Sisvel accoglie con favore la revisione del regolamento UE sui SEP

LUSSEMBURGO--(BUSINESS WIRE)--Sisvel, il più grande e longevo operatore europeo di pool di brevetti, accoglie con favore la decisione della Commissione Europea di riesaminare il regolamento proposto dall'UE in materia di brevetti essenziali agli standard (Standard Essential Patent - SEP). La decisione è in linea con i principi espressi nel rapporto Draghi e con la nuova agenda dell’UE sulla competitività e rafforza la leadership europea nell’innovazione legata agli standard.

Sisvel condivide gli obiettivi della Commissione di aumentare la trasparenza sui SEP, ridurre i costi delle transazioni e facilitare gli accordi di licenza a condizioni eque, ragionevoli e non disciminatorie (Fair, Reasonable and Non-Disciminatory – FRAND). Queste sono infatti le sfide che affrontiamo ogni giorno come operatore di pool brevettuali. Tuttavia, ci siamo opposti al regolamento proposto fin dall’inizio perché ritenevamo fermamente che non promuovesse tali obiettivi. Al contrario, avrebbe messo a rischio la leadership globale dell’Europa nella ricerca e sviluppo sulla connettività e nella definizione degli standard, imponendo agli innovatori un nuovo e oneroso livello di burocrazia e aumentando potenzialmente i costi per le PMI europee a vantaggio dei grandi implementatori tecnologici.

Siamo incoraggiati dal nuovo focus della Commissione Europea sul ripristino della competitività europea. La decisione di ritirare il regolamento sui SEP rappresenta un passo concreto in questa direzione. L’eliminazione di una grande incertezza porterà un sollievo immediato agli innovatori europei, che svolgono un ruolo centrale nel recupero del dinamismo e nella crescita economica.

Mentre la Commissione valuta se presentare una nuova proposta o adottare un approccio diverso, la nostra porta resta aperta. Siamo pronti a condividere la nostra profonda conoscenza dell’ambiente SEP, maturata in oltre 40 anni di esperienza, e a spiegare come i pool di brevetti favoriscano un accesso trasparente, efficiente ed equo alle tecnologie di livello mondiale.

Chi è Sisvel

Sisvel è guidata dalla convinzione che collaborazione, ingegno ed efficienza siano fondamentali per conciliare le esigenze dei titolari di brevetti e di coloro che desiderano accedere alle loro tecnologie. In un mercato complesso e in continua evoluzione, il nostro principio guida è creare condizioni di parità attraverso lo sviluppo e l’implementazione di soluzioni flessibili e accessibili.

Sisvel | We Power Innovation

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Sisvel Media

Giulia Dini

Communications Manager

Tel: +34 93 131 5570

giulia.dini@sisvel.com