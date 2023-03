Sofinnova Partners lancia la strategia per la medicina digitale

Il Venture Capital sosterrà start-up che uniscono biologia, dati ed elaborazione.

I partner Edward Kliphuis e Simon Turner guideranno la nuova strategia di investimento, mettendo in campo la loro vasta esperienza nel settore.

Sofinnova Digital Medicine è la sesta e più recente aggiunta alla piattaforma multifondo di strategie di investimento di Sofinnova su tutti gli ambiti delle scienze della vita dagli investimenti iniziali in poi.

MILANO–(BUSINESS WIRE)–Sofinnova Partners (“Sofinnova”), una delle principali società europee di venture capital nel settore delle scienze della vita con sedi a Parigi, Londra e Milano, annuncia oggi di aver lanciato una nuova strategia di investimento incentrata sulla medicina digitale. La strategia sarà guidata dai partner Edward Kliphuis e Simon Turner, che apportano oltre un decennio di esperienza nell’investimento in start-up che uniscono biologia, dati ed elaborazione.





Sofinnova Digital Medicine sosterrà imprenditori innovativi che sono all’avanguardia della tecnologia e della biologia e li aiuterà a crescere e diventare leader globali. Come tutti i fondi sulla piattaforma di Sofinnova, Sofinnova Digital Medicine si concentrerà sullo sviluppo delle innovazioni più promettenti che si occupano delle sfide sistemiche nel settore sanitario e possono migliorare significativamente la vita dei pazienti in tutto il mondo.

Antoine Papiernik, Presidente e Managing Partner di Sofinnova Partners, ha dichiarato: “ La medicina digitale sta rivoluzionando il settore della sanità. Con i nostri nuovi partner, il nostro network e la nostra esperienza nel settore dell’healthcare, siamo in una posizione unica per aiutare gli imprenditori a sviluppare prodotti e servizi digitali che aiuteranno i pazienti, i medici e il sistema sanitario in generale.”

Edward Kliphuis, partner di Sofinnova Digital Medicine Strategy, ha dichiarato: “ Stiamo costruendo questa strategia sulle solide fondamenta create da Sofinnova in oltre 50 anni di esperienza nel settore delle scienze della vita e una vasta rete di imprenditori e investitori. Simon ed io apportiamo una notevole esperienza nell’investire e sviluppare aziende all’avanguardia dell’innovazione biologica unita a potenti tecniche di elaborazione dei dati per aiutare i fondatori a adattare al meglio i loro prodotti alle esigenze di mercato e a scalare le loro aziende a livello globale.”

Simon Turner, partner della Sofinnova Digital Medicine Strategy, ha dichiarato: “ Abbiamo progettato questa strategia per permettere ai fondatori di start-up di usufruire della nostra conoscenza di un settore sanitario complesso e altamente regolamentato e sfruttare i punti di forza del settore tecnologico come la rapida iterazione del prodotto e la rapida commercializzazione. Sofinnova Digital Medicine risponderà alla sfida di un sistema sanitario sovraccarico con rapidità, agilità e una profonda comprensione delle necessità del paziente.”

Il lancio di Sofinnova Digital Medicine segna la sesta e la più recente strategia dell’azienda nella sua piattaforma multifondo su tutti gli ambiti del settore delle scienze della vita, dall’avviamento agli investimenti in fase successiva nelle tecnologie più promettenti e dirompenti.

A proposito di Sofinnova Partners

Sofinnova Partners è una società leader europea di venture capital specializzata nel settore delle scienze della vita, con sedi a Parigi, Londra e Milano. La società riunisce un team di professionisti da tutto il mondo con comprovata competenza medica, scientifica e nello sviluppo del business. Sofinnova Partners è un company builder con capacità e competenze di investimento in tutte le fasi di sviluppo delle aziende biotech da quelle precoci a quelle piu’ avanzate. La società collabora attivamente con imprenditori e investitori leader nello sviluppo di innovazioni e di trasformazione che hanno il potenziale di influire positivamente sul futuro collettivo.

Fondata nel 1972, Sofinnova Partners è una società di capitale di rischio profondamente radicata in Europa, con 50 anni di esperienza, che sostiene più di 500 compagnie e crea leader di mercato in tutto il mondo. Oggi, Sofinnova Partners ha più di 2,5 miliardi di Euro in gestione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.sofinnovapartners.com

A proposito di Edward Klipuis

Edward è entrato a far parte di Sofinnova Partners nel 2021. Proveniva da M Ventures, il ramo VC aziendale di Merck KGaA, dove si era focalizzato sugli investimenti in aziende di medicina digitale all’avanguardia, tra cui Akili Interactive Labs, produttore del primo videogioco su prescrizione approvato dalla FDA. Prima di allora, Edward era nel Life Sciences securities team presso Kempen & Co, una banca d’affari paneuropea, che si occupa di azioni quotate a piccola e media capitalizzazione delle società delle scienze della vita. Ha iniziato la sua carriera come analista all’interno del team di investimento biofarmaceutico di M Ventures. Ha conseguito un M.Sc. in Scienze biofarmaceutiche presso l’Università di Leiden, Paesi Bassi, con una specializzazione in farmacologia.

A proposito di Simon Turner

Simon è entrato a far parte di Sofinnova Partners nel 2021 dopo essere stato consulente per alcune società che volevano sviluppare partnership con aziende del settore della salute digitale. Ha lavorato a stretto contatto con le funzioni di sviluppo aziendale per identificare, valutare e strutturare investimenti strategici. In precedenza, Simon ha lavorato presso Baxter International, dove ha fatto parte dell’External Innovation Department. È membro del consiglio di amministrazione di Gradientech AB, una società svedese privata che sviluppa strumenti di valutazione terapeutica ultra rapida per test di sensibilità agli antibiotici. Ha un B.Sc. in Scienze biomediche presso il King’s College di Londra e un M.Sc. in International Business dalla SKEMA Business School.

