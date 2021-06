SIG SolarCAD II: solare termico produce 80°C giornalieri anche nei mesi invernali

Superato l’obiettivo di produzione : energia termica generata in un giorno pari a 157 MWh (1,92 kWh/m²/giorno); il 30% dell’obiettivo totale annuo raggiunto nei soli mesi invernali

GINEVRA–(BUSINESS WIRE)–Il nuovo impianto solare termico SIG SolarCAD II, progettato e installato da TVP Solar, azienda con sede a Ginevra, e inaugurato nel febbraio scorso, ha dimostrato prestazioni elevate in condizioni invernali.





Oltre 157 MWh (1,92 kWh/m²/giorno) di acqua calda solare a una temperatura superiore agli 80°C sono stati convogliati nella rete di riscaldamento distrettuale (CAD) tra gennaio e aprile, ovvero il 30% dell’obiettivo di generazione di energia annuo di 516 MWh fissato da Services Industriels de Genève (SIG) e TVP Solar.

Michel Monnard, direttore dell’energia termica di SIG e fautore del progetto, ha espresso la propria soddisfazione: “Le prestazioni della centrale solare hanno superato in misura significativa le attese, con un’efficienza straordinaria durante l’inverno, caratterizzato da basse temperature e mancanza di luce solare, il periodo durante il quale il fabbisogno di calore della rete di riscaldamento distrettuale CAD è massimo”.

L’impianto solare termico di TVP ha raggiunto l’obiettivo prefissato di una temperatura di 80°C 96 giorni su 102, fornendo acqua riscaldata con energia solare alla rete CAD (si veda il grafico sottostante); i giorni restanti sono stati caratterizzati da precipitazioni intense o nevicate. Le prestazioni invernali non hanno pari per un sistema con pannelli solari termici piatti!

I pannelli piatti ad alto vuoto catturano sufficiente luce diffusa per sciogliere la neve che si deposita in superficie, raggiungendo rapidamente le temperature necessarie. Nel corso dei quattro mesi i pannelli non hanno richiesto né pulizia né manutenzione; la pioggia ne ha pulito la superficie in modo naturale e in misura sufficiente a garantire il raggiungimento degli obiettivi di generazione di energia solare termica.

I risultati di SIG SolarCAD II dimostrano l’opportunità dell’impiego della tecnologia di TVP Solar di pannelli sottovuoto in tutte le reti di riscaldamento distrettuali esistenti con temperature di esercizio superiore ai 70°C e fabbisogno di calore in inverno.

Con la fine della stagione invernale, si prevedono prestazioni superiori dell’impianto solare termico TVP. Il maggior numero di ore di luce solare e il miglioramento generale delle condizioni meteorologiche non faranno che accentuare ulteriormente questa performance già eccezionale.

