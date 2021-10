Shippeo supera il 103% di crescita annuale e diventa il fornitore di visibilità dei trasporti in tempo reale più consigliato al mondo

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Shippeo, leader globale e specialista europeo nella visibilità dei trasporti in tempo reale, ha annunciato oggi una crescita del 103% su base annua dei ricavi ed un net retention rate del 181%. Shippeo continua ad avere la base clienti in più rapida crescita in Europa, avendo ampliato la sua presenza a livello globale con l’acquisizione di diversi nuovi clienti di alto profilo, attualmente in fase di implementazione ,in Nord America, America Latina e APAC.

Da gennaio, Shippeo ha accolto diversi nuovi grandi marchi internazionali, tra cui Coca-Cola HBC, uno dei maggiori partner strategici di imbottigliamento di The Coca-Cola Company; Nexans, un attore globale nella transizione energetica; XPO Logistics, una società americana di trasporto merci; e Woco Group, uno specialista globale di componenti automobilistici, che fornisce i principali OEM.

Anche diversi altri marchi leader di categoria hanno scelto la soluzione di visibilità in tempo reale di Shippeo, tra cui Sappi, uno dei principali produttori di carta grafica patinata, imballaggi e carte speciali; Conad, il marchio italiano di vendita al dettaglio che gestisce una delle più grandi catene di supermercati in Italia; Fnac Darty Group, la multinazionale francese di vendita al dettaglio di prodotti elettrici; Studio Moderna, la società di e-commerce che opera principalmente in Europa centrale e orientale; e IDS, un 4PL olandese specializzato in Control Tower logistiche.

“Il nostro altissimo tasso di customer retention è il risultato diretto della scelta dei clienti di trarre il massimo vantaggio dal nostro portafoglio di prodotti in espansione, che ora include la gestione delle prenotazioni delle slot di carico e di scarico e la dematerializzazione dei documenti. Anche la nostra soluzione di Real Time Visibility per i trasporti marittimi è diventata particolarmente popolare in quanto fattori come Covid, il blocco di Suez e la carenza globale di container non fanno che intensificare l’attenzione sulle prestazioni di questa modalità di trasporto critica”, afferma Lucien Besse, COO di Shippeo.

Shippeo è stato anche riconosciuto dai proprio clienti come il fornitore di visibilità del trasporto in tempo reale più raccomandato al mondo, con un tasso di raccomandazione del 98% su Gartner Peer Insights (dato calcolato al 13 ottobre 2021*). “Sono particolarmente orgoglioso di questo risultato”, dice Besse. “Niente è più importante per noi che fornire valore ai nostri clienti e questo è un risultato fantastico”, dice Besse

Il team di Shippeo è cresciuto fino ad oltre 230 persone, con più di 90 nuovi membri del team che si sono uniti da gennaio. Shippeo è sulla buona strada per avere più che raddoppiato il suo personale, anno su anno, entro la fine del 2021. Inoltre, una serie di profili senior si sono uniti all’azienda, tra cui Nicolas Doucet, Strategic Alliance Director, precedentemente presso PTV Group; Guy-Pascal Bourlard, Head of Quality Assurance, precedentemente presso Amazon; Olivier Marcellin, Product Director, precedentemente presso Criteo; Marius Neuhäuser, Head of Solution Consulting, Alessandro De Martini, Business Development Director Italy, precedentemente Country Manager presso Transporeon e Bas Kramer, Business Development Director Benelux.

Inoltre, Shippeo sta espandendo la sua presenza in Nord America. Come parte di questa espansione strategica, l’azienda ha accolto Christopher Mazza come Senior Vice President, International Growth, che sarà responsabile della guida delle attività dell’azienda nella regione e della crescita della base clienti di Shippeo. Christopher ha una vasta esperienza nel settore dei trasporti e della logistica, avendo partecipato alla creazione di ClearMetal dove ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo del business, prima di unirsi a Project44 in seguito all’acquisizione dell’azienda.

Recentemente l’azienda ha annunciato nuove partnership strategiche con Savoye, un progettista e integratore leader di soluzioni complete per la supply chain e Tesisquare, un fornitore leader di soluzioni per supply chain. Shippeo ha anche stretto una partnership con Siemens DL, un fornitore IT leader nelle soluzioni di gestione della supply chain globale.

Le collaborazioni mirano a rendere più facile per i clienti superare le sfide della gestione dei trasporti sfruttando le profonde integrazioni con i TMS e rendendo sempre più semplice sfruttare i numerosi vantaggi della visibilità in tempo reale.

“Siamo incredibilmente orgogliosi dello slancio che stiamo vivendo e del fatto che abbiamo mantenuto lo 0% di tasso di abbandono dei clienti per tutto l’anno”, dice Besse. “È davvero grazie ai nostri team dedicati, al nostro approccio olistico centrato sul cliente , all’attenzione per la qualità delle nostre implementazioni di soluzioni, alle relazioni e all’accelerazione del time to value per i clienti”.

Maggiori informazioni

*https://www.gartner.com/reviews/market/real-time-transportation-visibility-platforms/vendor/shippeo/product/shippeo-visibility-platform

Gartner non avvalla alcun fornitore, prodotto o servizio descritto nelle sue pubblicazioni di ricerca e non consiglia, agli utenti di tecnologia, di scegliere solo i fornitori con le valutazioni più alte o altre classificazioni.



Le pubblicazioni di ricerca di Gartner consistono nelle opinioni dell’organizzazione di ricerca di Gartner e non devono essere interpretate come dichiarazioni di fatto. Gartner declina tutte le garanzie, espresse o implicite, rispetto a questa ricerca, compresa qualsiasi garanzia di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.

Contacts

Shippeo

Audrey Emanuel I audrey.emanuel@shippeo.com I +33 6 17 33 36 47