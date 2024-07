Sentio™ System di Oticon Medical riceve l’autorizzazione normativa negli Stati Uniti

ASKIM, Svezia–(BUSINESS WIRE)–Oticon Medical ha annunciato oggi l’autorizzazione da parte della Food and Drug Administration (FDA) per il suo primo impianto acustico a conduzione ossea transcutanea, Sentio System. Sentio System offre i vantaggi comprovati del Ponto™ System – e altro – in modalità transcutanea.









Il sistema comprende Sentio 1 Mini, un processore del suono esterno, e Sentio Ti Implant, posizionato sottocute. È Il più piccolo sistema transcutaneo disponibile ad oggi 1 .

Mentre Ponto e altri sistemi acustici percutanei ancorati all’osso utilizzano un moncone che protrude dalla cute, Sentio System offre un’alternativa che mantiene intatta la cute. Sentio System offre ai pazienti una soluzione alternativa e supporta il nostro impegno nella “libertà di scelta”.

“ Con il lancio di Sentio System, offriamo il meglio della categoria e il più piccolo sistema transcutaneo attivo. Ancora più importante è il fatto che Oticon Medical ora offre un portafoglio completo di sistemi acustici ancorati all’osso. Questo portafoglio soddisfa le esigenze di pazienti e clienti, e si adatta ai diversi contesti clinici e agli schemi di rimborso del trattamento a livello globale. Siamo convinti che l’offerta di un ampio portafoglio sia il modo per realizzare la nostra mission di “Aiutare più persone” e dare a un maggior numero di potenziali utenti i miglioramenti della qualità della vita offerti da questi sistemi”, ha dichiarato René Govaerts, Presidente e General Manager di Oticon Medical.

Sentio 1 Mini è progettato per il comfort dell’utente e la facilità d’uso. Il modello del dispositivo e il profilo sottile lo rendono il 26% più leggero di un dispositivo alternativo 1. Dà accesso a un’esperienza sonora a 360 gradi e offre la più ampia larghezza d’onda di 9.5kHz.

Sentio Ti è un impianto SuperPowerful, sviluppato per supportare la progressiva perdita dell’udito di un paziente, senza la necessità di ulteriori interventi. Sentio Ti è stato progettato e verificato per una produzione superiore di forza massima, in modo che i pazienti possano affidarsi alla sua capacità di gestire processori del suono più potenti 2 . Da una prospettiva chirurgica, l’impianto è progettato per la flessibilità chirurgica, garantendo una semplice procedura.

Sentio System è indicato per i candidati di almeno 12 anni di età che hanno ricevuto una diagnosi di ipoacusia conduttiva, ipoacusia mista o ipoacusia monolaterale.

Questo lancio segna un traguardo significativo per Oticon Medical, poiché continua a offrire le soluzioni acustiche innovative che aiutano le persone a vivere la vita al meglio.

Per maggiori informazioni visitare www.oticonmedical.com .

Non tutti i prodotti sono disponibili in tutti i mercati. La disponibilità dei prodotti e le indicazioni sono soggette alle autorizzazioni normative e possono variare secondo il mercato.

Informazioni su Oticon Medical

Oticon Medical è un’azienda globale specializzata in soluzioni acustiche impiantabili, dedicata a portare la potenza del suono alle persone in ogni fase della vita. Da oltre un decennio, abbiamo reso i sistemi acustici ancorati all’osso più accessibili semplificando il trattamento per medici, audiologi e pazienti.

Crediamo che sia i pazienti che gli audiologi debbano essere in grado di scegliere la migliore soluzione possibile in qualsiasi momento lungo il percorso del paziente. Per noi questo si chiama “Freedom of Choice” (Libertà di scelta) ed è sempre stato un elemento fondamentale per Oticon Medical. Questo è il motivo per cui le nostre soluzioni sono progettate per essere compatibili ove possible. Di conseguenza, un impianto di Oticon Medical si distingue come una vera e propria testimonianza del nostro incessante supporto per tutta la vita.

Lavoriamo in collaborazione con i professionisti per garantire che ogni soluzione che creiamo sia progettata specificamente per soddisfare le esigenze dei nostri utenti. Siamo motivati da una forte passione per trovare soluzioni innovative e supporto che migliori la qualità della vita e aiuti le persone a vivere la vita appieno, oggi e in futuro.

Perché sappiamo quanto siano importanti i suoni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

