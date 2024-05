ServiceNow e IBM partner per accelerare l’impatto dell’AI generativa nelle aziende

In occasione dell’evento annuale per clienti e partner di ServiceNow, Knowledge 2024, ServiceNow, la piattaforma AI per la trasformazione aziendale, ha annunciato una collaborazione con IBM per contribuire ad accelerare l’impatto dell’AI generativa (GenAI) in tutta l’azienda.

Una nuova integrazione – spiegano le due aziende – combinerà la potenza della piattaforma Now con IBM watsonx per contribuire ad aumentare la produttività di clienti e partner comuni. ServiceNow incorporerà inoltre watsonx.ai e i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) di IBM Granite Foundation nell’esperienza GenAI di Now Assist per i clienti di ServiceNow.

L’inserimento di IBM watsonx nella Now Platform consentirà ai clienti di utilizzare rapidamente due piattaforme AI all’avanguardia per accelerare ulteriormente la produttività del flusso di lavoro. I clienti avranno accesso all’integrazione di watsonx attraverso l’Integration Hub di ServiceNow per le piattaforme di terze parti. A loro volta, potranno collegare i loro flussi di lavoro ServiceNow ai modelli che hanno addestrato e messo a punto all’interno di watsonx.ai, lo studio aziendale di IBM per i costruttori di AI.

“L’ampliamento della collaborazione con IBM rafforza la nostra strategia GenAI che privilegia la scelta e la flessibilità per i clienti“, ha dichiarato CJ Desai, presidente e chief operating officer di ServiceNow. “Stiamo dando alle organizzazioni l’accesso a due delle migliori piattaforme di IA, che lavorano insieme per alimentare una nuova era di produttività e innovazione aziendale. La piattaforma Now aiuta i clienti a implementare l’LLM più adatto alle loro esigenze specifiche e l’integrazione dei modelli di watsonx aiuterà i clienti a creare esperienze più intuitive, efficienti e senza soluzione di continuità“.

ServiceNow aggiunge watsonx al portafoglio di vari modelli che alimentano le funzionalità di Now Assist. Incorporando i modelli watsonx.ai e IBM Granite in Now Assist, le aziende hanno un’altra opzione per costruire e scalare applicazioni GenAI responsabili utilizzando dati rilevanti per l’azienda. L’accesso a questi modelli contribuirà inoltre a espandere le capacità multilingue di Now Assist e a migliorare la sintesi, gli scambi conversazionali con gli agenti virtuali e la generazione di risoluzioni per aiutare i clienti ad aumentare la produttività, la velocità di consegna e la risoluzione dei problemi.

“Le organizzazioni che riescono a trasformare i dati in un vantaggio competitivo sono quelle che vinceranno con l’IA“, ha dichiarato Rob Thomas, Senior Vice President Software e Chief Commercial Officer di IBM. “Ampliando la nostra collaborazione con ServiceNow per combinare watsonx con la piattaforma ServiceNow, insieme permetteremo ai clienti di generare più insight dai loro dati, aiutandoli a sbloccare il pieno valore dell’IA in tutta l’azienda“.

Questo annuncio si basa sulla collaborazione di lunga data tra IBM e ServiceNow. In qualità di Global Elite Partner, IBM combina la tecnologia e la consulenza e l’esperienza di implementazione della piattaforma ServiceNow per aiutare le imprese di ogni settore ad avviare il loro percorso ServiceNow AI-enabled. ServiceNow e IBM stanno combinando la potenza della piattaforma Now con watsonx per contribuire ad aumentare la produttività dei dipendenti, dei clienti e dei partner di IBM. Insieme, IBM e ServiceNow aiuteranno i clienti a massimizzare il valore dei loro investimenti nel flusso di lavoro digitale con soluzioni di intelligenza artificiale generativa in tutte le aree della loro attività.

La nuova integrazione ServiceNow – IBM dovrebbe essere disponibile sul ServiceNow Store a partire dal 9 maggio 2024.