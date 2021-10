SPARK Microsystems si espande in EMEA con nuove risorse di vendita e supporto UWB

MONTREAL–(BUSINESS WIRE)–SPARK Microsystems, un’azienda di semiconduttori fabless specializzata nella banda ultralarga (UWB) di prossima generazione, ha annunciato una nuova rete di vendita e supporto per i mercati di Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA). La rete comprende sia risorse locali europee di vendita e supporto tecnico di SPARK Microsystems, sia rappresentanti del produttore in ogni regione.

“L’EMEA rappresenta un mercato primario per l’adozione dei prodotti di SPARK Microsystems in settori quali AR/VR, audio, gaming e IoT industriale”, ha detto Fares Mubarak, CEO, SPARK Microsystems. “Come tale, l’azienda ha assunto direttamente sia ingegneri di vendita che di applicazione nella regione per perseguire questa importante opportunità di mercato.”

Oltre a portare a bordo ingegneri per le vendite e le applicazioni di SPARK Microsystems, l’azienda ha sviluppato una vasta rete di rappresentanti del produttore in EMEA. SPARK Microsystems è rappresentata in Germania, Austria e Svizzera da ActiveRep GmbH, in Francia e Tunisia da Spectrum Design, nel Regno Unito, Nordics e Polonia da Cedar Technologies, in Spagna e Portogallo da Natura e in Sudafrica da Inventworx.

“A livello regionale, SPARK Microsystems vuole assicurare una presenza di vendita e sistemi di supporto per i nostri clienti in ognuno di questi mercati di alto valore”, ha detto Julie Delamarre, nuovo vicepresidente delle vendite EMEA di SPARK Microsystems. “Man mano che la crescita del mercato EMEA matura, SPARK Microsystems estenderà la sua distribuzione nella regione con ulteriori partner nei prossimi mesi. A breve verranno aggiunte anche nuove rappresentanze per l’Italia e la Turchia”.

Contatti il suo ufficio regionale SPARK Microsystems: https://www.sparkmicro.com/contact-us/

Trovi il suo distributore regionale e il suo rappresentante di vendita: https://www.sparkmicro.com/distributors-and-sales-representatives/

SPARK Microsystems è un’azienda di semiconduttori fabless che sta aprendo la strada verso comunicazioni wireless a bassissima potenza per reti personali ad alte prestazioni e dispositivi connessi all’IoT. Con le sue tecnologie brevettate, SPARK Microsystems sta portando sul mercato un ricetrasmettitore wireless a banda ultralarga di prossima generazione che permette un consumo energetico e una latenza migliori di un ordine di grandezza e un ranging e posizionamento più accurato, fornendo al contempo velocità di dati più elevate rispetto alle tecnologie concorrenti. Per maggiori informazioni, visitare www.sparkmicro.com.

Jenna Beaucage, Rainier Communications



508-340-6851



spark@rainierco.com