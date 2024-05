Silver Lake conclude una raccolta fondi da 20,5 miliardi di dollari per SLP VII

Evidenzia la continua leadership globale negli investimenti in tecnologia su larga scala mentre accelera l’era dell’AI

MENLO PARK, Calif. e NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Silver Lake, il leader globale degli investimenti nel settore tecnologico, oggi ha annunciato una conclusione definitiva su Silver Lake Partners VII a 20,5 miliardi di dollari in capitali impegnati, superando il suo precedente fondo principale.

Negli ultimi cinque anni, complessivamente, Silver Lake ha raccolto 47 miliardi di dollari spinta dalla singolare missione dell’azienda di creare valore collaborando con fondatori e team di gestione straordinari per costruire e promuovere la crescita di grandi aziende guidate dalla tecnologia su scala.

“ Siamo profondamente grati a tutti i nostri investitori, nuovi e consolidati, per la fiducia che ripongono in Silver Lake”, è stato il commento dei due CEO Egon Durban e Greg Mondre per conto dei Managing Partner dell’azienda. “ Siamo inoltre grati per i team direttivi davvero speciali con i quali abbiamo la fortuna di collaborare – i migliori al mondo – con i quali abbiamo instaurato rapporti di successo grazie al profondo coinvolgimento e alla fiducia nei molteplici cicli di investimento in tecnologia su scala”.

“ Mentre accelerano le promesse e i rischi dell’era dell’intelligenza artificiale (AI), il nostro team di talenti, la robusta rete industriale e la capacità di impegnare notevoli risorse strategiche e operative significano che il nostro orizzonte di opportunità per realizzare investimenti di impatto e altamente selezionati con il potenziale di generare prestazioni eccezionali non è mai stato così promettente”, hanno concluso Mondre e Durban. “ Guardiamo con aspettativa a molti anni di collaborazione, sodalizio e creazione di valore significativo insieme”.

Negli ultimi 15 anni, i fondi principali di Silver Lake hanno generato complessivamente un tasso di rendimento pari al 21%, al netto delle commissioni.

Fin dall’inizio del 2023, le distribuzioni agli investitori di Silver Lake – compresi i ricavi previsti in base agli accordi di transazione delle aziende del portafoglio firmati ad oggi – totalizzeranno circa 20 miliardi di dollari, ancorati dalla vendita per una cifra record di VMware, società del portafoglio di Silver Lake, a Broadcom.

Per quanto riguarda gli investimenti nell’ultimo anno, Silver Lake ha completato con successo un’offerta pubblica di acquisto di Software AG per circa 2,6 miliardi di dollari e ha condotto altre tre transazioni di importanza storica: l’acquisizione privata di Qualtrics in una transazione in contanti del valore di circa 12,5 miliardi di dollari, un reinvestimento in capitali di 6,4 miliardi di dollari con DigitalBridge in Vantage Data Centers in tutto il Nord America e nell’EMEA, e un accordo per l’acquisizione privata di Endeavor ad un valore di capitale pari a 13 miliardi di dollari e un valore consolidato dell’azienda di 25 miliardi di dollari.

Silver Lake ha inoltre recentemente annunciato che Christian Lucas, un AD e co-direttore delle attività dell’azienda in Europa, è stato nominato Managing Partner. Jim Whitehurst, già Senior Advisor di Silver Lake prima della nomina a Interim CEO di Unity, è tornato a Silver Lake come AD alla guida delle iniziative del team operativo e degli investimenti.

Silver Lake investe in un ampio spettro del settore tecnologico globale e in attività pronte alla tecnologia in settori verticali quali eventi sportivi e live, media ed entertainment, e-commerce, servizi finanziari e sanità. Il portafoglio delle società Silver Lake rappresenta oltre 1000 miliardi di dollari in valore complessivo aziendale.

Gli investitori in Silver Lake Partners VII comprendono fondi pensionistici pubblici e aziendali, fondi patrimoniali sovrani, compagnie assicurative, lasciti, fondazioni, fondi di fondi, uffici di famiglia, leader nel settore tecnologico industriale e investitori individuali nelle Americhe, nella regione dell’Asia-Pacifico e nell’EMEA.

Informazioni su Silver Lake

Silver Lake è una società d’investimento tecnologico globale, con oltre 102 miliardi di dollari di patrimonio in gestione e capitale impegnato e un team di professionisti con sede in Nord America, Europa e Asia. Le società in portafoglio di Silver Lake generano complessivamente oltre 258 miliardi di dollari di fatturato all’anno e impiegano circa 517.000 persone in tutto il mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti per i media





Silver Lake

Matt Benson / Ginger Li



matthew.benson@silverlake.com / ginger.li@silverlake.com

Edelman Smithfield

Jennifer Stroud / Sarah Moon



jennifer.stroud@edelmansmithfield.com / sarah.moon@edelmansmithfield.com