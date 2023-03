SiFive aderisce al progetto OpenMP®

32 fornitori e organizzazioni per la ricerca ora collaborano per sviluppare un modello standard di programmazione di applicazioni parallele

BEAVERTON, Ore.–(BUSINESS WIRE)–SiFive aderisce all’OpenMP Architecture Review Board (ARB), un gruppo di importanti fornitori di hardware e software e di organizzazioni di ricerca, per partecipare alla creazione dello standard per il modello di programmazione di applicazioni parallele su sistemi a memoria condivisa più popolare attualmente in uso.

SiFive è l’azienda che ha creato la piattaforma di sistemi embedded a performance elevate all’avanguardia di RISC-V e che offre una densità di calcolo superiore e performante per i carichi di lavoro moderni. Con SiFive, i clienti possono massimizzare in tutta sicurezza l’innovazione e la differenziazione nella propria tecnologia, nei prodotti e nel business. Possono utilizzare le soluzioni SiFive in ogni segmento tecnologico, dai sistemi embedded all’IA all’apprendimento automatico, dal comparto automotive ai centri dati, fino al settore mobile e a quello consumer.

“Gli standard aperti apportano flessibilità, cooperazione e innovazione, e SiFive è lieta di entrare a far parte dell’OpenMP ARB e di supportare questo impegno prezioso”, ha dichiarato Alice Chan, vicepresidente delle attività Software di SiFive.

“La forte appartenenza a OpenMP e la crescita continuativa della nostra organizzazione ci aiutano a espandere nel campo dei sistemi embedded il modello di programmazione che proponiamo”, è il commento di Michael Klemm, CEO di OpenMP. “Siamo entusiasti di accogliere SiFive tra gli associati di OpenMP”.

Vi invitiamo a leggere il nostro blog sui sistemi embedded e sull’API OpenMP.

Informazioni su OpenMP

La missione di OpenMP ARB è standardizzare un parallelismo performante, produttivo e portabile, basato sulle direttive, multilingue e di livello elevato. Definita congiuntamente da un gruppo di importanti vendor di hardware e software IT, l’API OpenMP è un modello portatile e scalabile che fornisce ai programmatori del settore un’interfaccia semplice e flessibile per lo sviluppo di applicazioni parallele, destinate a piattaforme che vanno dai sistemi embedded ai dispositivi di accelerazione, fino ai sistemi multi-core e a memoria condivisa.

