Solera presenta un’innovativa tecnologia per la gestione dei sinistri auto a Insurtech Insights 2023

La soluzione mira a velocizzare la gestione dei sinistri per assicuratori e clienti

MILANO–(BUSINESS WIRE)–Solera, leader globale nella gestione del ciclo di vita dei veicoli, ha annunciato oggi che porterà il proprio progetto sul futuro della gestione dei sinistri e dei rischi a Insurtech Insights Europe, che si terrà a Londra l’1 e il 2 marzo.

L’azienda presenterà l’unica soluzione al mondo per la gestione del rischio e dei sinistri dei veicoli end-to-end che sfrutta la potenza dell’intelligenza artificiale e visiva (VI) di Qapter VI, e-Driving e Mentor. Obiettivo, offrire un percorso più fluido ed efficiente per la gestione dei sinistri nel settore automobilistico per le flotte e gli assicuratori. La tecnologia di Solera è l’unica a integrare la gestione del rischio del conducente, la risposta alle emergenze e il controllo dei sinistri guidati dall’intelligenza artificiale in un’unica piattaforma integrata.

Questo aiuta gli assicuratori in un momento critico per il settore. Secondo il Global Innovation Index 2022 di Solera, il 70% dei consumatori cambierebbe assicuratore per avere un’esperienza di risarcimento più rapida, oltre a una piena visibilità del processo di risarcimento (56%) e una rapida risoluzione del sinistro (53%). I consumatori chiedono anche accuratezza, con il 65% che afferma che sceglierebbe un tecnico che utilizza l’intelligenza artificiale per ridurre al minimo il rischio di errore nel processo di risarcimento.

La tecnologia di Solera contribuisce a soddisfare questa domanda, accelerando il processo di liquidazione dei sinistri attraverso un percorso decisionale automatizzato e guidato dall’intelligenza artificiale, riducendo il tempo medio di stima dei sinistri da due ore a 10 minuti e sostenendo i ricavi grazie all’aumento di oltre il 10% dell’indice di riparabilità dei sinistri gestiti con l’intelligenza artificiale, secondo Solera Data Insights.

L’integrazione di tutti gli elementi del percorso dei sinistri in un’unica piattaforma rende la condivisione dei dati più rapida e accurata, consentendo agli assicuratori di stimare i costi dei sinistri utilizzando i dati più recenti su scala e in tempi rapidi. Ciò consente di migliorare l’esperienza dei clienti e la fidelizzazione degli assicuratori.

Per aiutare gli assicuratori a sfruttare le più recenti tecnologie di data intelligence nella gestione del rischio, durante Insurtech Insights Solera terrà i seguenti interventi:

The omnichannel approach redefining how you view the claims journey: ripensare la gestione dei sinistri con Bill Brower, Vice President of Industry Relations di Solera, che parlerà di come un approccio omnichannel possa trasformare l’esperienza del cliente, snellire i processi dei sinistri e favorire la crescita del business. La conferenza si terrà il 1° marzo alle 9:30 GMT (10:30 CET).

ripensare la gestione dei sinistri con Bill Brower, Vice President of Industry Relations di Solera, che parlerà di come un approccio omnichannel possa trasformare l’esperienza del cliente, snellire i processi dei sinistri e favorire la crescita del business. La conferenza si terrà il 1° marzo alle 9:30 GMT (10:30 CET). Why does the automated fleet risk and claims management journey need AI and data-driven technologies to be sustainable and ESG compliant? Una tavola rotonda in cui Solera condividerà come il collegamento tra persone e tecnologia nella gestione dei sinistri e del rischio della flotta non solo genera efficienza e risparmi sui costi, ma aumenta anche la produttività, la soddisfazione dei clienti e ha un impatto positivo sulla società. Questa sessione si terrà il 2 marzo alle 10:20 GMT (11:20 CET).

Bill Brower, Vice President – Industry Relations di Solera, ha commentato: “Le richieste di risarcimento senza contatto non sono solo il futuro del settore assicurativo, ma anche il presente. I clienti si aspettano un’esperienza simile a quella di Amazon da qualsiasi compagnia con cui interagiscono. Ma troppo spesso gli assicuratori sono condizionati da dati imprecisi, valutazioni soggettive dei danni e tempi di risposta lenti. Dobbiamo ripensare la gestione dei sinistri per offrire l’esperienza che i clienti desiderano, adottando tecnologie all’avanguardia come l’intelligenza artificiale per migliorare l’efficienza e l’accuratezza dell’intero processo”.

Per saperne di più sulle sessioni di Solera a Insurtech Insights o per iscriversi all’evento, potete visitare il sito web o incontrare il team di Solera allo stand S9.

Informazioni su Solera

Solera è leader mondiale nella gestione del ciclo di vita dei veicoli, dei dati e dei servizi. Attraverso quattro linee di business – sinistri, riparazioni, soluzioni per veicoli e soluzioni per flotte – Solera ospita molti marchi leader nell’ecosistema del ciclo di vita dei veicoli, tra cui Identifix, Audatex, DealerSocket, Omnitracs, LoJack, Spireon, eDriving/Mentor, Explore, CAP HPI, Autodata e altri. Solera consente ai propri clienti di avere successo nell’era digitale fornendo loro una soluzione “one-stop shop” che ottimizza le operazioni, offre analisi basate sui dati e migliora il coinvolgimento dei clienti, che Solera ritiene aiutino i clienti ad incrementare le vendite, promuovere la fidelizzazione e a migliorare i margini di profitto. Solera serve oltre 300.000 clienti e partner globali in più di 100 Paesi. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.solera.com.

