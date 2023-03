Silver Lake e CPP Investments comprano Qualtrics per 12,5 miliardi di dollari

Qualtrics ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione da parte di Silver Lake, in collaborazione con Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), in una transazione interamente in contanti che valuta Qualtrics circa 12,5 miliardi di dollari.

Silver Lake e i suoi coinvestitori, insieme a CPP Investments, acquisiranno il 100% delle azioni in circolazione che Silver Lake non possiede già, compresa la totalità della partecipazione di maggioranza di Sap. Qualtrics diventerà un’azienda indipendente, a capitale privato, posizionata per guidare l’innovazione che definisce la categoria e la crescita efficiente su scala, nel suo percorso per diventare la prossima grande piattaforma software cloud aziendale.

Secondo i termini dell’accordo, gli azionisti di Qualtrics, compresa Sap, riceveranno 18,15 dollari per azione in contanti. Questo rappresenta un premio del 73% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume a 30 giorni del 25 gennaio 2023, l’ultimo giorno di negoziazione completo prima dell’annuncio di Sap di esplorare la vendita della sua partecipazione in Qualtrics, e un premio del 62% rispetto al prezzo di chiusura non influenzato del 25 gennaio 2023.

Qualtrics continuerà ad essere guidata dall’amministratore delegato Zig Serafin e la società rimarrà con sede a Provo, nello Utah, e a Seattle, a Washington.

“Non potrei essere più entusiasta di questa tappa del nostro percorso”, ha dichiarato Ryan

Smith, fondatore e presidente esecutivo di Qualtrics. “La fiducia di Silver Lake nella nostra visione e la sua straordinaria esperienza nell’aiutare fondatori e team di gestione parlano da sé. Non vediamo l’ora di lavorare insieme e di guidare una crescita che definisca la categoria per costruire la prossima grande piattaforma cloud aziendale”.

“Qualtrics sta diventando un elemento centrale nel modo in cui le aziende prendono decisioni mission critical su clienti e dipendenti che aumentano i ricavi e l’efficienza operativa. Con la nostra piattaforma AI e le nostre azioni automatizzate, aiutiamo le aziende a offrire esperienze eccezionali e a costruire relazioni profonde con i loro clienti e dipendenti su scala”, ha dichiarato Zig Serafin, Chief Executive Officer di Qualtrics. “Siamo incredibilmente entusiasti di collaborare con il team di Silver Lake, che conosce a fondo il nostro business e ci aiuterà a continuare a costruire un’azienda ad alte prestazioni, a investire nella nostra innovazione e ad espandere il nostro ecosistema per aiutare i nostri clienti ad avere successo.”

“Crediamo fermamente nella straordinaria piattaforma tecnologica che Ryan, Zig e i loro fenomenali team di ingegneri e venditori stanno costruendo, e siamo entusiasti di sostenere la continua ed efficiente crescita di Qualtrics in una società di piattaforme generazionale e altamente redditizia, consentendo ulteriori investimenti in tutti gli aspetti del business, comprese aree come l’AI e altre nuove potenti tecnologie”, ha dichiarato Egon Durban, Co-CEO di Silver Lake. “Questa è una transazione storica per Silver Lake, che riflette la nostra fiducia nel team e nella sua visione. Mentre danno forma e continuano a far crescere la prossima grande piattaforma software aziendale, sono il tipo di leader con cui siamo stati entusiasti di collaborare in molti anni di investimenti tecnologici”.

“Silver Lake ha sia l’esperienza operativa che il track record con le aziende di software per aiutare Qualtrics a estendere la sua leadership nella categoria XM di cui è stata pioniera”, ha dichiarato Christian Klein, CEO e membro del Consiglio Direttivo di Sap SE. “Da quando abbiamo acquisito Qualtrics nel 2019, l’azienda ha più che triplicato il suo fatturato, garantendo al contempo la redditività. Sap intende rimanere uno stretto partner tecnologico e di go-to-market, assistendo i clienti comuni e continuando a contribuire al successo di Qualtrics”. Il numero di aziende e marchi che utilizzano il software di Qualtrics è passato da 10.000 al momento dell’acquisto da parte di Sap a oltre 18.000 oggi.”

“Desideriamo ringraziare Sap per la sua gestione di Qualtrics negli ultimi quattro anni”, ha dichiarato Kyle Paster, Managing Director di Silver Lake. “Siamo lieti di essere affiancati da un gruppo di investitori e banche di alta qualità nel sostenere Ryan, Zig e il resto del team di Qualtrics con una struttura di capitale a bassa leva finanziaria progettata per alimentare la prossima fase di crescita dell’azienda, ampliando la potenza della piattaforma tecnologica di Qualtrics.”