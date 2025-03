Sofinnova Partners raccoglie 1,2 miliardi di euro per alimentare la prossima ondata di innovazione nel settore delle scienze della vita

Il leader europeo del venture capital nel settore delle scienze della vita supera così la soglia dei 4 miliardi di euro di patrimonio gestito (AUM), raddoppiandolo negli ultimi cinque anni

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--Sofinnova Partners (“Sofinnova”), una delle principali società europee di venture capital nel settore delle scienze della vita con sedi a Parigi, Londra e Milano, ha annunciato oggi di aver raccolto nell’ultimo anno 1,2 miliardi di euro per tutta la sua piattaforma di strategie di investimento, di cui oltre 1 miliardo di euro raccolto nell’ultimo trimestre. Questo risultato porta il patrimonio gestito (AUM) dell’azienda a oltre 4 miliardi di euro, consolidando la posizione d’attore principale nel campo della sanità e della sostenibilità. Ulteriori dettagli sui singoli fondi saranno resi noti al momento del loro perfezionamento.

“ Tutte e sette le strategie d’investimento di Sofinnova – che vanno dall’incubazione alla crescita in fasi successive, spaziando dalla biotecnologia, il medtech, la biotecnologia industriale e la medicina digitale – dispongono di capitali da investire nella prossima generazione di aziende del settore delle scienze della vita”, ha detto Antoine Papiernik, Presidente e Managing Partner di Sofinnova Partners. “ Con questi nuovi fondi, prevediamo di sostenere tra 50 e 60 nuove aziende, supportando una nuova generazione d’imprenditori che affrontano alcune delle sfide più urgenti in materia di salute e sostenibilità”.

I fondi raccolti da Sofinnova hanno ricevuto il sostegno significativo da parte di importanti investitori istituzionali, fondi sovrani, aziende, e family office, sottolineando la grande fiducia degli investitori nella capacità dell’azienda di identificare e coltivare opportunità ad alto potenziale.

Nel corso degli ultimi dieci anni Sofinnova ha costruito una delle squadre di investimento nel settore delle scienze della vita con le maggiori esperienze e connessioni globali al mondo. Oggi, l’azienda può contare su un team eccezionale di oltre 80 professionisti, tra cui 25 partner di investimento con una profonda esperienza di settore. Si tratta di un team internazionale, che abbraccia 24 nazionalità in tre uffici europei, con presenza nei principali centri di innovazione in tutto il mondo.

Sofinnova sta espandendo la sua portata e affinando il suo approccio agli investimenti e, al contempo, adotta tecnologie all’avanguardia per migliorare i processi decisionali. L’azienda ha recentemente lanciato una piattaforma AI proprietaria , Sofinnova.ai, costruita nell’arco di cinque anni che sta trasformando il modo in cui trova, analizza, investe e supporta la scienza e gli imprenditori. Utilizzando l’analisi avanzata dei dati e l’apprendimento automatico, Sofinnova sta rafforzando ulteriormente la sua capacità di identificare l’innovazione e accelerare lo sviluppo di aziende pionieristiche nel settore delle scienze della vita.

Informazioni su Sofinnova Partners

Sofinnova Partners è una società leader europea di venture capital specializzata nel settore delle scienze della vita, con sedi a Parigi, Londra e Milano. La società è composta da un team di professionisti provenienti da tutto il mondo con comprovata competenza medica, scientifica e nello sviluppo del business. Sofinnova Partners è un company builder con capacità e competenze di investimento in tutte le fasi di sviluppo delle aziende biotech da quelle precoci a quelle piú avanzate. La società collabora attivamente con imprenditori e investitori leader nello sviluppo di innovazioni e di trasformazione che hanno il potenziale di influire positivamente sul futuro collettivo.

Fondata nel 1972, Sofinnova Partners è una società di capitale di rischio profondamente radicata in Europa, con 50 anni di esperienza, che ha sostenutopiù di 500 compagnie e crea leader di mercato in tutto il mondo. Oggi, Sofinnova Partners ha più di 4 miliardi di euro in gestione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito sofinnovapartners.com.

