SoSafe nomina nel CdA due luminari USA della cybersicurezza, in un contesto di rapida espansione commerciale

COLONIA, Germania–(BUSINESS WIRE)–SoSafe, fornitore leader in Europa nella consapevolezza e nella formazione sulla sicurezza, oggi ha annunciato la nomina nel consiglio di amministrazione di due dirigenti di fama mondiale in materia di cybersicurezza: la manager orientata alla tecnologia Zeynep Inanoglu Ozdemir, ex CMO presso Palo Alto Networks, e Bhagwat Swaroop, alto dirigente esperto nello spazio della sicurezza IT e attuale presidente di Digital Security Solutions presso Entrust.





Niklas Hellemann, CEO di SoSafe: “Noi di SoSafe siamo in prima linea nell’innovazione per la consapevolezza sulla sicurezza. L’arrivo nel CdA di due leader di settore di livello mondiale come Zeynep e Bhagwat consoliderà ulteriormente la nostra competenza in questo mercato e promuoverà l’espansione internazionale e l’eccellenza dei prodotti. I progressi nell’IA generativa porteranno inevitabilmente a un’intensificazione nel panorama delle minacce informatiche, in particolare da una prospettiva del rischio per l’uomo. Siamo contenti di accogliere nel consiglio di amministrazione due veterani particolarmente esperti in cybersicurezza che ci aiuteranno a orientarci in questo cambio di paradigma. L’intero team dirigenziale di SoSafe è pronto a collaborare con loro”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Laura Hartmann



press@sosafe-awareness.com