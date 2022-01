Seoul Semiconductor conferma gli effetti dell’illuminazione SunLike sul miglioramento della miopia

– Seoul Semiconductor ha reso noti i risultati di un esperimento sulla correlazione tra illuminazione e miopia, condotta insieme al Singapore Eye Research Institute (SERI).





– I risultati sono stati pubblicati su bioRxiv, una rivista online dedicata alle bioscienze.

– Seoul Semiconductor mette in palio una lampada da tavolo SunLike e una soluzione di illuminazione per le camerette dei bambini come premio per “l’evento Instagram del nuovo semestre”.

ANSAN, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), società di portata globale produttrice di semiconduttori ottici, ha annunciato di avere verificato, insieme al SERI_Singapore Eye Research Institute, gli effetti dell’illuminazione SunLike sul miglioramento della miopia.

Al fine di dimostrare la correlazione tra la salute e SunLike, una tecnologia di illuminazione naturale sviluppata nel corso degli anni dalla divisione Ricerca e sviluppo, Seoul Semiconductor effettua dal 2017 esperimenti insieme alla Seoul National University, all’Università di Basilea e all’Università di Harvard. Questa volta sono stati testati, in collaborazione con l’Istituto SERI di Singapore, gli effetti dell’illuminazione naturale sul miglioramento della miopia.

In questo esperimento, gli occhi dei pulcini, simili a quelli dell’uomo, sono stati esposti a diverse fonti di illuminazione, monitorando successivamente la lunghezza dei loro bulbi oculari, causa principale della miopia. Per prima cosa, uno degli occhi dei pulcini è stato coperto per 14 giorni con un’apposita copertura per indurre la miopia. Successivamente la copertura è stata rimossa e il gruppo 1 è stato esposto a una lampada fluorescente convenzionale da 4.000 K, mentre i gruppi 2 e 3 sono stati esposti rispettivamente a sistemi di illuminazione SunLike da 4.000 K e 6.500 K.

Misurando la lunghezza dei bulbi oculari dei pulcini (effetto della miopia), si è visto che, mentre i pulcini del gruppo esposto a luce fluorescente hanno fatto registrare un peggioramento della miopia con crescente allungamento del bulbo oculare, la lunghezza di quello dei pulcini dei gruppi esposti a illuminazione SunLike è tornata alle dimensioni normali. Si tratta di una conferma indiretta del fatto che la miopia può essere migliorata fino a un livello prossimo alla normalità quando si utilizza la tecnologia di illuminazione SunLike. I risultati delle sperimentazioni sulla correlazione tra l’illuminazione SunLike e la miopia sono stati pubblicati su bioRxiv, una rivista online dedicata alle bioscienze.

“Si è visto che l’impiego della tecnologia di illuminazione SunLike ha accelerato il recupero della miopia nel gruppo sottoposto a sperimentazione”, ha dichiarato nella tesi il Dr. Najjar del SERI. “Per quanto riguarda la crescita dell’occhio e l’emmetropizzazione, si è potuta confermare l’importanza dell’uso di un’illuminazione con uno spettro simile a quello della luce solare.”

“Ritengo che la miopia possa sicuramente migliorare facendo in modo che i bambini utilizzino un’illuminazione simile a quella solare durante la crescita”, ha dichiarato Kim Seung-hyeon, professore di oftalmologia presso l’Università della Corea. “In questo periodo, trascorriamo molto tempo al chiuso ed è teoricamente possibile che il tipo di illuminazione cui sono esposti i bambini possa alleviare in qualche misura la perdita della vista causata dalla miopia, anche se saranno necessarie ulteriori ricerche di approfondimento.”

Seoul Semiconductor patrocinerà “l’evento Instagram SunLike del nuovo semestre” nell’ambito di un progetto di prevenzione della miopia per i bambini coreani. Per partecipare basterà postare una foto della cameretta del proprio bambino su Instagram indicando l’hashtag #ChangeToSunLike (#ScegliSunLike). Si potrà vincere una lampada da tavolo SunLike o una soluzione di illuminazione per camerette SunLike. Per maggiori informazioni seguite SunLike su Instagram (https://www.instagram.com/sunlike.official/).

