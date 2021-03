Le soluzioni Vodafone Business per migrare al cloud

Tutte le imprese italiane hanno fatto i conti con l’improvvisa esigenza di trasformare digitalmente il proprio modello di business, dettata dalla emergenza coronavirus che non ha risparmiato nessun settore della nostra economia.

Venuto meno il ruolo centrale delle sedi operative come luogo principale delle attività lavorative, è emerso con forza il ruolo del cloud computing.

È ormai chiaro che sono le infrastrutture digitali ad assumere il ruolo principale nel futuro (e nel presente) dell’economia nazionale.

Vodafone Business, forte di un know-how tecnologico e delle migliori connettività fisse e mobili al servizio del mondo produttivo italiano, si pone al centro di questo movimento di transizione digitale.

Grazie ai suoi data center italiani, Vodafone Business offre performance ai massimi livelli e al tempo stesso rassicura le aziende italiane sulla permanenza dei dati all’interno dei nostri confini. Un vantaggio anche competitivo per settori come quelli finanziario e legale.

Fra le possibilità che la società offre alle piccole e medie imprese italiane c’è Your Cloud.

Vodafone Your Cloud è un prodotto di Virtual Private Cloud pensato appositamente per le Pmi, che dà la possibilità di acquistare un server virtuale secondo le proprie esigenze, backup virtuale oppure on premise e supporto dedicato premium. Your Cloud consente di vedere tutti i server virtuali e ambiente backup acquistati con un semplice pannello di controllo

Vodafone Business offre ampia scalabilità, che consente ai clienti di far crescere la piattaforma all’aumentare delle proprie esigenze. Al tempo stesso è possibile definire in totale autonomia le politiche di backup dei propri sistemi, in termini di frequenza e conservazione dei dati.

L’offerta commerciale messa a disposizione da Vodafone Business è flessibile. La soluzione è configurabile a partire dal sistema operativo dove si ha la possibilità di scegliere Windows piuttosto che Linux. A seguire si procede con la scelta delle taglie (S, M o L) andando a selezionare la quantità di vCPU, Ram e storage, e quindi il pacchetto, che rispecchia le proprie necessità.

Al pacchetto scelto, è consentito un notevole livello di personalizzazioni: vCPU aggiuntive, più Ram e storage, licenze terminal server e supporto premium.

Funzionalità di backup specifiche sono disponibili attraverso i servizi di backup opzionali di Your Cloud, che permettono di scegliere come impostare il backup e la conservazione dei dati, oltre che a procedere autonomamente alle operazioni di recupero dei dati.

Non solo: consapevole dell’importanza della business continuity, Vodafone Business ha pensato anche al disaster recovery con la soluzione Vodafone Your Cloud. In caso di un importante disservizio dell’infrastruttura virtuale, vengono messe a disposizione le risorse in un Data Center Vodafone per il ripristino da restore dei propri server.

Vodafone Your Cloud BaaS VM è invece la soluzione di backup e recovery dei server semplice ed affidabile per le Virtual Machine Your Cloud; per un backup e recovery dei server altrettanto efficace esiste invece Vodafone Your Cloud BaaS OP: il cliente deve solo scegliere la quantità di spazio di cui ha bisogno. Potrà quindi fare il backup dei server fisici, virtuali o in cloud e gestire tutto da un unico pannello di controllo

E per i clienti che chiedono al cloud una funzione più semplice ma non per questo meno importante, e cioè di salvaguardare i propri dati? Vodafone Business ha pensato anche a questa esigenza e ha creato Your Backup.

Anche in questo caso i dati risiedono in Italia, nei Data Center Vodafone. Questo garantisce più controllo, sicurezza, trasparenza e maggiore performance di rete.

Vodafone Your Backup permette di fare il backup dischi di rete, dispositivi rimovibili e perfino dell’intero disco fisso del computer. Inoltre, è possibile anche sincronizzare i propri dispositivi fissi e mobili. Grazie alla funzione Time Machine è possibile navigare indietro nel tempo fino al primo backup e controllare le versioni dei dati, ripristinando quella di cui si ha bisogno.

La privacy trova ampia attenzione da parte di Vodafone Business: in Your Backup possono essere creati gruppi e sottogruppi, gestiti centralmente da un utente admin che non ha accesso ai dati degli utenti, ma può gestire le policy. Anche prevista una autenticazione indipendente e robusta con OTP virtuale.

La soluzione Your Backup parte con la possibilità di acquistare 1 TB di spazio e l’abilitazione di 20 utenze. Ogni TB aggiuntivo abilita ulteriormente 20 utenti.

Una dotazione completa e a prova di futuro, scalabile e affidabile per i dati delle aziende italiane.