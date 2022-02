SHIPPEO si espande in Nord America

I veterani della supply chain e della tecnologia logistica del settore, Christopher Mazza e Brian Shultz, guideranno questa importante iniziativa di crescita.

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Shippeo, leader globale nella visibilità dei trasporti in tempo reale, annuncia oggi che sta espandendo le sue attività in Nord America e il suo team esecutivo statunitense, oltre a migliorare la sua piattaforma di visibilità multimodale incentrata sul cliente. I miglioramenti a livello di sistema supporteranno i clienti globali e la crescente base clienti nordamericana dell’azienda.

In questo periodo di criticità della supply chain, quando i dati di visibilità sono un ancora di salvezza che permette alle aziende di gestire in modo proattivo i flussi delle spedizioni, Shippeo accelererà il numero di integrazioni con le società di autotrasporti , i fornitori di logistica e i vettori oceanici con sede negli Stati Uniti, e avrà accesso ai dati dei loro partner commerciali terminalisti e operatori portuali. Questo costruirà la rete di partner globali e neutrali di Shippeo per aumentare il flusso di dati di visibilità ai clienti.

La presenza di Shippeo in Nord America rivela una carenza sul mercato della visibilità, la soddisfazione del cliente. Inoltre, il 97% dei clienti di Shippeo su Gartner Peer Insights raccomanda la Shippeo Visibility Platform.*

L’obiettivo di Shippeo è quello di fornire ai clienti i dati critici di visibilità necessari per aumentare l’agilità e l’efficienza operativa, rafforzare l’esecuzione della supply chain delle aziende e di offrire una migliore esperienza ai loro clienti.

A far parte del team esecutivo di Shippeo ci sono i pesi massimi del settore, Christopher Mazza e Brian Shultz, che guideranno l’iniziativa di crescita di Shippeo negli Stati Uniti.

“ Non c’è momento migliore di questo per accelerare la posizione di Shippeo nel mercato nordamericano. L’analisi dei dati di visibilità è vitale per aiutare le aziende a gestire in modo proattivo i problemi della supply chain, specialmente ora che le sfide di mercato e infrastrutturali in corso continuano a interrompere i flussi di trasporto e i processi logistici affidabili. Siamo entusiasti di fornire soluzioni di visibilità Shippeo migliorate e innovative per sostenere e rafforzare i nostri clienti globali e le aziende nordamericane”, ha detto Lucien Besse, COO di Shippeo.

Per saperne di più: http://www.shippeo.com/press-releases/shippeo-expands-in-north-america

* Gartner Disclaimer: al 2 febbraio 2022 basato su 92 recensioni nel mercato delle piattaforme di visibilità dei trasporti in tempo reale. Gartner non approva alcun fornitore, prodotto o servizio descritto nelle sue pubblicazioni di ricerca e non consiglia agli utenti della tecnologia di scegliere solo i fornitori con le valutazioni più alte o altre denominazioni. Le pubblicazioni di ricerca di Gartner consistono nelle opinioni dell’organizzazione di ricerca di Gartner e non devono essere interpretate come dichiarazioni di fatto. Gartner declina tutte le garanzie, espresse o implicite, rispetto a questa ricerca, compresa qualsiasi garanzia di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.

