Service Hub: la rivoluzione digitale per il servizio clienti del settore manifatturiero

CINISELLO BALSAMO, MILANO, Italia–(BUSINESS WIRE)–Icona Srl è lieta di annunciare il lancio di Service Hub, il nuovo portale per le aziende manifatturiere, progettato per indirizzare il processo di servitization, ottimizzare il servizio clienti e generare profitti aggiuntivi e ricorrenti.

Con Service Hub è possibile fornire una soluzione digitale di facile investimento ed utilizzo e personalizzabile, che aiuta le imprese manifatturiere ad indirizzare la trasformazione digitale del service, con l’obiettivo di automatizzare i processi e generare nuovi profitti attraverso canoni di abbonamenti ricorrenti.

Service Hub nasce per offrire ai propri clienti un’esperienza unica grazie alla guida remota in realtà aumentata, manuali d’uso sempre aggiornati, procedure di manutenzione e risoluzione dei problemi, gestione dei ticket di assistenza, la selezione di parti di ricambio per ogni macchinario e la diagnostica IoT delle performance.

Grazie all’utilizzo di Service Hub le aziende semplificheranno la gestione del servizio clienti, risparmiando tempo, riducendo costi, migliorando la customer satisfaction ed differenziando la loro proposta commerciale.

“Siamo entusiasti di Service Hub, una soluzione rivoluzionaria per il service del settore manifatturiero”, ha dichiarato Giorgio Nepa, CEO di Icona Srl. ” Con Service ci impegniamo ad aiutare le aziende manifatturiere ad intraprendere il percorso di servitization semplificando la gestione del servizio e generando profitti”.

Le funzioni innovative di Service Hub

Per attivare Service Hub basta inquadrare un QR Code o selezionare il macchinario da una lista; si accede così all’Home Page che ogni azienda potrà personalizzare in base alle proprie esigenze. Ecco i servizi presenti in Service Hub:

Live Help. Una guida remota in realtà aumentata per comunicare in oltre 120 lingue, centralizzare dati, foto video all’interno di un’unica piattaforma, con la totale tracciabilità delle attività svolte dal cliente. L’alternativa professionale all’uso di WhatsApp.

Una guida remota in realtà aumentata per comunicare in oltre 120 lingue, centralizzare dati, foto video all’interno di un’unica piattaforma, con la totale tracciabilità delle attività svolte dal cliente. L’alternativa professionale all’uso di WhatsApp. Manuali utente. Questa sezione offre una raccolta dei manuali dei macchinari dell’azienda in un unico punto, per avere la documentazione sempre disponibile e aggiornata.

Questa sezione offre una raccolta dei manuali dei macchinari dell’azienda in un unico punto, per avere la documentazione sempre disponibile e aggiornata. Maintenance Procedures. Il tecnico può visualizzare le procedure di lavoro per eseguire le azioni di manutenzione in modalità self-service.

Il tecnico può visualizzare le procedure di lavoro per eseguire le azioni di manutenzione in modalità self-service. Troubleshooting. Sempre attraverso le work instructions è possibile risolvere in totale autonomia le situazioni di criticità che si verificano in produzione.

Sempre attraverso le work instructions è possibile risolvere in totale autonomia le situazioni di criticità che si verificano in produzione. Support. Il cliente può aprire un ticket di assistenza ereditando i dati della macchina e inviando la richiesta a Deskoala, il CRM ticketing di Icona Srl, oppure a altri CRM come Salesforce e Dynamics.

Il cliente può aprire un ticket di assistenza ereditando i dati della macchina e inviando la richiesta a Deskoala, il ticketing di Icona Srl, oppure a altri CRM come Salesforce e Dynamics. Spare Parts. Il cliente può cercare e selezionare i ricambi del macchinario per inviare una distinta all’ufficio competente ottimizzando il processo di acquisto.

Il cliente può cercare e selezionare i ricambi del macchinario per inviare una distinta all’ufficio competente ottimizzando il processo di acquisto. Diagnostica. Non sempre serve avere tutti i dati IoT. Qui è possibile selezionare i dati da pubblicare sul portale per offrire al cliente solo le KPI utili per il controllo della performance.

Service Hub è tutto questo e molto di più. È il portale per le aziende manifatturiere interessate ad intraprendere un percorso di crescita nei servizi, migliorare l’assistenza clienti, risparmiare tempo, costi e contribuire alla crescita del fatturato. I clienti, dopo averlo utilizzato, non vorranno più abbandonare.

Contacts

Erica Raffaele



erica.raffaele@icona.it