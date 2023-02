Sharp, Motorola Mobility e Kyocera si uniscono come licenziatari al pool di brevetti HEVC Advance di Access Advance

Il pool di brevetti HEVC Advance supera la pietra miliare dei 20.000 brevetti

Sharp Corporation, Motorola Mobility LLC e Kyocera Corporation, tra le altre recenti aggiunte, sono diventate licenziatarie del pool di brevetti HEVC Advance.

La licenza del pool di brevetti HEVC Advance comprende ora oltre 20.500 brevetti essenziali HEVC/H.265 rilasciati in 116 paesi, di cui oltre 17.650 sono disponibili in esclusiva per una licenza pool attraverso HEVC Advance.

Secondo Peter Moller, CEO di Access Advance, “Siamo molto soddisfatti che Sharp, Motorola Mobility e Kyocera siano diventati licenziatari del pool di brevetti HEVC Advance. Tutte e tre le aziende sono leader nel mercato dell’elettronica di consumo e la loro partecipazione al pool di brevetti HEVC Advance è un altro indicatore del valore che il pool HEVC Advance offre.”

“Siamo inoltre estremamente orgogliosi di avere ora 40 licenziatari nel nostro programma, con un totale di oltre 20.500 brevetti. I nostri sforzi continui e riusciti per consolidare oltre il 75% del panorama dei brevetti HEVC/H.265 forniscono un valore senza pari e senza precedenti sia ai nostri licenzianti che ai licenziatari”. Inoltre, 31 di questi licenzianti, che rappresentano l’85% (oltre 17.650) dei brevetti del pool, stanno ora concedendo licenze di pool per i loro brevetti essenziali HEVC esclusivamente attraverso l’HEVC Advance Patent Pool. Ci congratuliamo con questi licenzianti per i loro sforzi volti a portare una maggiore semplicità sul mercato”.

Informazioni su Access Advance:

Access Advance LLC è una società indipendente di gestione delle licenze costituita per guidare lo sviluppo, l’amministrazione e la gestione di pool di brevetti per la concessione di licenze di brevetti essenziali delle più importanti tecnologie di codec video basate su standard. Access Advance fornisce un meccanismo di licenza trasparente ed efficiente sia per i proprietari dei brevetti che per gli implementatori dei brevetti. Attualmente Access Advance gestisce e amministra il pool di brevetti HEVC Advance per la concessione di licenze di brevetti essenziali per la tecnologia H.265/HEVC e il pool di brevetti VVC Advance, separato e indipendente, per la concessione di licenze di brevetti essenziali per la tecnologia VVC/H.266. L’HEVC Advance Patent Pool e il VVC Advance Patent Pool sono elementi dell’Access Advance Video Codec Platform Initiative che incorpora senza soluzione di continuità le tecnologie HEVC e VVC in un’unica struttura di royalty scontate attraverso il Multi-Codec Bridging Agreement per i licenziatari idonei i cui prodotti includono sia codec HEVC che VVC. Questa innovazione risponde al desiderio del mercato di una struttura di licenze in pool di nuova generazione ancora più efficiente. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.accessadvance.com.

