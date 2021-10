SmartStream Air offre l’elaborazione IA dei processi di riconciliazione a Fisher & Paykel Appliances

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–SmartStream Technologies, fornitore di soluzioni per la gestione del ciclo di vita delle transazioni finanziarie (TLM®, Transaction Lifecycle Management), oggi annuncia la sigla di un accordo con Fisher & Paykel Appliances, produttore mondiale di elettrodomestici attivo in oltre 50 paesi. In base ai termini del contratto, la soluzione SmartStream Air fornirà una tecnologia IA nativa sul cloud dedicata alle riconciliazioni bancarie al team finanziario dello specialista di elettrodomestici .

La neozelandese Fisher & Paykel Appliances, leader nella produzione di elettrodomestici, si è rivolta a SmartStream per valutarne gli strumenti di gestione dati e riconciliazioni. La soluzione SmartStream Air è indipendente dai formati di dati strutturati e il suo utilizzo, che non richiede competenze informatiche, permetterà di automatizzare rapidamente l’elaborazione delle riconciliazioni dei dati della divisione finanziaria.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Shamira Alidina, direttore rapporti con i media, Dina Communications



Tel.: +44 (0) 7801 590718



Email: shamira@dinacomms.com

Nathan Gee, direttore marketing, SmartStream Technologies



Tel.: +44 (0) 20 7898 0630



Email: nathan.gee@smartstream-stp.com