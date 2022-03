Solidus Labs svela HALO: un hub di integrità del mercato nativo delle criptovalute su misura per gli asset digitali

Costruito per salvaguardare le imprese da una gamma crescente di rischi specifici delle criptovalute, HALO è un pioniere nello spazio tecnologico di conformità delle risorse digitali, impostato per consentire l’adozione mainstream

Il lancio di HALO sarà determinante nel plasmare il futuro del monitoraggio del rischio finanziario. Costruito da zero per colmare il divario tra le criptovalute e la finanza tradizionale, HALO fornisce soluzioni di rischio normativo e di conformità cripto-native di livello Wall-Street. Sempre più spesso, le istituzioni finanziarie si affidano a HALO mentre si espandono nelle nuove opportunità di reddito offerte dagli asset digitali. Oltre a una crescente base di clienti di imprese cripto e DeFi, HALO è anche destinato a offrire alle agenzie governative strumenti per creare trasparenza, abilitare quadri normativi innovativi e garantire servizi finanziari cripto sicuri e regolamentati nelle loro giurisdizioni. La piattaforma affronta numerose sfide specifiche delle criptovalute, come le nuove strutture di mercato, la volatilità, i volumi, i tipi di dati, i servizi decentralizzati, le dinamiche di trading, le tipologie di abuso di mercato delle criptovalute – e le richieste di business e normative in evoluzione.

“Il potenziale delle criptovalute di rendere i servizi finanziari più accessibili, trasparenti, liquidi ed efficienti, dipende da un monitoraggio del rischio finanziario all’avanguardia che consenta i meriti delle attività digitali, mitigando chirurgicamente i suoi molti nuovi rischi”, ha detto Asaf Meir, fondatore e CEO di Solidus Labs. “HALO lo fa unificando punti di dati di rischio precedentemente disparati e monitorando continuamente quei dati in tempo reale, creando un profilo di rischio universale basato sul comportamento del cliente che permette ai nostri clienti di concentrarsi sul rischio reale, in tempo reale, durante tutto il percorso di investimento”.

Combinando una tecnologia di apprendimento automatico all’avanguardia e decenni di know-how e best practice tradizionali sul rischio finanziario, HALO è fatto su misura per affrontare i pilastri della “tripla T” (T3) dell’integrità del mercato nello spazio crypto e DeFi – sorveglianza del commercio, monitoraggio delle transazioni e intelligence delle minacce. I moduli di HALO includono:

Sorveglianza commerciale: Gli strumenti completi di sorveglianza del mercato di HALO assicurano l’integrità del mercato attraverso il benchmarking degli ordini e dei modelli di esecuzione delle criptovalute anormali rispetto alla norma del mercato, per avvisare le aziende e le reti su potenziali violazioni delle regole di trading o su una volatilità di mercato insolita. Gli utenti di HALO possono facilmente personalizzare la sensibilità del modello di rilevamento e fare il backtest rispetto ai dati reali, al fine di soddisfare le esigenze di scenari normativi e di conformità in rapida evoluzione.

Monitoraggio delle transazioni: Il monitoraggio continuo in tempo reale delle transazioni cripto e fiat di HALO offre capacità blockchain-native senza precedenti e consente di rilevare, indagare e segnalare depositi e prelievi cripto sospetti per la conformità all’antiriciclaggio (AML), alle sanzioni e al rischio finanziario.

Informazioni sulle minacce: Basandosi su uno strumento di verifica incorporato nell’onboarding, potenti integrazioni e un’infrastruttura cripto-nativa, il profilo di rischio universale del cliente di HALO aggrega il rischio attraverso l’intero percorso di investimento e più mercati – dall’onboarding al trading, al post-trade e a tutto ciò che sta in mezzo. Sintetizzando numerosi segnali in un unico hub di intelligence delle minacce, HALO fa emergere chirurgicamente le minacce trascurate nei servizi crittografici e DeFi, consentendo alle aziende di agire in tempo reale.

HALO attualmente protegge più di 25 milioni di investitori retail e istituzionali a livello globale, ed è attivamente utilizzato per monitorare oltre un trilione di eventi al giorno. La piattaforma distribuisce oltre 50 diverse tipologie di abuso di mercato di proprietà, proteggendo gli investitori e salvaguardando le imprese cripto da nuove minacce uniche per lo spazio cripto e finanza decentralizzata. “Fin dalla nostra fondazione, il nostro impegno più profondo è stato quello di consentire un ecosistema crypto più sicuro. HALO ci porta un passo più vicino a questo obiettivo, portando l’esperienza dell’utente al livello successivo, potenziando i team di rischio e di conformità e consentendo alle imprese cripto di crescere più sicure”, ha detto Meir. “È il culmine di migliaia di ore di lavoro con i team di cripto e discussioni con i regolatori, realizzando la nostra visione di sfruttare la cripto non solo come un’opportunità per trasformare i servizi finanziari, ma anche come un’opportunità per portare il monitoraggio del rischio finanziario nel futuro”.

Per saperne di più su Solidus Labs e HALO visita il sito: www.soliduslabs.com

Informazioni su Solidus Labs:

Solidus Labs è il definitore della categoria per le soluzioni di integrità del mercato a tripla T (T3) cripto-native – sorveglianza del commercio, monitoraggio delle transazioni e l’intelligence sulle minacce.

La nostra missione è quella di consentire un trading di criptovalute più sicuro durante tutto il percorso di investimento in tutti i mercati centralizzati e DeFi. Come fondatore di iniziative leader del settore come il Coalizione per l’integrità del mercato delle criptovalute e DACOM Summit e in tutto ciò che facciamo, Solidus è profondamente impegnata a inaugurare i mercati finanziari di domani.

Gli scambi di criptovalute, le istituzioni finanziarie e le autorità di regolamentazione di tutto il mondo si affidano a Solidus HALO – la nostra piattaforma in tempo reale, completa, testabile e a prova di futuro. Salvaguardando il loro business dalle forme note di abuso di mercato e da una pletora di rischi emergenti specifici delle criptovalute, permettiamo ai nostri clienti di crescere più velocemente e in modo più sicuro.

