempi di commercializzazione. Da oltre 30 anni, i toolkit di sviluppo software 3D di Spatial sono utilizzati da molti tra gli sviluppatori software, produttori, istituti di ricerca e università più rinomati al mondo. Con sede a Broomfield, Colorado, Spatial conta sedi negli Stati Uniti, in Germania, in Giappone, in Cina e nel Regno Unito. Per ulteriori informazioni visitare www.spatial.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto stampa di Spatial Corp

Jeffrey Switzer



+1 774 843 6217



jeffrey.switzer@3ds.com