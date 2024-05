Shurick Agapitov, fondatore di Xsolla, parlerà del futuro di Internet al Qatar Economic Forum

Dialogo con i leader mondiali sulle innovazioni del metaverso e sulle opportunità di collaborazione nel settore del gioco e del fintech

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Xsolla, società globale di commercio di videogiochi, ha annunciato che il suo fondatore, Shurick Agapitov, parteciperà in qualità di relatore a una sessione chiave del Qatar Economic Forum organizzata da Bloomberg, in programma a Doha dal 14 al 16 maggio 2024. Questo autorevole forum riunisce i leader di pensiero globali per affrontare discussioni economiche innovative, e la presenza di Xsolla sottolinea il suo impegno nel plasmare il futuro della tecnologia del commercio del gioco.









Il 15 maggio alle 14:50 AST (Arabia Standard Time), Agapitov parteciperà alla sessione intitolata “Metaverse: The Future of the Internet?”. Questo coinvolgente colloquio si propone di analizzare la trasformazione in corso di Internet in un mondo virtuale 3D interconnesso e multimiliardario. Agapitov condividerà il panel con Jayesh Maganlal, Group Chief Information e Digital Officer di ROSHN, con la moderazione di Abeer Abu Omar, vicedirettore dell’ufficio Bloomberg negli Emirati Arabi Uniti. Assieme valuteranno i progressi delle iniziative legate al metaverso e il loro potenziale di rivoluzionare le interazioni commerciali, di gioco e sociali su scala globale, dando il via a una nuova era di innovazione e opportunità digitali.

“È un grande onore esplorare il vasto futuro di Internet al Qatar Economic Forum”, ha dichiarato Shurick Agapitov, fondatore di Xsolla. “Questa sessione è un’opportunità incredibile per mostrare in che modo il metaverso possa ridefinire l’economia digitale globale. Noi di Xsolla siamo impegnati a creare soluzioni pionieristiche che supportino questa trasformazione digitale e a garantire che sia accessibile e vantaggiosa per la comunità globale dei videogiochi e non solo”.

Fondata nel 2005, Xsolla ha generato innovazione in modo costante nel settore dei videogiochi offrendo solidi strumenti e servizi in grado di assistere sviluppatori ed editori nel processo di monetizzazione e commercializzazione dei loro giochi su diverse piattaforme a livello globale.

Oltre alla sua acuta analisi del metaverso, Shurick Agapitov condurrà incontri individuali ristretti al Fairmont Doha di Doha, in Qatar. Queste sessioni esclusive saranno un’opportunità unica per condurre un profondo dialogo strategico con leader e innovatori del settore. I partecipanti sono invitati a collaborare e a condividere idee, sfide e opportunità riguardanti l’industria dei videogiochi, il fintech e il metaverso. Per maggiori dettagli e per iscriversi, visitare la nostra landing page dedicata: xsolla.events/qatar-economic-forum

Shurick Agapitov è inoltre autore dell’interessante libro Once Upon Tomorrow, che prende in esame il ruolo della tecnologia nel plasmare le società del futuro attraverso la lente del metaverso. Il libro sostiene la capacità della tecnologia di migliorare il potenziale umano e di democratizzare l’accesso alle piattaforme digitali.

Il Qatar Economic Forum è riconosciuto per la sua capacità di promuovere discussioni di alto livello sulle tendenze economiche strategiche e sulle innovazioni, attirando le parti interessate da molti settori per delineare i percorsi che plasmeranno il futuro panorama finanziario a livello globale.

Xsolla è un’azienda globale di commercio di videogiochi con una solida e potente serie di strumenti e servizi progettati specificamente per il settore. Dalla sua fondazione nel 2005, Xsolla ha aiutato migliaia di sviluppatori ed editori di videogiochi di tutte le dimensioni a finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro giochi a livello globale e su più piattaforme. In qualità di leader innovativo nel settore del commercio dei giochi, la missione di Xsolla è quella di risolvere le complessità intrinseche della distribuzione, del marketing e della monetizzazione a livello globale, per aiutare i nostri partner a raggiungere più aree geografiche, generare più entrate e creare relazioni con i giocatori di tutto il mondo. Con sede centrale a Los Angeles, in California, e uffici a Londra, Berlino, Beijing, Guangzhou, Seul, Tokyo, Kuala Lumpur, Raleigh e in altre città del mondo, Xsolla supporta i principali titoli di gioco, come Valve, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e altri ancora.

Per ulteriori informazioni e per saperne di più visitare il sito: xsolla.com

