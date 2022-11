SLB collabora con il Ministero per l’energia e i minerali dell’Oman e l’Autorità per gli investimenti dell’Oman ad uno sviluppo delle risorse geotermiche

L’esperienza geotermica leader nel settore ha reso possibile la valutazione del potenziale geotermico di tutto il paese per esplorare percorsi di decarbonizzazione

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–SLB (NYSE: SLB) sta collaborando con il Ministero per l’energia e i minerali dell’Oman e l’autorità per gli investimenti dell’Oman nel costruire una strategia nazionale per sviluppare il potenziale delle risorse geotermiche dell’Oman.

Questo annuncio segue il completamento di un ampio progetto volto a valutare dati provenienti da oltre 7000 pozzi petroliferi, idrici e del gas, con l’obiettivo di mappare i punti strategici per le prospettive geotermiche nel paese. Su commissione dell’autorità dell’Oman, gli esperti di SLB hanno valutato i dati relativi a superficie, sottosuolo e pozzi dal database nazionale dei dati in un periodo di tre mesi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

