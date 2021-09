Siemens Energy consolida il suo status di precursore con Fabasoft Approve, il software per la gestione della qualità in tutti gli impianti

Maggiore efficienza grazie alla gestione dei reclami guidata dal flusso di lavoro

LINZ, Austria–(BUSINESS WIRE)–Siemens Energy utilizza Fabasoft Approve come soluzione di gestione della qualità guidata dai processi per il suo segmento Trasformatori elettrici. La distribuzione globale di Fabasoft Approve è prevista per oltre 3000 utenti dopo il successo dei progetti piloti completati presso i due più grandi impianti produttivi di trasformatori a Weiz (Austria) e a Norimberga (Germania).

La sfida per Siemens Energy era implementare uno strumento per la gestione della qualità in tutti gli impianti in una rete con 14 sedi in otto paesi e di mappare digitalmente i suoi processi esistenti. Grazie alla sua ampia gamma di opzioni di personalizzazione e l’alto livello di utilizzabilità, Fabasoft Approve è stata convincente nel processo di selezione in varie fasi e si è distinta come la piattaforma ad elevate prestazioni preferita per i processi di qualità assistita dal computer (computer-aided quality, CAQ). La soluzione su base cloud offre una gestione dei reclami a 360° gestibile perfino da uno smartphone o da un tablet – sia per l’utilizzo in-house che per quello a distanza nella sede del cliente. L’assegnazione delle azioni immediate, correttive e preventive necessarie è un processo guidato dai flussi di lavoro, tracciabile in qualsiasi momento.

Per ulteriori informazioni, consultare il caso studio “Achieving predictive quality with Fabasoft Approve cross-plant quality management software”

(Raggiungere la qualità predittiva con Fabasoft Approve, il software per la gestione della qualità in tutto l’impianto) “L’obiettivo generale della nostra collaborazione con Fabasoft è raggiungere la predizione basata sui dati per la qualità relativa ai prodotti e ai processi. Il nostro nuovo software per la gestione della qualità in tutto l’impianto ci consente la trasparenza per prendere le decisioni giuste ed evitare in maniera proattiva potenziali errori in futuro. In questo modo, possiamo essere certi che stiamo ottimizzando sia i costi dei nostri errori che il livello di soddisfazione del cliente”, spiega Stefan Klaassen, Responsabile della Divisione trasformatori elettrici, Siemens Energy.

“Come soluzione per la gestione della qualità in tutto l’impianto, Fabasoft Approve offre tutti i dati rilevanti relativi ai prodotti e ai processi. Grazie alle sue potenti capacità analitiche, qualsiasi utente è in grado di condurre analisi sui problemi di qualità con pochi clic del mouse. Siamo entusiasti di poter rivestire un ruolo importante nella previsione guidata dai dati con Fabasoft Approve”, aggiunge Andreas Dangl, Direttore della Business Unit per Cloud Services presso Fabasoft.

Informazioni su Fabasoft Approve

Fabasoft Approve è un software basato sul cloud per la gestione di documentazione e dati tecnici nei contesti industriali. La soluzione standard integra tutti i partner del progetto in una piattaforma sicura, scalabile e altamente personalizzabile. La creazione e la revisione dei documenti, così come i processi di controllo, pubblicazione e approvazione, sono efficienti e tracciabili, con una significativa riduzione dell’impegno manuale.

About Siemens Energy

Con circa 91.000 dipendenti, Siemens Energy opera a livello globale sull’intera catena di valore dell’energia. I suoi prodotti comprendono turbine a gas, turbine a vapore, generatori, trasformatori e compressori. Il segmento dell’azienda dedicato ai trasformatori elettrici produce i più grandi trasformatori per substazioni ubicate in tutto il mondo.

Informazioni su Fabasoft

Fabasoft è una delle società leader in Europa nel settore del software e dei servizi cloud finalizzati alla gestione di documenti, archivi e processi digitali.

