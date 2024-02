Solidsoft Reply guida la migrazione del sistema nazionale di verifica dei farmaci in Finlandia

TORINO, Italia–(BUSINESS WIRE)–Solidsoft Reply, società del Gruppo Reply specializzata nella realizzazione di soluzioni aziendali basate sul cloud Microsoft Azure, ha migrato il Sistema Nazionale di Verifica dei Medicinali della Finlandia alla sua soluzione di National Blueprint. Questa soluzione, basata sulla tecnologia cloud di Microsoft Azure, è stata realizzata da Solidsoft Reply come supporto per le attività di verifica dei farmaci in conformità con la direttiva UE sui medicinali falsificati (FMD).





Il progetto, che ha previsto la migrazione di una base dati costituita da oltre 500 milioni di registrazioni di confezioni di farmaci raccolte negli ultimi quattro anni, ha richiesto una pianificazione dettagliata e una stretta collaborazione con la Finnish Medicines Verification Organisation (FiMVO). Nel corso dell’iniziativa, durata 10 mesi, si è reso necessario realizzare un set di strumenti di migrazione ad hoc e organizzare numerosi workshop con i fornitori IT finlandesi per garantire una migrazione sicura e lineare e la piena tracciabilità dei dati.

Maija Gohlke, General Manager della Finnish Medicines Verification Organisation FiMVO (Suomen Lääkevarmennus Oy), ha commentato: “Il progetto è stato gestito in modo molto professionale e ciò è evidente nella perfetta esecuzione di questo percorso, il primo nel suo genere e di enorme portata, con così tanti punti di connessione nella supply chain. La conoscenza, la dedizione e la flessibilità del team di Solidsoft Reply hanno superato le nostre aspettative.”

David Eccles, Partner di Solidsoft Reply, ha commentato: “Questa migrazione non è solo un risultato significativo, ma anche una testimonianza della nostra esperienza e delle nostre competenze in ambito farmaceutico e sanitario per i sistemi di verifica e tracciabilità dei medicinali. La nostra collaborazione con la FiMVO è stata determinante per superare le sfide tecniche, stabilendo un nuovo standard nell’ecosistema dell’European Medicines Verification System (EMVS).”

Questo progetto rappresenta la prima esperienza all’interno dell’ecosistema dell’EMVS in cui è stato introdotto un nuovo sistema di verifica nazionale dei farmaci, realizzato e gestito da Solidsoft Reply. Il progetto assume particolare importanza nel contesto della sanità e dei prodotti farmaceutici, dove l’accuratezza, l’integrità dei dati e la sicurezza sono fondamentali. Il successo dell’iniziativa testimonia la capacità di Solidsoft Reply di migliorare i sistemi sanitari grazie all’utilizzo di tecnologie avanzate, contribuendo in modo significativo alla sicurezza e all’efficacia dell’assistenza sanitaria.

Reply



Reply [EXM, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply definisce e sviluppa modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. Reply fornisce servizi di consulenza, system integration e digital services ai principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione. www.reply.com

Solidsoft Reply

Solidsoft Reply è la società del gruppo Reply che realizza soluzioni enterprise utilizzando la piattaforma cloud Microsoft Azure. Premiata a livello mondiale come Microsoft Solutions Partner, Solidsoft Reply è riconosciuta dalle aziende del settore farmaceutico e sanitario come uno dei principali partner per i sistemi di verifica e tracciabilità a livello mondiale. www.solidsoft.reply.com

Contacts

Contatti media:

Reply

Fabio Zappelli



f.zappelli@reply.com

Tel. +390117711594

Aaron Miani



a.miani@reply.com

Tel. +44 (0)7769 158787