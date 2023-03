Sensormatic Solutions di Johnson Controls, tecnologie e analytics di ultima generazione, basate sull’intelligenza artificiale, ridefiniscono le modalità di gestione dell’inventario nel punto vendita

Sensormatic Solutions presenta la soluzione più recente per la visibilità dell’inventario durante EuroShop 2023

La combinazione di etichette intelligenti con soluzioni di intelligenza artificiale consente un’esperienza d’acquisto senza attriti, favorendo al contempo un ambiente sicuro e protetto

Le tecnologie e la suite di analytics del brand consentono di ottenere insights predittive e prescrittive senza precedenti, contribuendo a una migliore soddisfazione dei clienti.

NEUHAUSEN, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–Sensormatic Solutions, il brand leader globale di soluzioni Retail di Johnson Controls offre ai retailer la soluzione di visibilità dell’inventario della merce esposta nel punto vendita integrata e migliorata. La suite di tecnologie e analytics di nuova generazione di Sensormatic Solutions, basata sull’intelligenza artificiale e una grande varietà di protezioni antitaccheggio, sfrutta sistemi di raccolta dati, hardware e strumenti di analisi avanzati per offrire ai retailer una visione completa dello stock, basata sui dati e in tempo reale dell’esposizione all’interno del punto vendita, a supporto di una migliore esperienza d’acquisto ed eccellenza operativa.

“L’esposizione all’interno del negozio è fondamentale per comprendere l’attività degli acquirenti e offrire un’esperienza d’acquisto unica a livello globale”, ha dichiarato Ned McCauley, Global Portfolio Leader della soluzione Storefront Visibility di Sensormatic Solutions. “La nostra tecnologia di visibilità della merce esposta nel punto vendita combina l’utilizzo di etichette intelligenti con la tecnologia AI per dare chiarezza e comprensione agli eventi che prima erano difficili da interpretare. Questi nuovi dati estrapolati consentono ai retailer di migliorare l’accuratezza dell’inventario, di allineare i turni del personale con l’affluenza dei visitatori e di individuare le aree più vulnerabili del negozio per rispondere prontamente a tentativi di furto nei negozi”.

I retailer possono visionare il pacchetto di soluzioni Storefront Visibility di Sensormatic Solutions, disponibile presso la fiera EuroShop 2023, accanto agli ecosistemi già esistenti di protezione delle differenze inventariali e di retail analytics.

La soluzione proposta fornisce una fonte affidabile di dati in grado di:

Ottimizzare la programmazione dei turni del personale: allineare la disponibilità di assistenti alla vendita alle opportunità di traffico in negozio per contribuire ad aumentare i contatti con i clienti.

allineare la disponibilità di assistenti alla vendita alle opportunità di traffico in negozio per contribuire ad aumentare i contatti con i clienti. Ridurre il rischio di esaurimento delle scorte : capire quali, quando e quanti articoli vengono rubati durante gli episodi di taccheggio al fine di rifornire rapidamente la merce mancante nel punto vendita.

: capire quali, quando e quanti articoli vengono rubati durante gli episodi di taccheggio al fine di rifornire rapidamente la merce mancante nel punto vendita. Rafforzare l’attività di Loss Prevention: integrare i sistemi video per comprendere l’analisi a seguito di eventi di furto, al fine di costruire una raccolta accurata di prove.

Il pacchetto di Storefront Visibility di Sensormatic Solutions è particolarmente utile soprattutto se abbinato ad altre soluzioni legate ad una migliore organizzazione delle attività retail. Il portafoglio end-to-end di Sensormatic Solutions è in grado di raccogliere i dati provenienti da flussi eterogenei per migliorare i percorsi d’acquisto, ridurre gli sprechi, migliorare il servizio Click-and-Collect, progettare catene di approvvigionamento più affidabili ed efficienti e altro ancora.

“La nostra suite di soluzioni di Storefront Visibility è sempre stata focalizzata sui dati”, ha continuato McCauley. “Ma i nuovi algoritmi che abbiamo integrato nel sistema operativo intelligente, abbinati alle nostre soluzioni di protezione della merce e agli accurati programmi di etichettatura RFID, offrono ai retailer un numero sempre più elevato di informazioni predittive”.

Per saperne di più su come le soluzioni digitali di Sensormatic Solutions stanno ridefinendo le opportunità del retail, visita lo stand C01 nel padiglione 6 della Fiera Euroshop di Düsseldorf tra il 26 febbraio e il 2 marzo 2023 e segui l’hashtag #EuroShop2023 su Twitter e LinkedIn. Per richiedere un tour dello stand o un incontro con un account manager, visita il sito web di Sensormatic Solutions EuroShop.

Informazioni su Johnson Controls

Johnson Controls (NYSE:JCI) opera per trasformare gli ambienti in cui le persone vivono, lavorano, imparano e si divertono. In qualità di leader globale nella realizzazione di edifici intelligenti, salutari e sostenibili, la nostra mission consiste nel reimmaginare le prestazioni degli edifici per servire le persone, i luoghi in cui vivono e il pianeta.

Sulla base di una storia orgogliosa di quasi 140 anni di innovazione, forniamo il progetto del futuro per settori come la sanità, le scuole, i centri dati, gli aeroporti, gli stadi, l’industria manifatturiera e altro ancora tramite OpenBlue, la nostra completa offerta digitale.

Oggi, con un team globale di 100.000 esperti in oltre 150 paesi, Johnson Controls offre il maggior portafoglio mondiale di tecnologie e software per le costruzioni, oltre a soluzioni di assistenza di alcuni dei marchi più affidabili del settore.

Visitare http://www.johnsoncontrols.com per ulteriori informazioni e seguire @Johnson Controls sulle piattaforme sociali.

Informazioni su Sensormatic Solutions

Sensormatic Solutions è leader globale e principale brand Retail del portfolio di Johnson Controls, alimenta l’eccellenza operativa su larga scala e consente un coinvolgimento intelligente e connesso nello shopping da parte dei consumatori. La nostra piattaforma operativa digitale intelligente – Sensormatic IQ – combina l’intero portafoglio di soluzioni Sensormatic, compresi i dati di terze parti, per offrire insights di valore sulla shopping experience, sull’inventario, sulla Loss Prevention e sull’efficacia operativa con tecnologie avanzate, come l’IA e il Machine Learning. Ciò consente ai retailer di agire sulla base di risultati prescrittivi e predittivi data-driven, per procedere con fiducia verso il futuro. Visita il sito Sensormatic Solutions oppure segui l’azienda su LinkedIn, Twitter e sul nostro canale YouTube.

