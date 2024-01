Shurick Agapitov, il fondatore di Xsolla, pubblica un nuovo libro: “Once Upon Tomorrow”, una visionaria prospettiva sul Metaverso e sul suo impatto sulla creatività globale

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Shurick Agapitov, autore visionario e fondatore di Xsolla, oggi ha presentato il suo nuovo e rivoluzionario libro “Once Upon Tomorrow” (C’era una volta domani). Questa opera pionieristica presenta una visione trasformativa e ambiziosa del Metaverso in netto contrasto con la narrativa tradizionale; il testo di Agapitov è un viaggio che stimola la riflessione sulle possibilità e sul potenziale del Metaverso, e che propone una prospettiva unica, a parte rispetto alle opinioni solitamente riportate nel corso delle conferenze di settore e dai CEO del comparto tecnologico.









“In ‘Once Upon Tomorrow’ presento una visione del Metaverso come spazio vasto, inclusivo e trasformativo; non si tratta solo di una frontiera digitale, ma di un regno in cui convergono creatività, innovazione e coinvolgimento. Questo libro è un invito a collaborare che rivolgo a creatori, intellettuali e sognatori globali, per plasmare un futuro in cui la tecnologia possa amplificare il potenziale umano e promuovere un mondo di possibilità illimitate. Ritengo che il Metaverso non significhi controllo o contenimento, ma liberazione della creatività collettiva e dello spirito imprenditoriale che sono in tutti noi”, è il commento di Shurick Agapitov, fondatore di Xsolla e acclamato autore di “Once Upon Tomorrow”.

“Once Upon Tomorrow” analizza il potenziale non sfruttato del Metaverso, evidenziandone la capacità di fondere marchi emergenti e storici, di creare esperienze indimenticabili per i consumatori e di arricchire le culture a livello globale. Agapitov enfatizza il ruolo del Metaverso nella democratizzazione delle opportunità e nella parità di accesso a tecnologie d’avanguardia. È una visione che supera la semplice innovazione tecnologica e che sottolinea il potenziale del Metaverso nell’offerta di possibilità e riconoscimenti per i creatori di contenuti in tutto il mondo. Il libro evidenzia anche il significativo effetto del Metaverso sull’istruzione, perché offre speranza e opportunità sia ai bambini, sia agli adulti a livello globale. Agapitov auspica un Metaverso decentralizzato che punta a sganciarsi dal dominio della Silicon Valley mettendo il controllo, il potenziale profitto e la libertà nelle mani delle comunità di creativi.

“Once Upon Tomorrow” è più di un semplice libro sul Metaverso: è una tabella di marcia verso un futuro in cui la tecnologia è al servizio delle persone nella loro diversità, e che promuove l’inclusione finanziaria, sociale e creativa. Agapitov immagina un futuro in cui ogni settore consumer, dalla moda alla sanità fino all’intrattenimento, verrà trasformato. L’opera analizza anche il potenziale impatto del Metaverso sul segmento B2B (business-to-business) e su istruzione, urbanistica, rapporti intergovernativi e attività no profit.

Uno dei punti chiave del libro è la visione di Agapitov sull’evoluzione della tecnologia, dagli albori di Instagram e di Snapchat sino al futuro delle applicazioni immersive. L’autore illustra i ruoli di vari stakeholder coinvolti nei processi tecnologici, come fornitori di servizi di hosting in internet, sviluppatori di siti web, esperti di cloud e ingegneri infrastrutturali, oltre alla necessità continuativa di reti e hardware di livello avanzato. “Once Upon Tomorrow” è un’opera visionaria che invita i lettori a riconsiderare il Metaverso e il suo potenziale infinito.

Per ulteriori informazioni e per acquisti visitare il sito: onceupontomorrow.com

Informazioni su Shurick Agapitov

Fondatore di Xsolla, Inc., Shurick Agapitov è estremamente stimato come innovatore e consulente nel settore dei videogame, del Web3, del Metaverso e del comparto fintech. La pionieristica azienda di videogiochi da lui fondata integra la tecnologia della blockchain e propone agli sviluppatori strumenti e servizi avanzati per operazioni e vendite più efficaci nel comparto dei game. Con una presenza globale che include uffici a Los Angeles, Berlino e Seul, sotto la dirigenza di Shurick, Xsolla sta plasmando il futuro del gioco e del Metaverso, promuovendo un settore più decentralizzato e inclusivo.

Per ulteriori informazioni su Shurick Agapitov visitare il sito: themarque.com oppure LinkedIn.com

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un’azienda commerciale globale, attiva nei videogiochi, che vanta una serie solida e potente di strumenti e servizi progettati specificamente per questo settore. Dalla sua fondazione, avvenuta nel 2005, Xsolla aiuta migliaia di sviluppatori ed editor di videogiochi di ogni dimensione a finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare le proprie soluzioni a livello globale e su più piattaforme. In qualità di leader innovativo nel commercio di questo settore, Xsolla punta a risolvere le complessità inerenti alla distribuzione, al marketing e alla monetizzazione globali, per aiutare i partner a raggiungere un maggior numero di aree geografiche, ad aumentare il fatturato e a entrare in relazione con i gamer di tutto il mondo. Xsolla nasce e ha sede a Los Angeles, California, con uffici a Londra, Berlino, Seul, Pechino, Kuala Lumpur, Tokyo e in altre città del mondo, e supporta i principali creatori di videogame come Valve, Twitch, Roblox, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e altri ancora.

Per ulteriori informazioni e per saperne di più visitare il sito: xsolla.com

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto con i media

Derrick Stembridge



Direttore PR globale di Xsolla



d.stembridge@xsolla.com