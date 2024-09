Sofinnova Partners nomina Karl Naegler come Partner

Un investitore con 20 anni di esperienza e un solido curriculum rafforza la leadership di Sofinnova negli investimenti early-stage nelle scienze della vita

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Sofinnova Partners (“Sofinnova”), una delle principali società europee di venture capital nel settore delle scienze della vita, con sedi a Parigi, Londra e Milano, ha annunciato la nomina di Karl Naegler come partner. Questa assunzione strategica segna anche l’avvio dell’espansione di Sofinnova in Germania, rafforzando la sua portata e influenza in tutta Europa.





Naegler svolgerà un ruolo chiave in Sofinnova Capital, la strategia di investimento early-stage avviata 35 anni fa. La sua esperienza rafforza l’impegno dell’azienda nel sostenere dell’innovazione early-stage nel settore delle scienze della vita e rafforza una squadra di partner ben consolidata.

Prima di entrare in Sofinnova, Naegler è stato Managing Partner di Wellington Partners Life Sciences e socio di Gimv, dove ha contribuito al successo di diverse startup di alto profilotra le quali figurano Seamless Therapeutics, recentemente lanciata con un pool di investitori di prim’ordine, Breath Therapeutics, un co-investimento con Sofinnova, acquisita da Zambon, Covagen, acquisita da Johnson & Johnson, e Prosonix, acquisita da Circassia Pharmaceuticals.

“ Conosciamo e lavoriamo con Karl da due decenni e il suo curriculum parla da solo”, ha affermato Graziano Seghezzi, Managing Partner di Sofinnova Partners. “ La sua profonda conoscenza del settore, la reputazione impeccabile e il forte rapporto con Sofinnova lo rendono un’aggiunta eccezionale alla squadra. La nomina di Karl segue la recente promozione di Anta Gkelou, da Principal a Partner, consolidando ulteriormente la nostra squadra di partner senior.”

“ Sofinnova è un’azienda di altissimo livello che guida realmente il venture capital nel settore delle scienze della vita in Europa”, ha affermato Naegler. “ L’opportunità di far parte di una piattaforma di investimento che abbraccia più settori, fasi e aree geografiche, con un gruppo di così alto livello, è stata un’opportunità che non potevo lasciarmi sfuggire. Non vedo l’ora di mettere a frutto la mia esperienza per costruire e supportare le aziende più innovative nel settore delle scienze della vita in tutta Europa, rafforzando al contempo la nostra presenza in Germania.”

La carriera di Naegler comprende ruoli chiave presso Ventech e Atlas Venture. È stato inoltre collaboratore scientifico del CNRS per la Neurochimica di Strasburgo e ha conseguito il dottorato di ricerca in Neurobiologia Molecolare presso il Centro Max-Delbrück di Medicina Molecolare di Berlino.

Informazioni su Sofinnova Partners

Sofinnova Partners è una società leader europea di venture capital specializzata nel settore delle scienze della vita, con sedi a Parigi, Londra e Milano. La società riunisce un team di professionisti da tutto il mondo con comprovata competenza medica, scientifica e nello sviluppo del business. Sofinnova Partners è un company builder con capacità e competenze di investimento in tutte le fasi di sviluppo delle aziende biotech da quelle precoci a quelle più avanzate. La società collabora attivamente con imprenditori e investitori leader nello sviluppo di innovazioni e di trasformazione che hanno il potenziale di influire positivamente sul futuro collettivo.

Fondata nel 1972, Sofinnova Partners è una società di capitale di rischio profondamente radicata in Europa, con 50 anni di esperienza, che sostiene più di 500 compagnie e crea leader di mercato in tutto il mondo. Oggi, Sofinnova Partners ha più di 2,8 miliardi di Euro in gestione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito sofinnovapartners.com.

