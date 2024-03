Seoul Semiconductor intenta una causa per violazione di brevetto contro Amazon al Tribunale Unificato dei Brevetti europeo

SEOUL, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–Seoul Semiconductor Co., Ltd. (“SSC”), un importante innovatore globale di prodotti e tecnologia LED, ha annunciato di aver intentato una causa per violazione di brevetto presso il Tribunale Unificato dei Brevetti europeo contro Amazon (Amazon Services Europe), la più grande azienda di distribuzione al mondo, richiedendo un’ingiunzione contro la vendita di prodotti che violano i brevetti.









Negli ultimi cinque anni, SSC e le sue affiliate hanno ottenuto 15 ingiunzioni permanenti per violazione di brevetto contro diversi produttori e distributori nei tribunali di Stati Uniti, Germania, Franca e Paesi Bassi. Intentare cause nei singoli Paesi, tuttavia, è stato un modo meno efficiente di tutelare i brevetti dai prodotti in violazione di brevetto.

Il Tribunale Unificato dei Brevetti europeo, creato nel giugno 2023, ha giurisdizione completa sulle vertenze in materia di brevetti europei. Ordini di ingiunzione e risarcimento danni per violazione di brevetto da parte del Tribunale Unificato dei Brevetti europeo possono avere effetto simultaneamente in 17 Paesi europei, tra cui Germania, Francia e Italia. Di conseguenza, SSC può ora impedire la distribuzione dei prodotti in violazione in tutta Europa con un’unica azione legale.

Tra gli oltre 18.000 brevetti detenuti da SSC, il brevetto contestato in questa causa si riferisce a una tecnologia rivoluzionaria che regola autonomamente nel tempo la luminosità e il colore dei prodotti a illuminazione a LED. Questa tecnologia è ampiamente utilizzata in prodotti di illuminazione smart e illuminazione smart lighting products and color-tunable lighting. Another asserted patent relates to heat dissipation in LED packages, a crucial technology widely used in automotive lighting where heat dissipation is critical.

“Come nella vita, le opportunità nel mercato dovrebbero essere più giuste possibile”, ha dichiarato Han-seon Park, Vice Presidente Esecutivo della divisione marketing di SSC. “Nonostante l’attenzione sulla gestione dell’ESG, alcune grandi aziende di LED semplicemente distribuiscono prodotti che violano brevetti senza riguardo nei confronti della proprietà intellettuale. Questo approccio danneggia tutti noi, anche quanti si operano per una società basata sulla concorrenza leale”, ha aggiunto.

Informazioni Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor è il secondo produttore mondiale di LED, in una classifica che non tiene conto del mercato vincolato, e ha al suo attivo oltre 18.000 brevetti. Con un portafoglio differenziato di prodotti, Seoul offre un’ampia gamma di tecnologie e produce in serie prodotti innovativi a LED per l’illuminazione interna ed esterna, per i settori automobilistico e IT, come telefoni cellulari, display per computer e altre applicazioni, oltre a prodotti per l’area UV. I primi prodotti sviluppati e i prodotti in massa dell’azienda stanno diventando lo standard nel settore dei LED e leader nel mercato globale con un LED privo di impacchettamento, WICOP; un LED ad alta tensione ad alimentazione CA, Acrich; un LED con un’uscita 10 volte superiore a quella di un LED convenzionale, nPola; un LED con tecnologia ultravioletta pulita all’avanguardia, Violeds; una tecnologia a emissione di luce in tutte le direzioni, LED a filamento; un LED a spettro solare naturale, SunLike; e altro. Per ulteriori informazioni visitare il sito web all’indirizzo www.seoulsemicon.com/en , YouTube , LinkedIn .

