Soluzioni ABB per i data center: l’affidabilità continua

Con il crescente utilizzo di dispositivi e servizi digitali e l’aumento di dati utili a garantirne un corretto funzionamento, i data center sono cruciali per lo sviluppo aziendale. Secondo una stima su Datacentermap.com, ci sono più di 6.500 Data Center nel mondo, dislocati in 130 paesi, di cui 98 in Italia.

Da sempre impegnato ad offrire soluzioni tecnologiche nel settore dell’elettrotecnica e dell’automazione, ABB sa quanto siano importanti e strategici la corretta progettazione e il mantenimento dei data center. Leve per un continuo sviluppo tecnologico, ma oggi più che mai essenziali per il corretto svolgimento di svariate attività aziendali, produttive e di erogazione di servizi.

Ai data center è richiesta operatività continua, frequenti aggiornamenti e in base alle necessità di capienza di dati possono avere un forte impatto dal punto di vista infrastrutturale. La grandezza e la capacità delle apparecchiature necessarie per governare tutti i processi giornalieri sono varie e si può passare da pochi armadi a interi stabilimenti incidendo considerevolmente su costi e ambiente.

ABB, la protezione elettrica dei data center supera i limiti, grazie a soluzioni evolute e affidabili.

L’affidabilità dei data center è un fattore primario per garantire un’operatività costante, efficiente e sicura per l’ambiente e le persone dato che la capillarità di strumenti tecnologici e digitali all’interno delle aziende è in costante aumento.

Per questo ABB, leader globale nel settore dell’elettrotecnica e dell’automazione, ha sviluppato un’ampia gamma di soluzioni evolute per la protezione elettrica dei Data Center, progettate per garantire la massima affidabilità e continuità di servizio.

ABB offre un ampio pacchetto di prodotti, soluzioni e servizi integrati per la trasformazione, la distribuzione, la protezione e il monitoraggio dell’alimentazione elettrica nei Data Center, garantendo con le tecnologie sviluppate un approvvigionamento energetico sicuro e affidabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Soluzioni ABB: affidabilità, sicurezza e versatilità. Tutto in linea.

ABB è un partner affidabile che offre una vasta gamma di soluzioni pensate per progettare una infrastruttura flessibile, in grado di evolvere nel tempo in base alle esigenze.

Le soluzioni ABB garantiscono:

Continuità operativa: sistemi di alimentazione elettrica garantita (UPS) e di distribuzione modulare che prevengono interruzioni e garantiscono la massima uptime del tuo Data Center. Quadri digitalizzati e interconnessi, e sistemi di supervisione e controllo.

sistemi di alimentazione elettrica garantita (UPS) e di distribuzione modulare che prevengono interruzioni e garantiscono la massima del tuo Data Center. Quadri digitalizzati e interconnessi, e sistemi di supervisione e controllo. Sostenibilità energetica: soluzioni innovative per l’ottimizzazione dei consumi energetici e la riduzione dell’impatto ambientale.

Supporto tecnico costante:un team di esperti dedicato ad affiancarti nella scelta, installazione e manutenzione delle nostre soluzioni.

Con più di 130 anni di esperienza e innovazione alle spalle, le soluzioni fornite da ABB sono già state installate in migliaia di data center in tutto il mondo confermandone l’affidabilità.

Scopri sul sito ABB quali soluzioni si adattano meglio al tuo business e contattaci per ricevere una consulenza dedicata. Con ABB, i tuoi Data Center saranno performanti, sicuri e sostenibili.